CSA Steaua renunță la Adidas De ce a ales formația din Ghencea alt sponsor: „Este la același nivel cu conducerea”
CSA Steaua are un nou sponsor tehnic. Foto: Steaua București﻿ / Facebook
Liga 2

CSA Steaua renunță la Adidas De ce a ales formația din Ghencea alt sponsor: „Este la același nivel cu conducerea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 17:20
  • CSA Steaua va avea un nou sponsor tehnic începând din sezonul 2026-2027.
  • Echipa antrenată de Daniel Oprița (44 de ani) renunță la Adidas după patru ani și revine la echipamentele produse de Joma.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Formația din Ghencea mai colaborase cu firma spaniolă înaintea acordului cu Adidas, inclusiv în sezonul promovării din Liga 3 și în primul an petrecut în eșalonul secund. Parteneriatul cu producătorul german începuse în 2021.

Dosarul Ganea, pe hold GOLAZO.ro a aflat stadiul anchetei pentru ucidere din culpă, după accidentul în care și-a pierdut fiul + Unde a revenit în antrenorat
Citește și
Dosarul Ganea, pe hold GOLAZO.ro a aflat stadiul anchetei pentru ucidere din culpă, după accidentul în care și-a pierdut fiul + Unde a revenit în antrenorat
Citește mai mult
Dosarul Ganea, pe hold GOLAZO.ro a aflat stadiul anchetei pentru ucidere din culpă, după accidentul în care și-a pierdut fiul + Unde a revenit în antrenorat

CSA Steaua renunță la Adidas după patru ani

Schimbarea ar fi fost determinată în primul rând de situația financiară a clubului, dar și de condițiile prevăzute în vechiul acord.

Contractul cu Adidas asigura serii reduse de echipament. Din această cauză, numele fotbaliștilor nu erau inscripționate pe spatele tricourilor, conform gsp.ro.

În cazul în care un jucător pleca, tricoul său putea fi folosit de un coleg. Dacă echipamentul ar fi fost personalizat, clubul ar fi trebuit să cumpere un tricou nou, fără reducerea prevăzută în contract.

Noua ofertă primită de la Joma ar fi mai avantajoasă și ar urma să includă întreaga gamă de echipamente de joc, antrenament și prezentare.

Cum vor arăta noile tricouri

Pe echipamentul pregătit pentru noul sezon vor rămâne simbolurile celor mai importante performanțe internaționale din istoria clubului: Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, potrivit anunțului transmis de gruparea din Ghencea.

„Noul tricou va include în continuare simbolul dedicat celor două trofee care au consacrat Steaua în fotbalul European, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, alături de o serie de elemente premium: emblema clubului realizată în relief 3D, materiale tehnice de ultimă generație, finisaje de înaltă calitate, elemente grafice inspirate din evoluția identității vizuale a Stelei și o personalizare realizată integral în România, prin tehnologii de ultimă generație.

Toate aceste detalii vor putea fi descoperite în curând.În această săptămână vom prezenta oficial noile echipamente!”

Schimbarea nu a fost primită cu entuziasm de toți suporterii, o parte dintre aceștia criticând renunțarea la Adidas în mesajele publicate pe rețelele de socializare.

O parte dintre reacțiile suporterilor:

  • „Joma este la același nivel cu conducerea pe care o avem...”
  • „Nu cred așa ceva. Am fost la Joma, aveam Adidas și ne-am întors la Joma?”
  • „Aș fi fost de acord cu nemulțumirile suporterilor dacă echipa era în Liga 1 sau măcar avea drept de promovare. Atunci, da, pretențiile erau justificate. Altfel, pretențiile legate de Adidas, da, brandurile nu se compară, sunt cam degeaba”.
  • „Joma a crescut mult între brandurile de echipament sportiv, însă nu este la nivelul Adidas”
  • „Sincer, nu prea contează brandul cu care jucăm. Pentru mine este important să avem produsele în magazin, în cantitate suficientă și în toate mărimile, să avem abonamentele la timp și să diversificăm gama de produse dedicate suporterilor”.
  • „Mda... Dacă a evoluat Corvinul de la Joma la Adidas, trebuia să facem noi calea întoarsă?!”
  • „Cele mai urâte echipamente le face Joma”.
  • „Nu înțeleg de ce este o supărare atât de mare că nu mai este Adidas și că este Joma”.
  • „Important este să avem echipamentele la timp și să avem ce cumpăra din magazinul clubului”.

