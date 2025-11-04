Bani pentru ce? Primăria cheltuie sume mari pentru acoperișul funcțional, dar nefolosit al Arenei Naționale! Detalii despre o situație bizară +7 foto
Primăria Capitalei a cheltuit în ultimii ani 360.000 de euro cu acoperișul-prelată de la Arena Națională (fotomontaj GOLAZO.ro / Iosif Popescu)
Diverse

Bani pentru ce? Primăria cheltuie sume mari pentru acoperișul funcțional, dar nefolosit al Arenei Naționale! Detalii despre o situație bizară

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 19:14
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 19:14
  • Primăria Capitalei a cheltuit în ultimii ani 360.000 de euro cu acoperișul-prelată de la Arena Națională 
  • Paradoxul este că sunt mai bine de 4 ani de când acesta nu a mai folosit, dar a continuat să consume bani
  • Într-un răspuns pentru GOLAZO.ro, Primăria susține că azi acoperișul este funcțional, însă deocamdată nimeni nu l-a mai întrebuințat

Arena Națională se află într-o situație paradoxală: deține un acoperiș retractabil modern, întreținut cu bani publici, dar neutilizat de aproape cinci ani. Costurile de mentenanță continuă, iar publicul plătește pentru un mecanism care rămâne „funcțional” doar în teorie.

Deși oficial, Primăria Capitalei declară într-un răspuns formulat pentru GOLAZO.ro că acoperișul retractabil al Arenei Naționale este „funcțional integral”, realitatea ultimilor ani arată un tablou diferit: sistemul complex de închidere al celui mai mare stadion din țară nu a fost folosit aproape deloc în ultimii cinci ani, iar costurile de întreținere au continuat să se acumuleze.

15 milioane de € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
Citește și
15 milioane de € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
Citește mai mult
15 milioane de € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului

Un mecanism scump, dar aproape nefolosit

Conform datelor oficiale, reparațiile și mentenanța acoperișului au costat în ultimii ani 1.812.152 lei, adică aproximativ 362.000 de euro (la un curs mediu de 1 euro = 5 lei). Suma include verificările periodice și lucrări de întreținere, deși sistemul nu a mai fost utilizat în mod real de la toamna anului 2020, când a fost tras pentru o adunare generală a Federației Române de Fotbal.

De atunci, deși instalația este considerată „operațională”, nu a mai fost activată la niciun meci sau concert major. Mai mult, în timpul pregătirilor pentru meciul România - Austria, acoperișul a rămas deschis în ciuda ploii torențiale, iar terenul s-a inundat complet, determinând echipa Austriei să-și anuleze antrenamentul oficial de la București.

A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Probleme tehnice și lipsă de responsabilitate

Istoria ultimului deceniu arată că după instalarea acoperișului în 2011, sistemul a fost folosit foarte rar, din cauza costurilor ridicate de operare și a riscului de defectare.

Construcția retractabilă, una dintre cele mai sofisticate din zonă, necesită verificări constante, mentenanță precisă și cumva ciudat, condiții meteo prielnice pentru a putea fi manevrată în siguranță. Deși în esență exact pentru asta a fost construit. În realitate e posibil să fie mai util împotriva soarelui decât împotriva precipitațiilor.

În timp, defecțiuni minore, lipsa mentenanței corespunzătoare și neînțelegerile privind operarea între firmele de întreținere și Primărie au dus la blocarea utilizării.

Oficial, nimeni nu a declarat că acoperișul nu funcționează, dar în practică, el nu a fost folosit ani la rând, chiar și în condiții meteorologice care ar fi impus protejarea suprafeței de joc. Și pentru că nu s-a apelat la el, terenul a ajuns să se strice de multe ori mai devreme decât era preconizat.

Bani publici pentru un sistem „în repaus”

Din 2011 până azi, Primăria Capitalei a investit constant în Arena Națională, doar pentru mentenanță, întreținere și utilități, cheltuielile depășind 74 de milioane de lei (aproximativ 15 milioane de euro) în ultimii patru ani.

În acest context, cei peste 360.000 de euro cheltuiți pe un acoperiș retractabil nefolosit sau folosit foarte rar ridică întrebări privind eficiența utilizării banilor publici și managementul infrastructurii.

Mai mult, lipsa de transparență și comunicare din partea autorităților a făcut ca publicul să creadă mult timp că acoperișul „nu mai funcționează”, deși tehnic el ar fi fost „funcțional”, doar neoperat.

În prezent: acoperișul este funcțional, dar nu se folosește 😊

În răspunsurile oficiale primite de GOLAZO.ro, Primăria Municipiului București susține că acoperișul este „funcțional integral” la data actuală.

Totuși, în lipsa unor demonstrații practice sau a folosirii sale efective la evenimente recente, există rezerve cu privire la starea reală a sistemului.

VIDEO. Imagini din dronă de pe Arena Națională

Citește și

Protest la Camp Nou Condiții sinistre pentru muncitorii de la arena Barcelonei
Campionate
17:28
Protest la Camp Nou Condiții sinistre pentru muncitorii de la arena Barcelonei
Citește mai mult
Protest la Camp Nou Condiții sinistre pentru muncitorii de la arena Barcelonei
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Opinii
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Citește mai mult
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
STADION Primaria Capitalei bucuresti arena nationala bani publici acoperis arena nationala
Știrile zilei din sport
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Superliga
04.11
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Citește mai mult
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Superliga
04.11
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Citește mai mult
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Superliga
04.11
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Citește mai mult
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Liga Campionilor
04.11
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final
Citește mai mult
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
22:50
„CSA nu va lua nimic” FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
„CSA nu va lua nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
23:14
Reacția FRF Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
23:32
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Diverse
04.11
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Citește mai mult
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Campionate
04.11
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Citește mai mult
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Campionate
04.11
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Citește mai mult
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”
Superliga
04.11
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”
Citește mai mult
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 28 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share