Fiesta la Madrid! VIDEO+FOTO: Spectacol la sărbătoarea campionilor. Yamal a fost încoronat, Ferran l-a copiat pe Trump + Cadou pentru Luis de la Fuente +13 foto
Jucătorii Spaniei, pe aeroport la Madrid. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Fiesta la Madrid! VIDEO+FOTO: Spectacol la sărbătoarea campionilor. Yamal a fost încoronat, Ferran l-a copiat pe Trump + Cadou pentru Luis de la Fuente

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 19:14
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 22:30
  • Naționala Spaniei s-a întors acasă după triumful de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.
  • După aterizarea pe aeroportul din Madrid, jucătorii și staff-ul tehnic au fost întâmpinați de întreaga familie regală a Spaniei.
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Ibericii au învins campioana ediției precedente, Argentina, scor 1-0 după 120 de minute, într-o partidă pe care au dominat-o categoric din primul până în ultimul minut, iar apoi au pornit sărbătoarea la Madrid, la câteva ore după întoarcerea în țară.

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21:50 Bucurie fără margini la Madrid, la sărbătoarea pentru titlul mondial

21:45 „Evenimentul anului”: Paredes vs Gavi

Spaniolii au creat o pancartă cu evenimentul anului: Paredes vs Gavi, după conflict foarte aprins dintre cei doi, de la finalul jocului de duminică.

21:40 Luis de la Fuente a primit un „cadou” amuzant din partea jucătorilor

Jucătorii Spaniei i-au oferit selecționerului un carton imens, în forma Cupei Mondiale, iar capul său era în locul globului pământesc.

21:35 Borja Iglesias, DJ la petrecere

Borja Iglesias a fost DJ-ul spaniolilor și a întreținut atmosfera la sărbătoarea campionilor.

21:30 Lamine Yamal, „încoronat” în autocarul campionilor

21:15 Ferran Torres, apariție inedită

Marcatorul golului victoriei din finala cu Argentina a purtat la petrecere o șapcă cu mesajul „Make Spain Great Again”, similar cu sloganul președintelui SUA, Donald Trump.

20:00 Jucătorii spanioli, primiți de Regele Felipe, Regina Letizia și Prințesele Leonor și Infanta Sofia

La scurt timp după aterizarea la Madrid, jucătorii și staff-ul naționalei Spaniei au fost primiți în Capitală chiar de către Regele Felipe, alături de întreaga familie regală: Regina Letizia și Prințesele Leonor și Infanta Sofia.

A urmat apoi poza oficială alături de familia regală, cu trofeul Cupei Mondiale, în timp ce cele două prințese erau deja îmbrăcate cu tricoul de deplasare al „Furiei Roja”, înainte ca toți patru să primească un tricou de campion, cu numărul 26.

Evenimentul a fost presărat și cu un moment amuzant, după ce Marc Cucurella a strigat „Viva Espana” chiar alături de rege, stârnind hohote de râs din partea lui Rodri.

Jucătorii Spaniei au fost primiți de familia regală / foto: capturi video X/Diario AS + Embassy of Spain
Jucătorii Spaniei au fost primiți de familia regală / foto: capturi video X/Diario AS + Embassy of Spain

Galerie foto (13 imagini)

Jucătorii Spaniei au fost primiți de familia regală / foto: capturi video X/Diario AS + Embassy of Spain Jucătorii Spaniei au fost primiți de familia regală / foto: capturi video X/Diario AS + Embassy of Spain Jucătorii Spaniei au fost primiți de familia regală / foto: capturi video X/Diario AS + Embassy of Spain Jucătorii Spaniei au fost primiți de familia regală / foto: capturi video X/Diario AS + Embassy of Spain Jucătorii Spaniei au fost primiți de familia regală / foto: capturi video X/Diario AS + Embassy of Spain
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Știrea inițială:

Începe sărbătoarea la Madrid! Spaniolii au revenit acasă

Jucătorii și staff-ul Spaniei au aterizat, luni după-amiază, la Madrid, iar acum se vor pregăti pentru parada care va avea loc în oraș, alături de suporteri.

Elevii lui Luis de la Fuente s-au fotografiat cu trofeul și medaliile, chiar după aterizare.

Căpitanul Rodri, desemnat și cel mai bun jucător al turneului final, a fost cel care a coborât cu prestigiosul trofeu din avion.

Campionii mondiali au aterizat la Madrid / foto: IMAGO + capturi video X/BBC, Marca, SkySports
Campionii mondiali au aterizat la Madrid / foto: IMAGO + capturi video X/BBC, Marca, SkySports

Galerie foto (17 imagini)

Campionii mondiali au aterizat la Madrid / foto: IMAGO + capturi video X/BBC, Marca, SkySports Campionii mondiali au aterizat la Madrid / foto: IMAGO + capturi video X/BBC, Marca, SkySports Campionii mondiali au aterizat la Madrid / foto: IMAGO + capturi video X/BBC, Marca, SkySports Campionii mondiali au aterizat la Madrid / foto: IMAGO + capturi video X/BBC, Marca, SkySports Campionii mondiali au aterizat la Madrid / foto: IMAGO + capturi video X/BBC, Marca, SkySports
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Ulterior, ibericii și-au preluat bagajele și se vor îndrepta spre sărbătoarea programată la 19:00, ora Spaniei, care indică o nouă noapte albă la Madrid, după cea precedentă.

Indicațiile transmise de Federația Spaniolă de Fotbal

„Madridul se va îmbrăca din nou în roșu pentru a-i întâmpina pe campionii lumii într-o zi care, cu siguranță, va rămâne în memoria colectivă.

La fel ca în cazul altor mari realizări ale naționalei, mii de suporteri vor însoți echipa pe drum său de pe străzile capitalei, pentru a sărbători cucerirea Cupei Mondiale din 2026 și pentru a împărtăși cu jucătorii un moment unic după obținerea celei de-a doua stele.

Delegația va începe cu o paradă de amploare, într-un autobuz decapotabil, care va traversa unele dintre cele mai emblematice locuri din Madrid, înainte de a se încheia pe strada Montalbán, lângă Palatul Cibeles.

Acolo va avea loc evenimentul principal al sărbătorii, cu prezentarea jucătorilor și, printre alte surprize, numeroase spectacole muzicale”, se arată în comunicatul emis de RFEF.

Traseul naționalei Spaniei în Madrid Traseul naționalei Spaniei în Madrid
Traseul naționalei Spaniei în Madrid

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