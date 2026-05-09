Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a câștigat duelul cu Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și s-a calificat în optimile de finală la Roma.

Românca a devenit cea mai în vârstă jucătoare care învinge un lider WTA. De asemenea, e pentru prima dată când Sorana triumfă în fața jucătoarei de pe poziția #1

Partida a durat două ore și 14 minute, aceasta fiind a doua întâlnirea dintre cele două sportive în acest sezon, după duelul de la Brisbane, câștigat de liderul WTA, scor 2-0.

Sorana Cîrstea, victorie de senzație contra Arynei Sabalenka

Sorana a revenit incredibil după ce Sabalenka s-a impus fără emoții în primul set, cu 6-2, având o prestație foarte bună în setul secund, unde, deși a pierdut serviciul de două ori, a reușit să câștige de trei ori pe serviciul adversarei, câștigând cu 6-3 setul doi.

În setul decisiv, o mică ruptură s-a produs în momentul în care sportiva noastră a reușit break-ul și a trecut la conducere, 3-2, după un game incredibil în care cele două au fost la egalitate de 5 ori la avantaje.

Sorana a condus apoi cu 5-3 în ultimul set, însă Sabalenka nu a cedat și a egalat situația la 5.

Aryna a primit îngrijiri în setul 3, într-un timeout medical.

Românca s-a desprins din nou pe serviciul adversarei, conducând cu 6-5, iar apoi a servit pentru ultimul game, închizând setul la 7-5, pentru o calificare incredibilă.

Sabalenka fusese eliminată și de la Madrid de o jucătoare din afara top 25, Hailey Baptiste, #32 WTA la acel moment

Sorana Cîrstea: „E foarte plăcut să obții un astfel de rezultat”

La final, românca a oferit și o scurtă declarație:

„Sunt foarte fericită. E numărul 1 (n.r. - Sabalenka), nu are nevoie de nicio introducere, e foarte plăcut să obții un astfel de rezultat, dar sa știți că muncesc din greu.

Vreau să le mulțumesc tuturor, sunt niște spectatori incredibili. Ce simt la Roma este ceva greu de spus în cuvinte”, a declarat Cîrstea.

Întrebată dacă există ceva care o poate face să renunțe la retragere în acest sezon, sportiva a transmis râzând:

„Poate dacă câștig acest turneu, o să mă mai gândesc”.

Sorana Cirstea after beating Aryna Sabalenka in Rome



“We know it’s your last year on tour... But is there something we can do to change your mind?”



Sorana: “Maybe if I win the tournament, I promise I’ll think about it”



😂😂😂 pic.twitter.com/BsQbZ8yMjY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 9, 2026

Astfel, Sorana Cîrstea continuă forma bună din acest sezon, ultimul al carierei, iar în optimi o va întâlni pe jucătoarea din Cehia, Linda Noskova (21 de ani, 13 WTA).

