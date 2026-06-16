Burleanu, învins! Lovitură primită de FRF de la TAS » Ce se întâmplă cu „regula 5+6”

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a dat verdictul în cazul „regulii 5+6”, impusă de Federația Română de Fotbal și contestată de Rapid și Universitatea Craiova.

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Prin „regula 5+6”, FRF a impus cluburilor din Liga 1 să utilizeze permanent minimum cinci jucători formați în România și eligibili pentru echipele naționale, sub sancțiunea unei amenzi de 150.000 de euro.

Lovitură primită de FRF de la TAS » Ce se întâmplă cu „regula 5+6”

După ce Universitatea Craiova și Rapid au acționat în instanță sportivă regula impusă de FRF, LPF s-a implicat în proces, fiind de partea cluburilor.

Federația a depus la dosar inclusiv exemple din alte țări din Uniunea Europeană care aplică reguli similare de protejare a fotbaliștilor autohtoni (Bulgaria - minimum 4 jucători bulgari titulari; Ungaria - minimum 5 jucători maghiari titulari; Norvegia - cote stricte de jucători crescuți la nivel național în lotul de 25), dar nu a fost suficient pentru a-i convinge pe judecători.

Decizia TAS: regula 5+6 dispare!

Marți, 16 iunie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a dat decizia, una favorabilă cluburilor, astfel că „regula 5+6” este nulă și va trebui eliminată din regulament.

Cluburile care au îndeplinit-o nu mai primesc nimic, iar amenzile aplicate celor care nu au respectat-o sunt anulate.

„Completul de arbitraj TAS a concluzionat că «regula 5+6» impusă de FRF este nelegală și incompatibilă cu dreptul Uniunii Europene (specific cu articolele privind interzicerea discriminării, libera circulație a lucrătorilor și protecția concurenței).

Măsura impusă cluburilor din Liga 1 și Cupa României reprezintă o barieră discriminatorie directă. Prin urmare, solicitarea cluburilor apelante este întemeiată, iar decizia FRF este nulă și nevenită”, se arată în motivarea TAS.

Poziția LPF la TAS

Potrivit motivării Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), LPF a susținut că a fost introdusă în mod eronat în procedura arbitrală, întrucât nu era autoarea actului contestat de apelanți și, prin urmare, nu avea calitate procesuală pasivă.

Din acest motiv, LPF a precizat că nu va formula apărări pe fondul cauzei și a solicitat să fie exonerată de plata costurilor arbitrale și a cheltuielilor de judecată.

Totuși, în cadrul audierii, LPF a susținut, în linii mari, argumentele apelanților, apreciind că FRF nu s-a limitat la punerea în aplicare a Ordinului/Instrucțiunilor, ci le-a modificat într-o manieră care nu era aptă să atingă obiectivele urmărite.

De asemenea, LPF a solicitat respingerea anumitor puncte din cererea formulată de U Craiova 1948 Club Sportiv SA.

8.000 de franci elvețieni trebuie să achite FRF, cu titlu de contribuție la onorariile avocațiale și alte cheltuieli suportate în cadrul procedurii de arbitraj. Suma de 4.000 de franci elvețieni către Rapid, precum și câte 2.000 de franci elvețieni către U Craiova 1948 Club Sportiv SA și fotbalistul Lyes Hafid Houri, de asemenea parte în dosar

Reacția FRF, după ce TAS a transmis decizia

După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a luat o decizie în această speță, FRF a transmis un comunicat:

„Deși cadrul normativ al acestei reguli suferă modificări ca urmare a deciziei menționate, Federația Română de Fotbal reiterează faptul că filosofia strategică rămâne neschimbată: dezvoltarea fotbalistului român reprezintă prioritatea zero a fotbalului românesc.

Regula 5+6 a fost concepută ca un mecanism pentru protejarea și stimularea tinerelor talente autohtone. Chiar și în noile condiții, FRF adresează un apel către toate cluburile membre să continue să respecte spiritul acestei reguli.

FRF consideră că menținerea unei prezențe ridicate a jucătorilor autohtoni în echipele de club rămâne calea către succes. Experiența acumulată de jucătorii români în competițiile interne este fundamentul pe care se construiesc echipele naționale în perspectiva preliminariilor pentru calificări la turneele finale. De asemenea, promovarea și expunerea jucătorilor autohtoni reprezintă cea mai eficientă strategie de creștere a valorii de piață a cluburilor, generând sustenabilitate pe termen lung.

FRF va continua să investească în competiții și să ofere tot suportul necesar cluburilor care aleg să pună bază pe fotbaliștii români. Considerăm că responsabilitatea pentru viitorul fotbalului nostru este o misiune comună, iar cluburile care aleg să continue promovarea tinerilor jucători români, indiferent de obligativitatea impusă, dau dovadă de viziune și demonstrează că fotbalul românesc poate evolua prin încrederea acordată propriilor resurse”, se arată pe site-ul frf.ro.

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