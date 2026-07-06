 Noi detalii despre Drăgușin Cât va încasa internaționalul român la Fiorentina  + clauza de la a 22-a prezență
Radu Drăgușin va fi noul jucător al celor de la Fiorentina/ Foto: IMAGO - imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale/ montaj GOLAZO.ro
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Noi detalii despre Drăgușin Cât va încasa internaționalul român la Fiorentina + clauza de la a 22-a prezență

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 23:28
  • Presa din Italia a oferit noi informații despre transferul lui Radu Drăgușin (24 de ani) la Fiorentina.
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După doi ani și jumătate petrecuți la Tottenham, fundașul român urmează să revină în Serie A, campionat cu care este familiarizat după experiențele de la Juventus, Salernitana, Genoa și Sampdoria.

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Noi detalii despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Jurnaliștii din Peninsulă susțin că Drăgușin va ajunge la Florența sub formă de împrumut, cu obligație de cumpărare.

Românul urmează să efectueze miercuri testele medicale înainte de a se alătura noii sale echipe. Fiorentina îi pregătește deja un contract pe 5 ani stoperului.

„Fiorentina a finalizat transferul-surpriză al lui Radu Drăgușin. Jucătorul, care refuzase tricoul violet în ianuarie, a fost convins de proiect, până la punctul în care a declinat oferta lui Fenerbahce.

Pentru el este pregătit un contract pe cinci ani, cu un salariu de 2,8 milioane pe sezon. Transferul se realizează sub formă de împrumut, în valoare de 1,5 milioane, cu o clauză de răscumpărare de 17,5 milioane de euro, care se va activa la a 22-a prezență.

Miercuri ar putea fi ziua potrivită pentru vizitele medicale”, informează firenzeviola.it.

Drăgușin urmează să fie al 7-lea jucător român care va evolua pentru Fiorentina. Până acum au mai făcut-o:

  • Adrian Mutu
  • Marius Lăcătuș
  • Ciprian Tătărușanu
  • Bogdan Lobonț
  • Ianis Hagi
  • Louis Munteanu
16.000.000 de euro
este cota lui Radu Drăgușin, potrivit transfermarkt.ro

În cele două sezoane și jumătate petrecute la Tottenham, Drăgușin a bifat 48 de prezențe fără să reușească să înscrie sau să contribuie decisiv la o reușită a echipei.

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