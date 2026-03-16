Stadionul Riazor. Foto: IMAGO + montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Încă un oraș se retrage de la CM 2030 Spania a rămas fără încă un stadion pentru care își asumase găzduirea competiției peste 4 ani. Care au fost problemele

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 18:25
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 18:38
  • Orașul spaniol A Coruna nu mai va mai găzdui nicio partidă la Campionatul Mondial din 2030.

Primarul orașului, Inés Rey, și președintele clubului Deportivo, Juan Carlos Escotet, au luat decizia de a retrage stadionul de pe lista celor pe se vor organiza partidele competiției, însă acesta va intra, totuși, într-un proces de modernizare.

„N-am avut control asupra selecției!” Edi Iordănescu, despre motivele plecării de la națională și problemele de la Legia Varșovia
Citește și
„N-am avut control asupra selecției!” Edi Iordănescu, despre motivele plecării de la națională și problemele de la Legia Varșovia
Citește mai mult
„N-am avut control asupra selecției!” Edi Iordănescu, despre motivele plecării de la națională și problemele de la Legia Varșovia

Orașul A Coruna nu va mai găzdui meciuri la CM 2030

Deportivo la Coruna și Primăria orașului vor prezenta un nou acord de colaborare între club și consiliul local, după ce edilul și președintele clubului au ajuns la un acord pentru retragerea stadionului de la CM 2030.

Acordul include, totuși, o modernizare a stadionului, însă nu pentru îndeplinirea condițiilor impuse FIFA, ci pentru că arena are nevoie de îmbunătățiri în general, informează as.com.

Un alt factor care i-a determinat pe oficiali să ia această decizie este vizita pe care FIFA a programat-o pentru data de 18 martie, în scopul evaluării lucrărilor la stadion.

Însă, Consiliul Local nu a reușit să facă niciun progres în ceea ce privește condițiile cerute de forul internațional și, în același timp, nu există niciun acord cu vreun investitor privat, care să finanțeze renovarea stadionului Riazor, sau cu o altă instituție publică.

40.000 de locuri
este capacitatea minimă pe care a impus-o FIFA pentru stadionul lui Deportivo, care în prezent are doar 32.471 de locuri

Astfel, Spania, țară gazdă alături de Portugalia și Maroc, se confruntă cu a doua retragere, după cea a orașului Malaga, din 2025.

Citește și

Dan Udrea Moralitatea dinastiei Burleanu
Opinii
17:44
Dan Udrea Moralitatea dinastiei Burleanu
Citește mai mult
Dan Udrea Moralitatea dinastiei Burleanu
„Incalificabil!” Andrei Nicolescu anunță că un angajat al clubului Dinamo va fi amendat: „Au fost două expresii punctuale”
Superliga
17:03
„Incalificabil!” Andrei Nicolescu anunță că un angajat al clubului Dinamo va fi amendat: „Au fost două expresii punctuale”
Citește mai mult
„Incalificabil!” Andrei Nicolescu anunță că un angajat al clubului Dinamo va fi amendat: „Au fost două expresii punctuale”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Știrile zilei din sport
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Superliga
20:08
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Citește mai mult
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Superliga
19:46
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Citește mai mult
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Superliga
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Citește mai mult
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
22:04
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Nationala
17:58
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Citește mai mult
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Liga 2
16:13
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Citește mai mult
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Superliga
14:46
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Citește mai mult
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
B365
02:00
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Citește mai mult
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

