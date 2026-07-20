Fiesta la Madrid! VIDEO+FOTO: Spectacol la sărbătoarea campionilor. Yamal a fost încoronat, Ferran l-a copiat pe Trump + Cadou pentru Luis de la Fuente

Naționala Spaniei s-a întors acasă după triumful de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

După aterizarea pe aeroportul din Madrid, jucătorii și staff-ul tehnic au fost întâmpinați de întreaga familie regală a Spaniei.

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Ibericii au învins campioana ediției precedente, Argentina, scor 1-0 după 120 de minute, într-o partidă pe care au dominat-o categoric din primul până în ultimul minut, iar apoi au pornit sărbătoarea la Madrid, la câteva ore după întoarcerea în țară.

Un país entero volcado



⭐️⭐️ ¡SOMOS BICAMPEONES DEL MUNDO! #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/MpGJVfsxxz — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Spaniolii au creat o pancartă cu evenimentul anului: Paredes vs Gavi, după conflict foarte aprins dintre cei doi, de la finalul jocului de duminică.

🤣 Ojo a la pancarta de PAREDES VS GAVI en el autobús de la Selección#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/0QPj9pZ36I — Diario AS (@diarioas) July 20, 2026

Jucătorii Spaniei i-au oferit selecționerului un carton imens, în forma Cupei Mondiale, iar capul său era în locul globului pământesc.

¡Ojo al regalito que le ha hecho llegar Joan Garcia a Luis de la Fuente! pic.twitter.com/wxDY36gtAX — MARCA (@marca) July 20, 2026

Borja Iglesias a fost DJ-ul spaniolilor și a întreținut atmosfera la sărbătoarea campionilor.

😂 Qué grande @BorjaIglesias9



🎶 El DJ del autobús de los campeones con la Copa del Mundo en mano pic.twitter.com/zNuDhUajw7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 20, 2026

Marcatorul golului victoriei din finala cu Argentina a purtat la petrecere o șapcă cu mesajul „Make Spain Great Again”, similar cu sloganul președintelui SUA, Donald Trump.

“MAKE SPAIN GREAT AGAIN” 🇪🇸



La gorra de Ferran Torres en la rúa del Mundial 🏆#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yZgIOqyKyb — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 20, 2026

La scurt timp după aterizarea la Madrid, jucătorii și staff-ul naționalei Spaniei au fost primiți în Capitală chiar de către Regele Felipe, alături de întreaga familie regală: Regina Letizia și Prințesele Leonor și Infanta Sofia.

King Felipe, Queen Letizia, Princess Leonor and Infanta Sofia welcomed the Spanish National Team. pic.twitter.com/iPBSma7oFQ — ChristinZ (@ChristinsQueens) July 20, 2026

A urmat apoi poza oficială alături de familia regală, cu trofeul Cupei Mondiale, în timp ce cele două prințese erau deja îmbrăcate cu tricoul de deplasare al „Furiei Roja”, înainte ca toți patru să primească un tricou de campion, cu numărul 26.

Their Majesties King Felipe and Queen Letizia, accompanied by Princess Leonor and Infanta Sofía, welcome the Spanish national team. #VamosEspaña#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WW2o2P1YtQ — Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) July 20, 2026

Evenimentul a fost presărat și cu un moment amuzant, după ce Marc Cucurella a strigat „Viva Espana” chiar alături de rege, stârnind hohote de râs din partea lui Rodri.

🤣🇪🇸 El “VIVA ESPAÑA” de CUCURELLA delante del REY que hizo LLORAR de RISA a RODRI #NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/uSL5gWiJo1 — Diario AS (@diarioas) July 20, 2026

Știrea inițială:

Începe sărbătoarea la Madrid! Spaniolii au revenit acasă

Jucătorii și staff-ul Spaniei au aterizat, luni după-amiază, la Madrid, iar acum se vor pregăti pentru parada care va avea loc în oraș, alături de suporteri.

Elevii lui Luis de la Fuente s-au fotografiat cu trofeul și medaliile, chiar după aterizare.

🙌🏼🇪🇸 ¡¡Sí, sí, sí!!



LA COPA YA ESTÁ AQUÍ.



La expedición de la @SEFutbol aterriza en Madrid y… ¡Estamos deseando veros!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/CuM3tFku59 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Căpitanul Rodri, desemnat și cel mai bun jucător al turneului final, a fost cel care a coborât cu prestigiosul trofeu din avion.

¡¡SÍ, SÍ SÍ, LA COPA YA ESTÁ AQUÍ!! 🇪🇸🏆⚽ Ella y los campeones del mundo acaban de pisar suelo español en el aeropuerto de Madrid Barajas ¡preparados para la fiesta con todos los aficionados esta tarde! 🥳🙌👏 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/e6xam80NpD — MARCA (@marca) July 20, 2026

Ulterior, ibericii și-au preluat bagajele și se vor îndrepta spre sărbătoarea programată la 19:00, ora Spaniei, care indică o nouă noapte albă la Madrid, după cea precedentă.

Spain have touched down in Madrid after winning the World Cup as the celebrations following their victory over Argentina continue🏆🇪🇸 pic.twitter.com/xOO3vyrGjT — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2026

Indicațiile transmise de Federația Spaniolă de Fotbal

„Madridul se va îmbrăca din nou în roșu pentru a-i întâmpina pe campionii lumii într-o zi care, cu siguranță, va rămâne în memoria colectivă.

La fel ca în cazul altor mari realizări ale naționalei, mii de suporteri vor însoți echipa pe drum său de pe străzile capitalei, pentru a sărbători cucerirea Cupei Mondiale din 2026 și pentru a împărtăși cu jucătorii un moment unic după obținerea celei de-a doua stele.

Delegația va începe cu o paradă de amploare, într-un autobuz decapotabil, care va traversa unele dintre cele mai emblematice locuri din Madrid, înainte de a se încheia pe strada Montalbán, lângă Palatul Cibeles.

Acolo va avea loc evenimentul principal al sărbătorii, cu prezentarea jucătorilor și, printre alte surprize, numeroase spectacole muzicale”, se arată în comunicatul emis de RFEF.

Traseul naționalei Spaniei în Madrid

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