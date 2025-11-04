Bani pentru ce? Primăria cheltuie sume mari pentru acoperișul funcțional, dar nefolosit al Arenei Naționale! Detalii despre o situație bizară

Primăria Capitalei a cheltuit în ultimii ani 360.000 de euro cu acoperișul-prelată de la Arena Națională

Paradoxul este că sunt mai bine de 4 ani de când acesta nu a mai folosit, dar a continuat să consume bani

Într-un răspuns pentru GOLAZO.ro, Primăria susține că azi acoperișul este funcțional, însă deocamdată nimeni nu l-a mai întrebuințat

Arena Națională se află într-o situație paradoxală: deține un acoperiș retractabil modern, întreținut cu bani publici, dar neutilizat de aproape cinci ani. Costurile de mentenanță continuă, iar publicul plătește pentru un mecanism care rămâne „funcțional” doar în teorie.

Deși oficial, Primăria Capitalei declară într-un răspuns formulat pentru GOLAZO.ro că acoperișul retractabil al Arenei Naționale este „funcțional integral” , realitatea ultimilor ani arată un tablou diferit: sistemul complex de închidere al celui mai mare stadion din țară nu a fost folosit aproape deloc în ultimii cinci ani, iar costurile de întreținere au continuat să se acumuleze.

Un mecanism scump, dar aproape nefolosit

Conform datelor oficiale, reparațiile și mentenanța acoperișului au costat în ultimii ani 1.812.152 lei, adică aproximativ 362.000 de euro (la un curs mediu de 1 euro = 5 lei). Suma include verificările periodice și lucrări de întreținere, deși sistemul nu a mai fost utilizat în mod real de la toamna anului 2020, când a fost tras pentru o adunare generală a Federației Române de Fotbal.

De atunci, deși instalația este considerată „operațională”, nu a mai fost activată la niciun meci sau concert major. Mai mult, în timpul pregătirilor pentru meciul România - Austria, acoperișul a rămas deschis în ciuda ploii torențiale, iar terenul s-a inundat complet, determinând echipa Austriei să-și anuleze antrenamentul oficial de la București.

Probleme tehnice și lipsă de responsabilitate

Istoria ultimului deceniu arată că după instalarea acoperișului în 2011, sistemul a fost folosit foarte rar, din cauza costurilor ridicate de operare și a riscului de defectare.

Construcția retractabilă, una dintre cele mai sofisticate din zonă, necesită verificări constante, mentenanță precisă și cumva ciudat, condiții meteo prielnice pentru a putea fi manevrată în siguranță. Deși în esență exact pentru asta a fost construit. În realitate e posibil să fie mai util împotriva soarelui decât împotriva precipitațiilor.

În timp, defecțiuni minore, lipsa mentenanței corespunzătoare și neînțelegerile privind operarea între firmele de întreținere și Primărie au dus la blocarea utilizării.

Oficial, nimeni nu a declarat că acoperișul nu funcționează, dar în practică, el nu a fost folosit ani la rând, chiar și în condiții meteorologice care ar fi impus protejarea suprafeței de joc. Și pentru că nu s-a apelat la el, terenul a ajuns să se strice de multe ori mai devreme decât era preconizat.

Bani publici pentru un sistem „în repaus”

Din 2011 până azi, Primăria Capitalei a investit constant în Arena Națională, doar pentru mentenanță, întreținere și utilități, cheltuielile depășind 74 de milioane de lei (aproximativ 15 milioane de euro) în ultimii patru ani.

În acest context, cei peste 360.000 de euro cheltuiți pe un acoperiș retractabil nefolosit sau folosit foarte rar ridică întrebări privind eficiența utilizării banilor publici și managementul infrastructurii.

Mai mult, lipsa de transparență și comunicare din partea autorităților a făcut ca publicul să creadă mult timp că acoperișul „nu mai funcționează”, deși tehnic el ar fi fost „funcțional”, doar neoperat.

În prezent: acoperișul este funcțional, dar nu se folosește 😊

În răspunsurile oficiale primite de GOLAZO.ro, Primăria Municipiului București susține că acoperișul este „funcțional integral” la data actuală.

Totuși, în lipsa unor demonstrații practice sau a folosirii sale efective la evenimente recente, există rezerve cu privire la starea reală a sistemului.

VIDEO. Imagini din dronă de pe Arena Națională

