„Lumea nu înțelege asta” FCSB, așteptată cu brațele deschise pe stadionul din Liga 1: „Se vând toate biletele”

- Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la Botoșani, se așteaptă la un stadion arhiplin la meciul cu FCSB.
- FC Botoșani - FCSB se joacă vineri, de la ora 20:30, și se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Iftime a vorbit despre rețeta financiară pe care roș-albaștrii o produc de fiecare dată când vin la Botoșani.
Valeriu Iftime: „Lumea vrea FCSB-ul la Botoșani”
Patronul moldovenilor susține că a primit numeroase cereri de bilete, în ciuda faptului că meciul se joacă în play-out.
„Când jucăm acest meci, e important chiar dacă e amical. La câte solicitări de bilete am, înseamnă că lumea vrea FCSB-ul la Botoșani.
După ce am picat cu ei în play-out, o rețetă financiară cu FCSB e bună pentru oricine.
La meciul cu FCSB se vând toate biletele, lumea nu înțelege că e play-out, play-off, ei înțeleg că joacă FCSB la Botoșani.
De aia cred că brand-ul ăsta trebuie protejat, credeți-mă. Nicio echipă din România nu poate să creeze emulația asta”, a declarat Iftime, potrivit sport.ro.
- La ultima vizită a campioanei la Botoșani, în turul sezonului regulat, scorul a fost 3–1 pentru gazde, iar la meci au asistat 6.972 de spectatori.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|2
|27
|8
|UTA Arad
|2
|25*
|9
|Botoșani
|2
|24
|10
|Farul
|2
|23*
|11
|Oțelul
|1
|21*
|12
|Csikszereda
|2
|20
|13
|Petrolul
|2
|16
|14
|Hermannstadt
|2
|15*
|15
|Unirea Slobozia
|1
|13*
|16
|Metaloglobus
|2
|10
*️ - beneficiază de rotunjire