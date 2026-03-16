Orașul spaniol A Coruna nu mai va mai găzdui nicio partidă la Campionatul Mondial din 2030.

Primarul orașului, Inés Rey, și președintele clubului Deportivo, Juan Carlos Escotet, au luat decizia de a retrage stadionul de pe lista celor pe se vor organiza partidele competiției, însă acesta va intra, totuși, într-un proces de modernizare.

Orașul A Coruna nu va mai găzdui meciuri la CM 2030

Deportivo la Coruna și Primăria orașului vor prezenta un nou acord de colaborare între club și consiliul local, după ce edilul și președintele clubului au ajuns la un acord pentru retragerea stadionului de la CM 2030.

Acordul include, totuși, o modernizare a stadionului, însă nu pentru îndeplinirea condițiilor impuse FIFA, ci pentru că arena are nevoie de îmbunătățiri în general, informează as.com.

Un alt factor care i-a determinat pe oficiali să ia această decizie este vizita pe care FIFA a programat-o pentru data de 18 martie, în scopul evaluării lucrărilor la stadion.

Însă, Consiliul Local nu a reușit să facă niciun progres în ceea ce privește condițiile cerute de forul internațional și, în același timp, nu există niciun acord cu vreun investitor privat, care să finanțeze renovarea stadionului Riazor, sau cu o altă instituție publică.

40.000 de locuri este capacitatea minimă pe care a impus-o FIFA pentru stadionul lui Deportivo, care în prezent are doar 32.471 de locuri

Astfel, Spania, țară gazdă alături de Portugalia și Maroc, se confruntă cu a doua retragere, după cea a orașului Malaga, din 2025.

Citește și

