Sorana și Jaqueline, atât de aproape Româncele au condus în semifinalele  WTA Osaka , dar n-au reușit să ajungă în meciul pentru trofeu

- Sorana Cîrstea (35 de ani, #51 WTA) a ratat calificarea în finala turneului de la Osaka, după 1-6, 6-2, 4-6 cu Leylah Fernandez (23 de ani, #27 WTA).
- Jaqueline Cristian (27 de ani, #47 WTA) s-a oprit în aceeași fază a competiției, după 7-6(3), 4-6, 3-6 cu Tereza Valentova (18 ani, #78 WTA).
Ultimul act al turneului din Japonia ar fi putut aduce față în față două jucătoare din România, însă ambele au fost eliminate în semifinale.
11:15 Jaqueline Cristian, învinsă de Tereza Valentova
După două ore și 43 de minute de joc, Jaqueline a cedat în trei seturi în fața cehoaicei Valentova.
Jaqueline a câștigat primul set la tiebreak și a reușit să stea aproape de adversară până la 4-4 în setul secund, însă nu a reușit să mențină ritmul și s-a oprit în semifinale.
După prestațiile de la Osaka, sportiva din România va realiza un salt de cinci poziții în ierarhia WTA, până pe 42, aproape de cea mai bună clasare a carierei (41).
Sorana Cîrstea, învinsă de Leylah Fernandez în semifinalele WTA Osaka
Primele două seturi au fost dezechilibrate: Leylah și l-a adjudecat pe primul cu 6-1, iar Sorana a forțat în a doua parte a setului secund și s-a impus cu 6-2.
Jucătoarea din Târgoviște a început mult mai bine setul decisiv, fiind prima care s-a impus la retur (3-1). Fernandez nu a renunțat la luptă și a trecut în față după trei game-uri câștigate la rând.
Cîrstea a egalat la 4, însă finalista de la US Open 2021 a mai făcut un break și a închis partida cu serviciul. Partida a durat o oră și 56 de minute.