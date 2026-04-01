SLOVACIA - ROMÂNIA 2-0. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei naționale, a vorbit despre partida pierdută de „tricolori” la Bratislava.

Bîrligea a început prost partida cu Slovacia. Atacantul de la FCSB a marcat în propria poartă, în minutul 7, după ce balonul l-a lovit în piept, în urma unui corner.

SLOVACIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea: „Ce s-a întâmplat cu domnul Lucescu ne-a zdruncinat”

„Puteam să muncim mai mult. Cu siguranță e o dezamăgire... aveam nevoie de un rezultat bun acum ca să plecam cu moral bun la următorul meci. Este clar că trebuie să muncim, să fim uniți și să trecem peste împreună.

Cu siguranță și șocul cu domnul Lucescu ne-a zdruncinat puțin și nu cred că mulți dintre noi am fost cu gândul la fotbal, dar tot trebuia să dăm mai mult și să câștigăm pentru dânsul”, a declarat Daniel Bîrligea la Antena 1.

Întrebat despre faza la care și-a dat autogol, Bîrligea a explicat: „Când te lovește mingea în piept, nu ai cum să o controlezi. A venit dintr-un unghi nefavorabil și chiar nu am avut ce să-i fac”.

Urmează un nou început. Trebuie să fim uniți, să muncim mai mult și să dăm totul încă din primul minut Daniel Bîrligea

