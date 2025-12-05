Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”

Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației, și Vicenzo Montella, selecționerul Turciei, au reacționat imediat după ce au aflat posibilii adversari de la CM 2026.

Președintele a avut o declarație arogantă, prin care a sugerat că Turcia nu are prea mari emoții în privința câștigării barajului, acolo unde va înfrunta România.

Turcia, România, Slovacia și Kosovo se vor înfrunta la barajul pentru CM 2026. Chiar dacă mai sunt 3 luni până la mini-turneu, cele 4 formații și-au aflat posibilii adversari de la CM 2026.

Echipa care va câștiga ruta C a barajului european va ajunge în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

Ibrahim Haciosmanoglu: „Cred că băieții noștri vor fi liderii grupei”

Președintele federației turce pare destul de convins că naționala sa va trece fără emoții de barajul cu România și de câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

„Este una dintre cele mai bune trageri la sorți posibile. Australia, Paraguay și Statele Unite. Cred că băieții noștri vor câștiga grupa. Dacă Dumnezeu vrea, vom trece mai departe și vom fi aici.

Când te uiți la grupă... Sper ca Allah să ne dea oportunitatea de a ajunge aici. Spunem mereu asta. După ce ajungem aici, este esențial ca Turcia să câștige grupa. Cred că băieții noștri curajoși vor realiza acest lucru”, a declarat Ibrahim Haciosmanoglu, președinte Federației de Fotbal din Turcia, potrivit milliyet.com.tr.

Vicenzo Montella: „Ne concentrăm pe barajul din martie”

În schimb, selecționerul Montella este ceva mai precaut și așteaptă întâi deznodământul barajului.

„De fapt, atenția mea este pe luna martie. Dar, bineînțeles, îmi place tragerea la sorți pe care am avut-o. Deocamdată, ne vom concentra pe barajul din martie.

Da, au trecut 24 de ani de când am participat ultima dată la Cupa Mondială și am muncit din greu pentru a atinge acest obiectiv. Suntem foarte aproape și vom face cel mai important pas în martie. Visele noastre sunt aceleași ca ale cetățenilor turci și lucrăm împreună”, a declarat Montella.

România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Meciul va avea loc pe 26 martie.

Dacă se va califica mai departe, selecționata antrenată de Mircea Lucescu va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo, iar „tricolorii” vor juca ambele meciuri în deplasare.

