Dani Coman, replică pentru LPF  Președintele de la FC Argeș, despre posibila blocare a candidaturii sale:  „Se încadrează în tiparul mioritic. Asta își doresc?”

Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a comentat intenția LPF de a-și modifica statutul, aspect care l-ar putea bloca în cazul în care va dori să candideze la președinția Ligii, așa cum anunțase anterior.

Gino Iorgulescu a convocat Adunarea Generală pentru o posibilă modificare a statutului LPF, care l-ar ajuta, prin două schimbări, pe actualul președinte.

Prima presupune eliminarea limitării celor două mandate, iar cealaltă o continuitate de cel puțin 5 ani într-o funcție de conducere a unui club pentru viitorul președinte.

Dani Coman: „Dreptatea e invocată doar atunci când ne aflăm pe partea favorabilă a baricadei”

Oficialul de la FC Argeș a vorbit despre intenția LPF, precum și despre posibilele condiții pe care ar urma să le îndeplinească.

„Vom vedea dacă o voi îndeplini, în condițiile în care voi decide să candidez. Acum, dacă vorbim doar despre principala modificare, fără să o nominalizez, că nu-mi doresc asta, se încadrează în tiparul planului mioritic. Adică dreptatea e invocată doar atunci când ne aflăm pe partea favorabilă a baricadei.

Acum, depinde ce își doresc oamenii. Dacă oamenii își doresc să rămânem în aceeași situație, este OK, n-avem ce să facem. Dacă își doresc să dezvoltăm fotbalul românesc, probabil se vor gândi mai bine”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport Special.

Întrebat dacă e de părere că regula despre cei 5 ani de activitate în conducerea unui club urmărește blocarea unui candidat, Dani Coman a răspuns:

„Probabil. (...) Eu n-am nicio problemă. Dacă fotbalul românesc se va dezvolta cu actuarul președinte, să dea Dumnezeu să fie așa”.

Următoarele alegeri pentru șefia Ligii Profesioniste de Fotbal urmează să aibă loc în 2027.

2013 este anul în care Gino Iorgulescu a devenit președinte al LPF, fiind la al treilea mandat

