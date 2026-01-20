 Sorana Cîrstea, în turul 2 la AO Românca a învins-o pe Eva Lys la turneul de la Melbourne + Duel cu o fostă câștigătoare a competiției în următoarea rundă

- Sorana Cîrstea - Eva Lys 3-6, 6-4, 6-3. Românca a reușit să se impună, deși jucătoarea germană a controlat prima parte a meciului.
- Sorana a reușit 9 ași pe toată durata partidei.
Cîrstea nu a avut un start bun de partidă la primul duel disputat la Melbourne.
Sorana Cîrstea, revenire senzațională împotriva Evei Lys
Jucătoarea de tenis din Germania a început promițător, reușind primul break al meciului în primul game.
Eva Lys a continuat să domine partida și a dus scorul primului game la 3-0. Sorana Cîrstea a redus diferența și a revenit pe tabelă: 3-4.
Eva Lys a luat primul set, în ciuda scăderii de formă pe care a traversat-o pe durata acestuia.
Eva Lys a început promițător și al doilea set, reușind să își adjudece primul break. Totuși, deși părea că se îndreaptă spre victorie, Sorana Cîrstea a răsturnat scorul în favoarea ei, 5-4.
Românca a câștigat următorul game și a trimis meciul în setul decisiv.
Cele două jucătoare au mers la egalitate până la scorul de 3-3. Sorana Cîrstea s-a desprins pe tabelă, reușind să câștige următoarele 3 game-uri și s-a calificat în următoarea fază a competiției.
În turul 2 de la Australian Open, românca o va întâlni pe Naomi Osaka (locul #17 WTA), câștigătoare a turneului de la Melbourne în 2021 și 2019.
Premiile Australian Open
- Câștigător: 4.150.000 de dolari
- Finalist: 2.150.000 de dolari
- Semifinală: 1.250.000 de dolari
- Sferturi de finală: 750.000 de dolari
- Optimi de finală: 480.000 de dolari
- Turul 3: 327.750 de dolari
- Turul 2: 225.000 de dolari
- Turul 1: 150.000 de dolari