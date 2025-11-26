Istiqlol Dushanbe - Al Nassr Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a fost lăsat în afara lotului la meciul din Liga Campionilor Asiei

Istiqlol Dushanbe – Al Nassr. Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul portughez al oaspeților, a fost lăsat în afara lotului de conaționalul său, Jorge Jesus (71 de ani), la duelul din Liga Campionilor Asiei 2.

Cristiano Ronaldo a ajuns la 954 de goluri marcate în cariera sa, după reușita acrobatică din ultima etapă a primei ligi din Arabia Saudită.

În ciuda faptului că traversează o formă excelentă, Jorge Jesus a decis să-l lase pe superstarul portughez în afara lotului pentru partida cu Istiqlol Dushanbe (Tadjikistan), lucru ce a stârnit îngrijorarea fanilor lui Al Nassr.

Motivul pentru care Cristiano Ronaldo nu a jucat în meciul Istiqlol Dushanbe - Al Nassr

În conferințele de presă anterioare, antrenorul Jorge Jesus a declarat de mai multe ori că Ronaldo nu va juca în deplasare, în afara Arabiei Saudite . Motivul? Astfel, starul portughez va avea timp să se odihnească, informează worldsoccertalk.com.

De altfel, starul portughez nu și-a făcut debutul în Liga Campionilor Asiei 2, acolo unde Al Nassr are maximum de puncte după primele patru etape din Grupa D.

Cristiano Ronaldo a marcat o bijuterie de gol în ultimul meci jucat pentru Al-Nassr/ Foto: IMAGO

Mai mult decât atât, Jorge Jesus a ales să folosească, în majoritatea meciurilor, o formulă improvizată, bazată pe jucători care au prins mai puține minute în campionat.

Dacă va învinge în deplasarea din Tadjikistan, Al Nassr va obține matematic calificarea în fazele superioare de pe primul loc al grupei, cu un meci rămas.

11 goluri a marcat Cristiano Ronaldo în acest sezon pentru Al-Nassr, în toate competițiile

„Primul 11” aliniat de Al Nassr pentru meciul cu Istiqlol Dushanbe:

Bento - Al Ghannam, Simakan, Al Amri, Al Najdi - Angelo, Al Hassan, Brozovic, Wesley - Maran, Joao Felix

