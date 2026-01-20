 Sorana Cîrstea, în turul 2 la AO Românca a învins-o pe Eva Lys la turneul de la Melbourne + Duel cu o fostă câștigătoare a competiției în următoarea rundă

Sorana Cîrstea - Eva Lys 3-6, 6-4, 6-3. Românca a reușit să se impună, deși jucătoarea germană a controlat prima parte a meciului.

Sorana a reușit 9 ași pe toată durata partidei.

Cîrstea nu a avut un start bun de partidă la primul duel disputat la Melbourne.

Sorana Cîrstea, revenire senzațională împotriva Evei Lys

Jucătoarea de tenis din Germania a început promițător, reușind primul break al meciului în primul game.

Eva Lys a continuat să domine partida și a dus scorul primului game la 3-0. Sorana Cîrstea a redus diferența și a revenit pe tabelă: 3-4.

Eva Lys a luat primul set, în ciuda scăderii de formă pe care a traversat-o pe durata acestuia.

Eva Lys a început promițător și al doilea set, reușind să își adjudece primul break. Totuși, deși părea că se îndreaptă spre victorie, Sorana Cîrstea a răsturnat scorul în favoarea ei, 5-4.

Românca a câștigat următorul game și a trimis meciul în setul decisiv.

Cele două jucătoare au mers la egalitate până la scorul de 3-3. Sorana Cîrstea s-a desprins pe tabelă, reușind să câștige următoarele 3 game-uri și s-a calificat în următoarea fază a competiției.

În turul 2 de la Australian Open, românca o va întâlni pe Naomi Osaka (locul #17 WTA), câștigătoare a turneului de la Melbourne în 2021 și 2019.

Premiile Australian Open

Câștigător: 4.150.000 de dolari

4.150.000 de dolari Finalist: 2.150.000 de dolari

2.150.000 de dolari Semifinală: 1.250.000 de dolari

1.250.000 de dolari Sferturi de finală: 750.000 de dolari

750.000 de dolari Optimi de finală: 480.000 de dolari

480.000 de dolari Turul 3: 327.750 de dolari

327.750 de dolari Turul 2: 225.000 de dolari

225.000 de dolari Turul 1: 150.000 de dolari

