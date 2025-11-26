„Mă îngrijorează”  Sorin Cârțu, despre lipsa de formă a vedetei de la U Craiova: „Anturajul în care a trăit...”

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a comentat scăderea de formă a lui Assad Al-Hamlawi (25 de ani).

Atacantul Palestinian a avut parte de un început perfect de sezon la Universitatea, reușind 4 goluri în preliminariile Conference League și alte două în campionat.

Ulterior, el n-a mai reușit să înscrie, ultimul gol datând de pe 7 august, în meciul câștigat de Universitatea Craiova cu Spartak Trnava, scor 3-0.

Sorin Cârțu, despre forma lui Assad: „Mă îngrijorează”

Cârțu este de părere că principalul motiv pentru care Al-Hamlawi nu s-a mai remarcat este lipsa familiei. La primele sale meciuri, familia a fost cu el, la Craiova. Ulterior, aceștia au plecat, Assad rămânând singur în Oltenia.

„Și pe mine mă îngrijorează, știi părerea mea despre atacant, cartea de vizită a atacantului e golul. Cum îl dă, cu capul, cu mâna, să fie acolo, să o bage în poartă. Atacantul trebuie să o bage în poartă. Acum poate trece și el...

A avut o perioadă foarte bună atunci, însă, se pare că și anturajul în care a trăit la vremea respectivă... erau împreună, familia se simțea bine. Știi cum sunt ei, sentimentali, sunt foarte legați în familie.

Poate a avut și o cădere din punctul ăsta de vedere. Noi îl așteptăm. Avem încredere, e un jucător cu calitate, trebuie să-și revină.

Completează bine Etim. Goluri, pase. E bine să fie competiția asta. În zona aia poate să joace și Baiaram”, a declarat Sorin Cârțu, conform primasport.ro.

1,2 milioane de euro este cota lui Assad Al-Hamlawi, conform Transfermarkt

