CSA Steaua renunță la Adidas De ce a ales formația din Ghencea alt sponsor: „Este la același nivel cu conducerea”

CSA Steaua va avea un nou sponsor tehnic începând din sezonul 2026-2027.

Echipa antrenată de Daniel Oprița (44 de ani) renunță la Adidas după patru ani și revine la echipamentele produse de Joma.

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Formația din Ghencea mai colaborase cu firma spaniolă înaintea acordului cu Adidas, inclusiv în sezonul promovării din Liga 3 și în primul an petrecut în eșalonul secund. Parteneriatul cu producătorul german începuse în 2021.

CSA Steaua renunță la Adidas după patru ani

Schimbarea ar fi fost determinată în primul rând de situația financiară a clubului, dar și de condițiile prevăzute în vechiul acord.

Contractul cu Adidas asigura serii reduse de echipament. Din această cauză, numele fotbaliștilor nu erau inscripționate pe spatele tricourilor, conform gsp.ro.

În cazul în care un jucător pleca, tricoul său putea fi folosit de un coleg. Dacă echipamentul ar fi fost personalizat, clubul ar fi trebuit să cumpere un tricou nou, fără reducerea prevăzută în contract.

Noua ofertă primită de la Joma ar fi mai avantajoasă și ar urma să includă întreaga gamă de echipamente de joc, antrenament și prezentare.

Cum vor arăta noile tricouri

Pe echipamentul pregătit pentru noul sezon vor rămâne simbolurile celor mai importante performanțe internaționale din istoria clubului: Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, potrivit anunțului transmis de gruparea din Ghencea.

„Noul tricou va include în continuare simbolul dedicat celor două trofee care au consacrat Steaua în fotbalul European, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, alături de o serie de elemente premium: emblema clubului realizată în relief 3D, materiale tehnice de ultimă generație, finisaje de înaltă calitate, elemente grafice inspirate din evoluția identității vizuale a Stelei și o personalizare realizată integral în România, prin tehnologii de ultimă generație.

Toate aceste detalii vor putea fi descoperite în curând.În această săptămână vom prezenta oficial noile echipamente!”

Schimbarea nu a fost primită cu entuziasm de toți suporterii, o parte dintre aceștia criticând renunțarea la Adidas în mesajele publicate pe rețelele de socializare.

O parte dintre reacțiile suporterilor:

„Joma este la același nivel cu conducerea pe care o avem...”

„Nu cred așa ceva. Am fost la Joma, aveam Adidas și ne-am întors la Joma?”

„Aș fi fost de acord cu nemulțumirile suporterilor dacă echipa era în Liga 1 sau măcar avea drept de promovare. Atunci, da, pretențiile erau justificate. Altfel, pretențiile legate de Adidas, da, brandurile nu se compară, sunt cam degeaba”.

„Joma a crescut mult între brandurile de echipament sportiv, însă nu este la nivelul Adidas”

„Sincer, nu prea contează brandul cu care jucăm. Pentru mine este important să avem produsele în magazin, în cantitate suficientă și în toate mărimile, să avem abonamentele la timp și să diversificăm gama de produse dedicate suporterilor”.

„Mda... Dacă a evoluat Corvinul de la Joma la Adidas, trebuia să facem noi calea întoarsă?!”

„Cele mai urâte echipamente le face Joma”.

„Nu înțeleg de ce este o supărare atât de mare că nu mai este Adidas și că este Joma”.

„Important este să avem echipamentele la timp și să avem ce cumpăra din magazinul clubului”.

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