Citește și

Încă un obstacol pentru FCSB Problemă majoră înainte de returul crucial cu Auda
Conference League
16:26
Încă un obstacol pentru FCSB Problemă majoră înainte de returul crucial cu Auda
Citește mai mult
Încă un obstacol pentru FCSB Problemă majoră înainte de returul crucial cu Auda
„N-o să vă mint” Kylian Mbappe a cumpărat spații în marile ziare din Franța ca să publice o scrisoare pentru fani
Campionate
15:10
„N-o să vă mint” Kylian Mbappe a cumpărat spații în marile ziare din Franța ca să publice o scrisoare pentru fani
Citește mai mult
„N-o să vă mint” Kylian Mbappe a cumpărat spații în marile ziare din Franța ca să publice o scrisoare pentru fani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aeroportul Otopeni, rușinea exemplară a României. Cine sunt cei care-l conduc: „Rezultatele pe care le-am obținut” – FILMĂRI
Aeroportul Otopeni, rușinea exemplară a României. Cine sunt cei care-l conduc: „Rezultatele pe care le-am obținut” – FILMĂRI
Aeroportul Otopeni, rușinea exemplară a României. Cine sunt cei care-l conduc: „Rezultatele pe care le-am obținut” – FILMĂRI
liga 2 steaua bucuresti steaua Daniel Oprita joma
Știrile zilei din sport
Liber să plece din țară Fotbalistul trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului soldat cu victimă are liber la transferul în străinătate
Superliga
09:12
Liber să plece din țară Fotbalistul trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului soldat cu victimă are liber la transferul în străinătate
Citește mai mult
Liber să plece din țară Fotbalistul trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului soldat cu victimă are liber la transferul în străinătate
Grameni nu știe regulamentul Fotbalistul de la Rapid, nedumerit după penalty-ul repetat din FC Botoșani - Rapid: „Mai bine îl las pe Ongenda să dea în minge”
Superliga
09:40
Grameni nu știe regulamentul Fotbalistul de la Rapid, nedumerit după penalty-ul repetat din FC Botoșani - Rapid: „Mai bine îl las pe Ongenda să dea în minge”
Citește mai mult
Grameni nu știe regulamentul Fotbalistul de la Rapid, nedumerit după penalty-ul repetat din FC Botoșani - Rapid: „Mai bine îl las pe Ongenda să dea în minge”
FCSB nu se oprește Roș-albaștrii mai pregătesc o mutare în această vară: „Nu o să mă scuz că suntem la alt nivel”
Superliga
27.07
FCSB nu se oprește Roș-albaștrii mai pregătesc o mutare în această vară: „Nu o să mă scuz că suntem la alt nivel”
Citește mai mult
FCSB nu se oprește Roș-albaștrii mai pregătesc o mutare în această vară: „Nu o să mă scuz că suntem la alt nivel”
„Aici e de lucru cel mai mult”  Daniel Pancu, după victoria scăpată printre degete de Rapid » Ce spune despre penalty-ul botoșănenilor
Superliga
00:15
„Aici e de lucru cel mai mult” Daniel Pancu, după victoria scăpată printre degete de Rapid » Ce spune despre penalty-ul botoșănenilor
Citește mai mult
„Aici e de lucru cel mai mult”  Daniel Pancu, după victoria scăpată printre degete de Rapid » Ce spune despre penalty-ul botoșănenilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:28
Rayo, dată afară de pe stadion Arena formației lui Andrei Rațiu a fost preluată de autorități: „Clubul nu este capabil să administreze un imobil public”
Rayo, dată afară de pe stadion Arena formației lui Andrei Rațiu a fost preluată de autorități: „Clubul nu este capabil să administreze un imobil public”
15:32
Continuă problemele la Steaua Situație critică înainte de startul noului sezon din Liga 2, din cauza interdicției FIFA
Continuă problemele la Steaua  Situație critică înainte de startul noului sezon din Liga 2, din cauza interdicției FIFA
14:40
„Se spune că suntem aroganți” Lisandro Martinez explică gestul care le-a adus critici jucătorilor Argentinei după finala CM 2026
„Se spune că suntem aroganți” Lisandro Martinez explică gestul care le-a adus critici jucătorilor Argentinei după finala CM 2026
14:11
Flick testează La Masia Antrenorul Barcelonei a luat 17 tineri jucători în stagiul de pregătire! Cine sunt și ce calități au
Flick testează La Masia  Antrenorul Barcelonei a luat 17 tineri jucători în stagiul de pregătire! Cine sunt și ce calități au
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Top stiri
„Biletele vor fi anulate”  U Craiova, anunț important înaintea meciului retur cu Levski Sofia
Liga Campionilor
27.07
„Biletele vor fi anulate” U Craiova, anunț important înaintea meciului retur cu Levski Sofia
Citește mai mult
„Biletele vor fi anulate”  U Craiova, anunț important înaintea meciului retur cu Levski Sofia
Acord cu Inter  Echipa lui Cristi Chivu  s-a înțeles cu un jucător care a scris istorie la Manchester City » Transferul lui Romero, blocat
Campionate
10:14
Acord cu Inter Echipa lui Cristi Chivu s-a înțeles cu un jucător care a scris istorie la Manchester City » Transferul lui Romero, blocat
Citește mai mult
Acord cu Inter  Echipa lui Cristi Chivu  s-a înțeles cu un jucător care a scris istorie la Manchester City » Transferul lui Romero, blocat
O nouă lovitură pentru U Craiova După Assad Al Hamlawi, Coelho a pierdut un nou titular pentru meciul cu Levski Sofia!
Liga Campionilor
27.07
O nouă lovitură pentru U Craiova După Assad Al Hamlawi, Coelho a pierdut un nou titular pentru meciul cu Levski Sofia!
Citește mai mult
O nouă lovitură pentru U Craiova După Assad Al Hamlawi, Coelho a pierdut un nou titular pentru meciul cu Levski Sofia!
PMB, furioasă pe niște "bucureșteni absurzi", pe care îi acuză că blochează consolidarea unor blocuri în risc seismic. De ce problema e ascunsă, de fapt, în lege
B365
06:51
PMB, furioasă pe niște "bucureșteni absurzi", pe care îi acuză că blochează consolidarea unor blocuri în risc seismic. De ce problema e ascunsă, de fapt, în lege
Citește mai mult
PMB, furioasă pe niște "bucureșteni absurzi", pe care îi acuză că blochează consolidarea unor blocuri în risc seismic. De ce problema e ascunsă, de fapt, în lege

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 27 rapid 24 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share