Soluție pentru Târnovanu Portarul de la FCSB, sfătuit după erorile din acest sezon: „Ar fi benefic pentru el”

Răzvan Stanca (45 de ani) a analizat situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) din acest sezon.

Actualul goalkeeper de la FCSB a avut mai multe momente de nesiguranță sau de ezitare în ultimele luni, comparativ cu stagiunea anterioară, când a avut evoluții mai solide.

Ultima dată când Târnovanu s-a aflat într-o astfel de situația a fost chiar la penultimul meci din Liga 1, 1-1 cu Petrolul, când inclusiv Mihai Stoica a transmis că portarul putea face mai mult la golul marcat de Robert Sălceanu.

Răzvan Stanca: „O mutare în alt campionat ar fi benefică pentru Târnovanu”

Antrenor de portari la naționala U21 a României, Stanca e de părere că un transfer în străinătate l-ar ajuta pe Târnovanu să se redreseze.

„Nu știu cum să traduc aceste evoluții ale lui Târnovanu din acest sezon. De exemplu, cartonașul roșu luat în meciul cu Basel a venit ca urmare a unei decizii neinspirate din partea sa. S-a hazardat.

La cum îl știu eu pe Ștefan, sunt sigur că va lupta în continuare pentru postul de titular la FCSB, dar și pentru locul la naționala României.

Își va reveni, cu siguranță. Chiar dacă presiunea unui transfer în străinătate a apăsat pe umerii lui, eu cred că își va reveni. O mutare în această iarnă ar fi benefică pentru el, într-un alt campionat ”, a declarat Răzvan Stanca, potrivit digisport.ro.

Întrebat dacă e de părere că presiunile lui Becali contează pentru Târnovanu, Stanca a transmis:

„Nu cred. Pentru Târnovanu, nu cred. Nu se lasă afectat. Rămâne să revină la forma sa din sezoanele precedente și cred că este portarul de care România are nevoie”.

23 de partide a adunat Răzvan Stanca în poarta echipei lui Gigi Becali (în 2010 și 2011-2013)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport