„Nu mi-a plăcut ce am văzut” Sorin Cârțu critică jucătorii după eșecul cu Rakow: „Ei să explice, nu antrenorii” +11 foto
Sorin Cârțu/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

„Nu mi-a plăcut ce am văzut” Sorin Cârțu critică jucătorii după eșecul cu Rakow: „Ei să explice, nu antrenorii”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 11:34
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 11:34
  • RAKOW - U CRAIOVA 2-0. Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al echipei din Bănie, a vorbit despre înfrângerea din Conference League.

Gruparea de pe „Ion Oblemenco” a făcut un joc modest în Polonia. Oltenii nu au expediat niciun șut pe spațiul porții.

„Acolo s-a rupt jocul!” Aurel Țicleanu, dezamăgit de Universitatea Craiova: „Credeam că nu au cum să piardă lupta!”
Citește și
„Acolo s-a rupt jocul!” Aurel Țicleanu, dezamăgit de Universitatea Craiova: „Credeam că nu au cum să piardă lupta!”
Citește mai mult
„Acolo s-a rupt jocul!” Aurel Țicleanu, dezamăgit de Universitatea Craiova: „Credeam că nu au cum să piardă lupta!”

Rakow - U Craiova 2-0. Sorin Cârțu: „Nu mi-a plăcut ce am văzut. A căzut prea mult jocul”

Elevii lui Rădoi au ratat câteva ocazii bune în prima repriză. Totuși, polonezii au deschis scorul imediat după pauză, iar la câteva minute distanță Screciu a fost eliminat. În minutul 80, Repka a închis tabela.

„Nu prea e bine. Explicațiile cereți-le la jucători, la antrenori. Nu mă apuc să fac o analiză, că pe urmă ies polemici. Pot să spun că nu mi-a plăcut ce am văzut în seara asta.

Repriza a doua a început prost, cu golul, a fost și eliminarea lui Screciu. E greu să mai faci nu știu ce analize când joci 11 contra 10, dar una peste alta... Nu mi-a plăcut”, a spus Cârțu, la Prima Sport.

Galerie foto (11 imagini)

Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova
+11 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat dacă eliminarea lui Screciu a afectat în mod decisiv jocul Universității, Cârțu a răspuns:

A căzut prea mult jocul, nu știu. Nu mă apuc să dau soluții. E clar că nu mai avem prestațiile pe care le-am avut până acum, dar poate să fie trecător. E doar meciul ăsta, primul în grupe. Că l-am pierdut, nu înseamnă că e totul pierdut Sorin Cârțu
  • Prima repriză: Craiova a efectuat 3 șuturi, niciunul pe poartă, în timp ce Rakow a trimis 10 șuturi, dintre care 4 pe spațiul porții.
  • A doua repriză: Craiova a avut un singur 1 șut, pe lângă poartă, iar Rakow a fost mult mai activă, trimițând 12 șuturi, dintre care 6 pe poartă.

Sorin Cârțu: „Mă așteptam la un meci dificil. A fost o echipă împotriva căreia puteai să joci”

Președintele de onoare al Universității Craiova a declarat că se aștepta ca echipa poloneză să fie mai agresivă și mult mai dificilă de abordat.

„Să vă spun ceva. Mie nu mi s-a părut Rakow... Mă așteptam la un meci dificil, cu o încărcătură agresivă, cu alunecări, cu faulturi, așa vedeam partida. Până la urmă, mi s-a părut o echipă contra căreia puteai să joci.

O echipă tehnică, cu tehnicitate bună. Mi-a plăcut fundașul dreapta, a avut o prestație deosebită. Au fotbaliști de calitate.

Mă așteptam la o agresivitate mai mare din partea lor”, a mai spus fostul fotbalist.

Ei au făcut o presiune asupra noastră, am avut mari probleme în a ieși din presingul lor. Acolo am văzut că s-a făcut marea diferență: am ieșit greu din presingul lor și nu am putut să facem jocul pe care l-am fi vrut. Mă refer la momentul în care am jucat 11 la 11. Sorin Cârțu

Când a fost întrebat dacă echipa s-a relaxat după calificarea în faza principală a competiției, Cârțu a spus:

„Nu e liniște, pentru că noi de aia am muncit, să prindem un loc care să ne ofere posibilitatea să intrăm în cupele europene, ne-am bătut pentru calificarea asta.

Acum, când am îndeplinit obiectivul, jucăm fără apăsare, fără încărcare. Dacă am pierdut astă-seară nu înseamnă că am avut în obiectiv câștigarea Conference League și gata, nu se mai poate.

Mai sunt 5 partide, poți face puncte și din alte meciuri. M-am uitat și pe alte rezultate. Poate prindem o zi bună când jucăm cu Noah, cu Rapid Viena... Vedem, mai sunt destule partide”, a declarat Cârțu.

Pe 5 octombrie, elevii lui Mirel Rădoi vor avea parte de un duel dificil, în Superliga, cu FCSB, campioana en-titre a României.

N-aș intra în nu știu ce panică, dar trebuie să tragi concluzii și să recunoști că astă-seară nu a fost o partidă bună. Se poate schimba (n.r - jocul) fără niciun fel de problemă până la meciul următor, chiar cel cu FCSB Sorin Cârțu

Programul celor de la Universitatea Craiova în faza grupei Conference League

  • 2 octombrie 2025, 22:00, Rakow - Universitatea Craiova 2-0
  • 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah
  • 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
  • 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

Citește și

Reproșul lui Pancu Fostul selecționer îl taxează pe Mirel Rădoi: „Avem o mare problemă!” + Avertisment pentru U Craiova
Conference League
09:56
Reproșul lui Pancu Fostul selecționer îl taxează pe Mirel Rădoi: „Avem o mare problemă!” + Avertisment pentru U Craiova
Citește mai mult
Reproșul lui Pancu Fostul selecționer îl taxează pe Mirel Rădoi: „Avem o mare problemă!” + Avertisment pentru U Craiova
O pălărie prea mare pentru U Craiova?  Tudor Băluță, după înfrângerea cu Rakow: „Trebuia să arătăm mai bine” + Ce spune Crețu
Conference League
00:43
O pălărie prea mare pentru U Craiova? Tudor Băluță, după înfrângerea cu Rakow: „Trebuia să arătăm mai bine” + Ce spune Crețu
Citește mai mult
O pălărie prea mare pentru U Craiova?  Tudor Băluță, după înfrângerea cu Rakow: „Trebuia să arătăm mai bine” + Ce spune Crețu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Universitatea Craiova Sorin Cartu conference league rakow
Știrile zilei din sport
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Superliga
03.10
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Citește mai mult
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Superliga
03.10
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Citește mai mult
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”
Superliga
03.10
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”
Citește mai mult
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Baschet
03.10
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Citește mai mult
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!” Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!” Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
09:47
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
23:01
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
23:57
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român  marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Top stiri din sport
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Înot
03.10
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Citește mai mult
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030
Campionatul Mondial
03.10
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030
Citește mai mult
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare
Europa League
03.10
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB: „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare
Citește mai mult
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi
Diverse
03.10
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri, dar n-are bani pentru sportivi
Citește mai mult
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share