„Avem foame de victorie” Ianis Hagi cere răbdare suporterilor României, după perioada slabă a naționalei: „Să nu-și piardă încrederea”

Slovacia - România 2-0. Ianis Hagi (27 de ani), jucătorul echipei naționale, a vorbit despre eșecul din amicalul de la Bratislava.

După eliminarea de la Campionatul Mondial suferită în fața Turciei (0-1), România a cedat și în fața Slovaciei cu scorul de 0-2.

Slovacia - România 2-0 . Ianis Hagi: „Trebuie să închidem capitolul”

Ianis Hagi, jucătorul echipei naționalei, a vorbit despre eșecul suferit în amicalul cu Slovacia.

„Trebuie să închidem capitolul și să mergem înainte.

Singurul lucru pe care mi-l doresc e ca lumea să nu-și piardă încrederea în noi. O să avem o altă față din vară și o să muncim să readucem speranțe României”, a declarat Ianis Hagi la Antena 1.

Întrebat despre noul selecționer al României, care va veni în locul lui Mircea Lucescu, Ianis Hagi a precizat:

„N-am avut nicio comunicare cu domnul președinte (n.r. Răzvan Burleanu), cu staff-ul lui. Ne-am concentrat doar pe meci și doar să-l analizăm. Cei de sus (n.r. din conducerea FRF) o să ne comunice, probabil când o să aibă pe cineva.

Ne dorim ca România să nu-și piardă speranța în noi, pentru că în continuare avem foame de victorie, foame de succes. Închidem capitolul ăsta și vrem să deschidem altul, mult mai pozitiv”.

Ianis Hagi i-a transmis apoi un mesaj lui Mircea Lucescu, cel care se confruntă cu probleme de sănătate:

„Sănătate multă, să petreacă mai mult timp cu familia. Îi doresc multă sănătate și lui și familiei”.

