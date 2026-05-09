Sorana, victorie de senzație!  Românca a învins-o pe Aryna Sabalenka, #1 WTA: „E foarte plăcut să obții un așa rezultat”. Cum ar putea amâna retragerea
Sorana Cîrstea. Foto: IMAGO + Getty Images + montaj GOLAZO.ro
Tenis

Sorana, victorie de senzație! Românca a învins-o pe Aryna Sabalenka, #1 WTA: „E foarte plăcut să obții un așa rezultat”. Cum ar putea amâna retragerea

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 18:56
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 20:11
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a câștigat duelul cu Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și s-a calificat în optimile de finală la Roma.
  • Românca a devenit cea mai în vârstă jucătoare care învinge un lider WTA. De asemenea, e pentru prima dată când Sorana triumfă în fața jucătoarei de pe poziția #1

Partida a durat două ore și 14 minute, aceasta fiind a doua întâlnirea dintre cele două sportive în acest sezon, după duelul de la Brisbane, câștigat de liderul WTA, scor 2-0.

Moment special la finala Cupei FRF și Comisia Europeană vor celebra Ziua Europei la partida de la Sibiu. Ce vor pregăti pentru jucători
Citește și
Moment special la finala Cupei FRF și Comisia Europeană vor celebra Ziua Europei la partida de la Sibiu. Ce vor pregăti pentru jucători
Citește mai mult
Moment special la finala Cupei FRF și Comisia Europeană vor celebra Ziua Europei la partida de la Sibiu. Ce vor pregăti pentru jucători

Sorana Cîrstea, victorie de senzație contra Arynei Sabalenka

Sorana a revenit incredibil după ce Sabalenka s-a impus fără emoții în primul set, cu 6-2, având o prestație foarte bună în setul secund, unde, deși a pierdut serviciul de două ori, a reușit să câștige de trei ori pe serviciul adversarei, câștigând cu 6-3 setul doi.

În setul decisiv, o mică ruptură s-a produs în momentul în care sportiva noastră a reușit break-ul și a trecut la conducere, 3-2, după un game incredibil în care cele două au fost la egalitate de 5 ori la avantaje.

Sorana a condus apoi cu 5-3 în ultimul set, însă Sabalenka nu a cedat și a egalat situația la 5.

Aryna a primit îngrijiri în setul 3, într-un timeout medical.

Românca s-a desprins din nou pe serviciul adversarei, conducând cu 6-5, iar apoi a servit pentru ultimul game, închizând setul la 7-5, pentru o calificare incredibilă.

  • Sabalenka fusese eliminată și de la Madrid de o jucătoare din afara top 25, Hailey Baptiste, #32 WTA la acel moment

Sorana Cîrstea: „E foarte plăcut să obții un astfel de rezultat”

La final, românca a oferit și o scurtă declarație:

„Sunt foarte fericită. E numărul 1 (n.r. - Sabalenka), nu are nevoie de nicio introducere, e foarte plăcut să obții un astfel de rezultat, dar sa știți că muncesc din greu.

Vreau să le mulțumesc tuturor, sunt niște spectatori incredibili. Ce simt la Roma este ceva greu de spus în cuvinte”, a declarat Cîrstea.

Întrebată dacă există ceva care o poate face să renunțe la retragere în acest sezon, sportiva a transmis râzând:

„Poate dacă câștig acest turneu, o să mă mai gândesc”.

  • Astfel, Sorana Cîrstea continuă forma bună din acest sezon, ultimul al carierei, iar în optimi o va întâlni pe jucătoarea din Cehia, Linda Noskova (21 de ani, 13 WTA).

Citește și

Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului
Campionate
19:03
Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului
Citește mai mult
Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului
Iran insistă pentru garanții Mesaj ferm al țării asiatice înainte de participarea la CM 2026: „Nu renunțăm la cultură și convingeri”
Campionatul Mondial
18:02
Iran insistă pentru garanții Mesaj ferm al țării asiatice înainte de participarea la CM 2026: „Nu renunțăm la cultură și convingeri”
Citește mai mult
Iran insistă pentru garanții Mesaj ferm al țării asiatice înainte de participarea la CM 2026: „Nu renunțăm la cultură și convingeri”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
calificare Sorana Cirstea wta roma aryna sabalenka
Știrile zilei din sport
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
Campionate
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Citește mai mult
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Superliga
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Citește mai mult
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Alte sporturi
21:39
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Citește mai mult
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Superliga
19:21
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Citește mai mult
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
22:07
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
21:25
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Alte sporturi
17:15
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Citește mai mult
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Superliga
19:14
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Citește mai mult
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Stranieri
19:03
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Citește mai mult
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
B365
08.05
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
Citește mai mult
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!

Echipe/Competiții

fcsb 16 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 42 rapid 35 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share