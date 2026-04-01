„N-am fost cu gândul la fotbal" Daniel Bîrligea, după ce România a pierdut în Slovacia: „Șocul cu domnul Lucescu ne-a zdruncinat"
Daniel Bîrligea FOTO: Sport Pictures
Nationala

„N-am fost cu gândul la fotbal” Daniel Bîrligea, după ce România a pierdut în Slovacia: „Șocul cu domnul Lucescu ne-a zdruncinat”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 00:08
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 00:08
  • SLOVACIA - ROMÂNIA 2-0. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei naționale, a vorbit despre partida pierdută de „tricolori” la Bratislava.

Bîrligea a început prost partida cu Slovacia. Atacantul de la FCSB a marcat în propria poartă, în minutul 7, după ce balonul l-a lovit în piept, în urma unui corner.

SLOVACIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea: „Ce s-a întâmplat cu domnul Lucescu ne-a zdruncinat”

„Puteam să muncim mai mult. Cu siguranță e o dezamăgire... aveam nevoie de un rezultat bun acum ca să plecam cu moral bun la următorul meci. Este clar că trebuie să muncim, să fim uniți și să trecem peste împreună.

Cu siguranță și șocul cu domnul Lucescu ne-a zdruncinat puțin și nu cred că mulți dintre noi am fost cu gândul la fotbal, dar tot trebuia să dăm mai mult și să câștigăm pentru dânsul”, a declarat Daniel Bîrligea la Antena 1.

Întrebat despre faza la care și-a dat autogol, Bîrligea a explicat: „Când te lovește mingea în piept, nu ai cum să o controlezi. A venit dintr-un unghi nefavorabil și chiar nu am avut ce să-i fac”.

Urmează un nou început. Trebuie să fim uniți, să muncim mai mult și să dăm totul încă din primul minut Daniel Bîrligea

FOTO. Imagini de la Slovacia - România, scor 2-0

Slovacia - România. FOTO Sportpictures
Slovacia - România. FOTO Sportpictures

Galerie foto (8 imagini)

Slovacia - România. FOTO Sportpictures Slovacia - România. FOTO Sportpictures Slovacia - România. FOTO Sportpictures Slovacia - România. FOTO Sportpictures Slovacia - România. FOTO Sportpictures
+8 Foto
labels.photo-gallery

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share