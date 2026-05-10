„Închidem Peluza Nord" Măsură radicală după incidentele produse de ultrași: „O rușine, nu-i pot numi fani!" + Doi jucători excluși
Duelul a fost întrerupt în prelungiri, la 3-2 pentru Slavia
„Închidem Peluza Nord" Măsură radicală după incidentele produse de ultrași: „O rușine, nu-i pot numi fani!" + Doi jucători excluși

alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 11:17
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 11:44
  • Președintele celor de la Slavia Praga, Jaroslav Tvrdik, a postat un mesaj referitor la incidentele care au avut loc la derby-ul cu Sparta, de sâmbătă seară

Duelul a fost întrerupt în prelungiri, la 3-2 pentru Slavia, după ce ultrașii echipei care putea fi campioană matematic cu această victorie au pătruns pe gazon cu torțe și alte obiecte interzise, aruncându-le în peluza oaspete și bruscând jucătorii de la Sparta.

Partida nu s-a mai reluat, iar clubul ar putea pierde meciul la „masa verde”, aceasta fiind cea mai blândă pedeapsă. Presa cehă scrie că se poate ajunge chiar la pierderea titlului, prin depunctare disciplinară, și la amenzi de până la 400.000 de euro!

Măsuri imediate la Slavia: doi jucători dați afară și peluza galeriei închisă

Oficialul cehilor a dezvăluit și excluderea din lot a doi jucători care au fost eliminați aseară, pentru violențe la adresa rivalilor.

„Valorile Slaviei nu sunt ura și violența. Ne asumăm responsabilitatea și consecințele.

Ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul derby-ului de ieri de pe Fortuna Arena este cel mai dificil moment din istoria modernă a clubului.

Un grup de oameni – refuz să-i numesc fani – au intrat în fugă pe terenul de joc, i-au atacat pe jucătorii echipei AC Sparta Praga și au aruncat cu torțe și alte materiale pirotehnice în zona suporterilor oaspeți. Acesta nu este fotbal. Aceasta nu este Slavia. Este o rușine pe care o purtăm cu toții.

În numele meu și al întregului club, îmi cer scuze jucătorilor echipei Sparta Praga – Jakub Surovčík, Jakub Martinc și Matyáš Vojta. Scuzele se îndreaptă și către AC Sparta Praga, fanii oaspeți, arbitrii, publicul și toți suporterii decenți ai Slaviei care au părăsit stadionul ieri cu inimile frânte.

Cuvintele, însă, nu sunt suficiente. Prin urmare, astăzi anunț următoarea decizie.

Închiderea imediată a Tribunei Sever (n.r. numele galeriei din peluza nord a Slaviei):

Tribuna Sever este închisă imediat publicului. Nu va fi redeschisă până când toți autorii atacului asupra jucătorilor de la AC Sparta Praga și agresiunilor pirotehnice asupra sectorului fanilor oaspeți nu vor fi identificați și aduși în fața autorităților de justiție penală.

Și până când nu vom avea certitudinea că o astfel de situație nu se poate repeta.

Chiar dacă asta înseamnă închiderea Tribunei Sever pentru întregul sezon 2026/2027.

Nu vom negocia cu privire la siguranța jucătorilor și respectul față de adversar.

Clubul va oferi cooperare maximă Poliției Republicii Cehe, Comisiei Disciplinare LFA și Asociației de Fotbal din Republica Cehă. Vom preda toate înregistrările video, rezultatele evaluării efectuate de serviciul de organizare și datele de identificare ale deținătorilor de bilete și abonamente din peluza nord.

Autorii identificați vor primi o interdicție pe viață de a intra în Fortuna Arena, în conformitate cu Regulamentul.

Slavia va solicita, în același timp, despăgubiri integrale pentru daune, inclusiv sancțiuni impuse clubului de către autoritățile fotbalistice.

Clubul va iniția simultan un audit independent al propriului serviciu de organizare și al procedurilor de securitate în peluza nord.

Printr-o decizie disciplinară, Tomáš Chorý și David Douděra au fost excluși de la prima echipă a Slaviei.

Slavia a fost, este și va fi un club construit pe valori. Slavia a fost fondată în 1892 dintr-un mediu din care au ieșit fondatorii unei Cehoslovacii independente.

Din patriotism, din spiritul studențesc, din solidaritatea slavă, din rezistența la opresiune. Steaua noastră, cu vârful în jos, a avut un singur sens de la început - speranța chiar și în vremuri presărate cu eșecuri.

Astăzi este un moment al eșecului. Și este, în același timp, un moment în care trebuie să restabilim acea speranță prin muncă, nu prin cuvinte.

Slavia a fost un lider în fotbalul ceh. A fi lider înseamnă a-ți asuma responsabilitatea mai întâi, cel mai tare și fără ușurare - chiar și atunci când doare. Mai ales când doare.

Fotbalul este un sport. Fotbalul este divertisment. Fotbalul este o sărbătoare. Ura și violența nu își au locul în fotbal. Și cu siguranță nu la Slavia”, a scris Tvrdik pe X.

