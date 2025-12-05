Gabi Balint (62 de ani) a avut o reacție amuzantă după ce a văzut posibilii adversari ai României de la CM 2026.

Tragerea la sorți pentru grupele Mondialului a avut loc vineri la Washington DC.

România va juca în martie barajul pentru CM 2026, iar dacă va câștiga cele două meciuri va intra chiar în grupa Statelor Unite, alături de Paraguay și Australia.

Gabi Balint, pus pe glume după ce a văzut posibilii adversari ai României

Fostul mare jucător al Stelei și al echipei națioanale a reacționat printr-o glumă după ce a văzut grupa de la CM 2026, alături de replica celebră de după câștigarea Cupei Campionilor din 1986.

„Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Mă întreb ce va fi mai greu: să trecem de baraj sau să ia FCSB campionatul”, a spus Balint, potrivit digisport.ro.

România nu a mai participat la Campionatul Mondial din 1998, iar pentru pune capăt absenței de 27 de ani de la un astfel de turneu final „tricolorii” trebuie să treacă de două meciuri, în format semifinală și finală.

34 de selecții a bifat Gabi Balint pentru echipa națională, reușind 14 goluri

Turcia, adversara României în barajul pentru CM 2026

România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Meciul va avea loc pe 26 martie.

Dacă se va califica mai departe, selecționata antrenată de Mircea Lucescu va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Partida cu Turcia se va juca la Istanbul, iar în cazul unei victorii naționala noastră va juca și finala barajul tot în deplasare.

