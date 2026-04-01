„Avem foame de victorie”  Ianis Hagi cere răbdare suporterilor României, după perioada slabă a naționalei: „Să nu-și piardă încrederea” +8 foto
Foto: Sport Pictures
Nationala

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 00:03
  • Slovacia - România 2-0. Ianis Hagi (27 de ani), jucătorul echipei naționale, a vorbit despre eșecul din amicalul de la Bratislava.

După eliminarea de la Campionatul Mondial suferită în fața Turciei (0-1), România a cedat și în fața Slovaciei cu scorul de 0-2.

Citește și
Citește mai mult
Slovacia - România 2-0. Ianis Hagi: „Trebuie să închidem capitolul”

Ianis Hagi, jucătorul echipei naționalei, a vorbit despre eșecul suferit în amicalul cu Slovacia.

„Trebuie să închidem capitolul și să mergem înainte.

Singurul lucru pe care mi-l doresc e ca lumea să nu-și piardă încrederea în noi. O să avem o altă față din vară și o să muncim să readucem speranțe României”, a declarat Ianis Hagi la Antena 1.

Slovacia - România. FOTO Sportpictures
Galerie foto (8 imagini)

Slovacia - România. FOTO Sportpictures Slovacia - România. FOTO Sportpictures Slovacia - România. FOTO Sportpictures Slovacia - România. FOTO Sportpictures Slovacia - România. FOTO Sportpictures
+8 Foto
Întrebat despre noul selecționer al României, care va veni în locul lui Mircea Lucescu, Ianis Hagi a precizat:

„N-am avut nicio comunicare cu domnul președinte (n.r. Răzvan Burleanu), cu staff-ul lui. Ne-am concentrat doar pe meci și doar să-l analizăm. Cei de sus (n.r. din conducerea FRF) o să ne comunice, probabil când o să aibă pe cineva.

Ne dorim ca România să nu-și piardă speranța în noi, pentru că în continuare avem foame de victorie, foame de succes. Închidem capitolul ăsta și vrem să deschidem altul, mult mai pozitiv”.

Ianis Hagi i-a transmis apoi un mesaj lui Mircea Lucescu, cel care se confruntă cu probleme de sănătate:

„Sănătate multă, să petreacă mai mult timp cu familia. Îi doresc multă sănătate și lui și familiei”.

FOTO: Eroarea comisă de Marian Aioani la al doilea gol cu Slovacia

Galerie foto (19 imagini)

Slovacia - România. Gafă Aioani (1).jpg Slovacia - România. Gafă Aioani (2).jpg Slovacia - România. Gafă Aioani (3).jpg Slovacia - România. Gafă Aioani (4).jpg Slovacia - România. Gafă Aioani (5).jpg
+19 Foto
Citește și

Campionatul Mondial
00:47
Citește mai mult
Nationala
23:26
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei slovacia ianis hagi
Știrile zilei din sport
Diverse
05.04
Citește mai mult
Nationala
05.04
Citește mai mult
Superliga
05.04
Citește mai mult
Diverse
05.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
02:17
23:56
23:34
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Stranieri
00:08
Citește mai mult
Superliga
05.04
Citește mai mult
Nationala
05.04
Citește mai mult
B365
03.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share