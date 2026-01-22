Lovitură grea pentru FCSB Vedeta campioanei nu e în primul „11”! Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu Dinamo Zagreb

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) nu va fi titular la partida cu Dinamo Zagreb.

Dinamo Zagreb - FCSB se joacă în această seară, de la 22:00, în etapa #7 a Europa League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După ce a acuzat probleme medicale în ultimele zile, conducerea campioanei a decis ca Florin Tănase să nu joace din primul minut la Zagreb. Acesta ar putea intra totuși pe parcursul meciului.

Lovitură pentru FCSB! Florin Tănase nu va putea juca în meciul cu Dinamo Zagreb

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a anunțat cum ar putea arăta FCSB la partida din Europa League:

„Tănase a avut niște probleme, a simțit ceva acum vreo trei zile, la antrenamentul de ieri la fel, și am decis să nu îl expunem pentru că nu are rost. Noi trebuie să ne gândim și la meciul cu CFR Cluj, trebuie să fim echilibrați.

La pauză vom face niște schimbări pentru că peste trei zile jucăm cu CFR. La mijloc vor juca Baba și Lixandru, cu Miculescu, Bîrligea, Cisotti, Olaru. Graovac în dreapta, Dawa cu Ngezana și în stânga Radunovic”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Primul „11” cu care ar urma să joace FCSB la meciul cu Dinamo Zagreb:

Târnovanu - Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

11 goluri a înscris Florin Tănase pentru FCSB în acest sezon. Este golgheterul echipei

Înaintea duelului direct din Europa League, FCSB ocupă locul 27 în grupa principală, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Dinamo Zagreb se află pe poziția 25, cu 7 puncte.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

