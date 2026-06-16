Zeljko Kopic a semnat Fostul antrenor de la Dinamo, gata de o nouă provocare

Rămas liber de contract după plecarea de la Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) urmează să comenteze meciurile Croației de la Campionatul Mondial.

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Pe 5 iunie, Dinamo anunța oficial despărțirea de antrenorul croat, după o colaborare de doi ani și jumătate. În locul său, „câinii” l-au numit pe Nuno Campos

În ciuda speculaților privind o posibilă mutare la Al-Wahda, din Emiratele Arabe Unite, Kopic a decis să accepte o provocare inedită.

Zeljko Kopic va comenta meciurile Croației de la Campionatul Mondial

Fără să aibă vreo ofertă concretă pe masă, fostul antrenor al lui Dinamo a revenit în țara sa natală și a acceptat propunerea de a face parte din echipa de analiști pe durata turneului final, scrie net.hr.

Zeljko Kopic va comenta meciurile Croației de la Campionatul Mondial // FOTO: captură @net.hr

Selecționata antrenată de Zlatko Dalic va debuta miercuri seara, de la ora 23:00, împotriva Angliei, în cel mai așteptat meci al grupei L, din care mai fac parte Ghana și Panama.

Parcursul lui Kopic la Dinamo

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

112 meciuri a adunat Kopic pe banca lui Dinamo, bifând 44 de victorii, 39 de egaluri și 32 de eșecuri

Programul Croației de la CM

Anglia - Croația (17 iunie, ora 23:00)

Panama - Croația (24 iunie, ora 02:00)

Croația - Ghana (28 iunie, ora 00:00)

Lotul Croației de la Campionatul Mondial

Portari: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhaga), Ivor Pandur (Hull City)

Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhaga), Ivor Pandur (Hull City) Fundași: Josip Stanišić (Bayern München), Kristijan Jakić (Augsburg), Joško Gvardiol (Manchester City), Luka Vušković (HSV), Martin Erlić (Midtjylland), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Marin Pongračić (Fiorentina)

Josip Stanišić (Bayern München), Kristijan Jakić (Augsburg), Joško Gvardiol (Manchester City), Luka Vušković (HSV), Martin Erlić (Midtjylland), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Marin Pongračić (Fiorentina) Mijlocași: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Nikola Moro (Bologna), Martin Baturina (Come), Petar Sučić (Inter Milano), Toni Fruk (Rijeka)

Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Nikola Moro (Bologna), Martin Baturina (Come), Petar Sučić (Inter Milano), Toni Fruk (Rijeka) Atacanți: Marco Pašalić (Orlando City), Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Igor Matanović (Freiburg), Petar Musa (FC Dallas), Ante Budimir (Osasuna)

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