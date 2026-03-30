„Lumea nu înțelege asta" FCSB, așteptată cu brațele deschise pe stadionul din Liga 1: „Se vând toate biletele"
„Lumea nu înțelege asta" FCSB, așteptată cu brațele deschise pe stadionul din Liga 1: „Se vând toate biletele"

alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 22:34
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 22:34
  • Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la Botoșani, se așteaptă la un stadion arhiplin la meciul cu FCSB.
  • FC Botoșani - FCSB se joacă vineri, de la ora 20:30, și se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Iftime a vorbit despre rețeta financiară pe care roș-albaștrii o produc de fiecare dată când vin la Botoșani.

Valeriu Iftime: „Lumea vrea FCSB-ul la Botoșani

Patronul moldovenilor susține că a primit numeroase cereri de bilete, în ciuda faptului că meciul se joacă în play-out.

„Când jucăm acest meci, e important chiar dacă e amical. La câte solicitări de bilete am, înseamnă că lumea vrea FCSB-ul la Botoșani.

După ce am picat cu ei în play-out, o rețetă financiară cu FCSB e bună pentru oricine.

La meciul cu FCSB se vând toate biletele, lumea nu înțelege că e play-out, play-off, ei înțeleg că joacă FCSB la Botoșani.

De aia cred că brand-ul ăsta trebuie protejat, credeți-mă. Nicio echipă din România nu poate să creeze emulația asta”, a declarat Iftime, potrivit sport.ro.

  • La ultima vizită a campioanei la Botoșani, în turul sezonului regulat, scorul a fost 3–1 pentru gazde, iar la meci au asistat 6.972 de spectatori.
7.782
este capacitatea stadionului din Botoșani
Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA Arad225*
9Botoșani224
10Farul223*
11Oțelul121*
12Csikszereda220
13Petrolul216
14Hermannstadt215*
15Unirea Slobozia113*
16Metaloglobus210

*️ - beneficiază de rotunjire

