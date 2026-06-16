Zeljko Kopic a semnat Fostul antrenor de la Dinamo, gata de o nouă provocare

- Rămas liber de contract după plecarea de la Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) urmează să comenteze meciurile Croației de la Campionatul Mondial.
Pe 5 iunie, Dinamo anunța oficial despărțirea de antrenorul croat, după o colaborare de doi ani și jumătate. În locul său, „câinii” l-au numit pe Nuno Campos
În ciuda speculaților privind o posibilă mutare la Al-Wahda, din Emiratele Arabe Unite, Kopic a decis să accepte o provocare inedită.
Zeljko Kopic va comenta meciurile Croației de la Campionatul Mondial
Fără să aibă vreo ofertă concretă pe masă, fostul antrenor al lui Dinamo a revenit în țara sa natală și a acceptat propunerea de a face parte din echipa de analiști pe durata turneului final, scrie net.hr.
Selecționata antrenată de Zlatko Dalic va debuta miercuri seara, de la ora 23:00, împotriva Angliei, în cel mai așteptat meci al grupei L, din care mai fac parte Ghana și Panama.
Parcursul lui Kopic la Dinamo
Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.
A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.
În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.
Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.
Programul Croației de la CM
- Anglia - Croația (17 iunie, ora 23:00)
- Panama - Croația (24 iunie, ora 02:00)
- Croația - Ghana (28 iunie, ora 00:00)
Lotul Croației de la Campionatul Mondial
- Portari: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhaga), Ivor Pandur (Hull City)
- Fundași: Josip Stanišić (Bayern München), Kristijan Jakić (Augsburg), Joško Gvardiol (Manchester City), Luka Vušković (HSV), Martin Erlić (Midtjylland), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Marin Pongračić (Fiorentina)
- Mijlocași: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Nikola Moro (Bologna), Martin Baturina (Come), Petar Sučić (Inter Milano), Toni Fruk (Rijeka)
- Atacanți: Marco Pašalić (Orlando City), Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Igor Matanović (Freiburg), Petar Musa (FC Dallas), Ante Budimir (Osasuna)