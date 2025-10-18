Sorana și Jaqueline, atât de aproape Româncele au condus în semifinalele  WTA Osaka , dar n-au reușit să ajungă în meciul pentru trofeu
Sorana Cîrstea (Foto: IMAGO)
Tenis

Sorana și Jaqueline, atât de aproape Româncele au condus în semifinalele WTA Osaka, dar n-au reușit să ajungă în meciul pentru trofeu

Silviu Dumitru
Publicat: 18.10.2025, ora 10:08
Actualizat: 18.10.2025, ora 11:20
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, #51 WTA) a ratat calificarea în finala turneului de la Osaka, după 1-6, 6-2, 4-6 cu Leylah Fernandez (23 de ani, #27 WTA).
  • Jaqueline Cristian (27 de ani, #47 WTA) s-a oprit în aceeași fază a competiției, după 7-6(3), 4-6, 3-6 cu Tereza Valentova (18 ani, #78 WTA).

Ultimul act al turneului din Japonia ar fi putut aduce față în față două jucătoare din România, însă ambele au fost eliminate în semifinale.

11:15 Jaqueline Cristian, învinsă de Tereza Valentova

După două ore și 43 de minute de joc, Jaqueline a cedat în trei seturi în fața cehoaicei Valentova.

Jaqueline a câștigat primul set la tiebreak și a reușit să stea aproape de adversară până la 4-4 în setul secund, însă nu a reușit să mențină ritmul și s-a oprit în semifinale.

După prestațiile de la Osaka, sportiva din România va realiza un salt de cinci poziții în ierarhia WTA, până pe 42, aproape de cea mai bună clasare a carierei (41).

câte 11.970 de dolari
au câștigat Cîrstea și Cristian pentru rezultatele de la WTA Osaka. Sorana urcă două locuri în clasament, până pe 49

Sorana Cîrstea, învinsă de Leylah Fernandez în semifinalele WTA Osaka

Primele două seturi au fost dezechilibrate: Leylah și l-a adjudecat pe primul cu 6-1, iar Sorana a forțat în a doua parte a setului secund și s-a impus cu 6-2.

Jucătoarea din Târgoviște a început mult mai bine setul decisiv, fiind prima care s-a impus la retur (3-1). Fernandez nu a renunțat la luptă și a trecut în față după trei game-uri câștigate la rând.

Cîrstea a egalat la 4, însă finalista de la US Open 2021 a mai făcut un break și a închis partida cu serviciul. Partida a durat o oră și 56 de minute.

