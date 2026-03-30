„Lumea nu înțelege asta” FCSB, așteptată cu brațele deschise pe stadionul din Liga 1: „Se vând toate biletele”

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la Botoșani , se așteaptă la un stadion arhiplin la meciul cu FCSB.

Iftime a vorbit despre rețeta financiară pe care roș-albaștrii o produc de fiecare dată când vin la Botoșani.

Valeriu Iftime: „Lumea vrea FCSB-ul la Botoșani”

Patronul moldovenilor susține că a primit numeroase cereri de bilete, în ciuda faptului că meciul se joacă în play-out.

„Când jucăm acest meci, e important chiar dacă e amical. La câte solicitări de bilete am, înseamnă că lumea vrea FCSB-ul la Botoșani.

După ce am picat cu ei în play-out, o rețetă financiară cu FCSB e bună pentru oricine.

La meciul cu FCSB se vând toate biletele, lumea nu înțelege că e play-out, play-off, ei înțeleg că joacă FCSB la Botoșani.

De aia cred că brand-ul ăsta trebuie protejat, credeți-mă. Nicio echipă din România nu poate să creeze emulația asta”, a declarat Iftime, potrivit sport.ro.

La ultima vizită a campioanei la Botoșani, în turul sezonului regulat, scorul a fost 3–1 pentru gazde, iar la meci au asistat 6.972 de spectatori.

7.782 este capacitatea stadionului din Botoșani

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA Arad 2 25* 9 Botoșani 2 24 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Petrolul 2 16 14 Hermannstadt 2 15* 15 Unirea Slobozia 1 13* 16 Metaloglobus 2 10

*️ - beneficiază de rotunjire

