De la Fuente e un „monstru” Selecționerul Spaniei a construit o națională imposibil de învins » Palmaresul este uluitor

Luis de la Fuente (65 de ani) a dus Spania spre al doilea titlu mondial din istorie și a devenit unul dintre cei mai importanți selecționeri din istoria ibericilor.

De la preluarea echipei, antrenorul a ajuns în finala fiecărei competiții majore pe care a început-o și a câștigat trei dintre cele patru trofee puse în joc.

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Spania a învins Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finala Campionatului Mondial din 2026, iar succesul de pe MetLife Stadium a completat o perioadă aproape fără precedent pentru „La Roja”.

Luis de la Fuente a construit o echipă națională aproape imposibil de învins

Luis de la Fuente nu a ajuns însă întâmplător pe banca primei reprezentative. El lucrează în cadrul Federației Spaniole din 2013 și a trecut prin mai multe selecționate de juniori și tineret înainte să preia naționala mare.

De la instalarea sa pe banca echipei mari a Spaniei, Luis de la Fuente a adunat 49 de meciuri, în care a obținut 37 de victorii, 10 remize și doar două înfrângeri în timpul regulamentar sau după prelungiri.

Mai spectaculos este faptul că selecționerul a pierdut un singur meci oficial în tot acest interval.

FOTO. Luis de la Fuente și jucătorii Spaniei, în momentul în care ridică trofeul Cupei Mondiale

Prima și singura înfrângere într-o partidă oficială a venit foarte devreme în mandat, pe 28 martie 2023, când Spania a cedat cu 0-2 în deplasare cu Scoția, în preliminariile Campionatului European din 2024.

Celălalt eșec a fost într-un amical cu Columbia (0-1), pe 22 martie 2024.

De atunci, Spania a ajuns la 38 de meciuri consecutive fără înfrângere, una dintre cele mai lungi serii de acest fel din istoria fotbalului internațional.

Patru competiții începute, patru finale pentru Luis de la Fuente

O performanță remarcabilă a mandatului lui De la Fuente este faptul că Spania a ajuns în finală în toate cele patru competiții majore pe care le-a început sub conducerea sa.

A câștigat 3 dintre ele și a ratat trofeul o singură dată, la penalty-uri, în fața Portugaliei lui Cristiano Ronaldo.

Liga Naționilor 2023: 0-0 și 5-4 pen. cu Croația

Euro 2024: 2-1 în finala cu Anglia

Liga Națiunilor 2025: 2-2 și 3-5 pen. cu Portugalia

CM 2026: 1-0 d. prel. cu Argentina

Înainte de a prelua prima reprezentativă, De la Fuente a avut rezultate importante și la naționalele de juniori ale Spaniei.

Campionatul European U19 - câștigat în 2015

Campionatul European U21 - câștigat în 2019

Jocurile Olimpice de la Tokyo - medalie de argint în 2021

De la Fuente, legat de Spania până în 2028

Federația Spaniolă i-a prelungit contractul lui Luis de la Fuente încă din ianuarie 2025. Vechea înțelegere urma să expire după Cupa Mondială din 2026, însă rezultatele foarte bune obținute de selecționer i-au convins pe oficialii spanioli să-l răsplătească din timp.

Noul contract este valabil până după Campionatul European din 2028.

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