„Nu mi-a plăcut ce am văzut” Sorin Cârțu critică jucătorii după eșecul cu Rakow: „Ei să explice, nu antrenorii”

Gruparea de pe „Ion Oblemenco” a făcut un joc modest în Polonia. Oltenii nu au expediat niciun șut pe spațiul porții.

Rakow - U Craiova 2-0 . Sorin Cârțu: „Nu mi-a plăcut ce am văzut. A căzut prea mult jocul”

Elevii lui Rădoi au ratat câteva ocazii bune în prima repriză. Totuși, polonezii au deschis scorul imediat după pauză, iar la câteva minute distanță Screciu a fost eliminat. În minutul 80, Repka a închis tabela.

„Nu prea e bine. Explicațiile cereți-le la jucători, la antrenori. Nu mă apuc să fac o analiză, că pe urmă ies polemici. Pot să spun că nu mi-a plăcut ce am văzut în seara asta.

Repriza a doua a început prost, cu golul, a fost și eliminarea lui Screciu. E greu să mai faci nu știu ce analize când joci 11 contra 10, dar una peste alta... Nu mi-a plăcut ”, a spus Cârțu, la Prima Sport.

Întrebat dacă eliminarea lui Screciu a afectat în mod decisiv jocul Universității, Cârțu a răspuns:

A căzut prea mult jocul, nu știu. Nu mă apuc să dau soluții. E clar că nu mai avem prestațiile pe care le-am avut până acum, dar poate să fie trecător. E doar meciul ăsta, primul în grupe. Că l-am pierdut, nu înseamnă că e totul pierdut Sorin Cârțu

Prima repriză: Craiova a efectuat 3 șuturi, niciunul pe poartă, în timp ce Rakow a trimis 10 șuturi, dintre care 4 pe spațiul porții.

A doua repriză: Craiova a avut un singur 1 șut, pe lângă poartă, iar Rakow a fost mult mai activă, trimițând 12 șuturi, dintre care 6 pe poartă.

Sorin Cârțu: „Mă așteptam la un meci dificil. A fost o echipă împotriva căreia puteai să joci”

Președintele de onoare al Universității Craiova a declarat că se aștepta ca echipa poloneză să fie mai agresivă și mult mai dificilă de abordat.

„Să vă spun ceva. Mie nu mi s-a părut Rakow... Mă așteptam la un meci dificil, cu o încărcătură agresivă, cu alunecări, cu faulturi, așa vedeam partida. Până la urmă, mi s-a părut o echipă contra căreia puteai să joci.

O echipă tehnică, cu tehnicitate bună. Mi-a plăcut fundașul dreapta, a avut o prestație deosebită. Au fotbaliști de calitate.

Mă așteptam la o agresivitate mai mare din partea lor”, a mai spus fostul fotbalist.

Ei au făcut o presiune asupra noastră, am avut mari probleme în a ieși din presingul lor. Acolo am văzut că s-a făcut marea diferență: am ieșit greu din presingul lor și nu am putut să facem jocul pe care l-am fi vrut. Mă refer la momentul în care am jucat 11 la 11. Sorin Cârțu

Când a fost întrebat dacă echipa s-a relaxat după calificarea în faza principală a competiției, Cârțu a spus:

„Nu e liniște, pentru că noi de aia am muncit, să prindem un loc care să ne ofere posibilitatea să intrăm în cupele europene, ne-am bătut pentru calificarea asta.

Acum, când am îndeplinit obiectivul, jucăm fără apăsare, fără încărcare. Dacă am pierdut astă-seară nu înseamnă că am avut în obiectiv câștigarea Conference League și gata, nu se mai poate.

Mai sunt 5 partide, poți face puncte și din alte meciuri. M-am uitat și pe alte rezultate. Poate prindem o zi bună când jucăm cu Noah, cu Rapid Viena... Vedem, mai sunt destule partide”, a declarat Cârțu.

Pe 5 octombrie, elevii lui Mirel Rădoi vor avea parte de un duel dificil, în Superliga, cu FCSB, campioana en-titre a României.

N-aș intra în nu știu ce panică, dar trebuie să tragi concluzii și să recunoști că astă-seară nu a fost o partidă bună. Se poate schimba (n.r - jocul) fără niciun fel de problemă până la meciul următor, chiar cel cu FCSB Sorin Cârțu

Programul celor de la Universitatea Craiova în faza grupei Conference League

2 octombrie 2025, 22:00, Rakow - Universitatea Craiova 2-0

2-0 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah

– vs FC Noah 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova

27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

- 1. FSV Mainz 05 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga

- Sparta Praga 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

