„N-o să vă mint” Kylian Mbappe a cumpărat spații în marile ziare din Franța ca să publice o scrisoare pentru fani

Kylian Mbappe (27 de ani), căpitanul naționalei Franței și atacantul celor de la Real Madrid, le-a transmis un mesaj amplu suporterilor după Campionatul Mondial din 2026.

Fotbalistul a cumpărat spații publicitare în mai multe publicații din Franța, printre care și cotidianul L'Equipe.

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Franța a fost eliminată de Spania în semifinale, scor 0-2, iar apoi a pierdut și finala mică împotriva Angliei, scor 4-6.

Mbappe a încheiat competiția cu 10 goluri în opt meciuri și a câștigat trofeul acordat golgheterului turneului.

Kylian Mbappe: „Nu am adus trofeul acasă. Mă doare, n-o să vă mint”

„Mulțumesc! O lună de emoții, de depășit limitele, de mândrie purtând culorile Franței, de pasiune, mai presus de orice, aceeași care ne motivează pe teren și vă motivează și pe voi, în fața televizoarele sau în tribune. Asta am trăit împreună, o poveste incredibilă!

N-am adus acasă trofeul. Mă doare și mă va durea în continuare, n-o să vă mint în legătură cu asta. Accept cu mândrie trofeul de golgheter, dar ar fi fost mult mai bine să fie și Cupa.

Vă datoram un final mai frumos, dar nu putem alege întotdeauna cum se încheie povestea. Alegem ce facem și am dat totul. De asta suntem mândri”, a fost o parte din mesajul transmis de atacant.

FOTO. Franța - Anglia 4-6, în finala mică a Campionatului Mondial din 2026

Kylian Mbappe: „Acest premiu aparține întregii echipe”

Mbappe a insistat că trofeul individual primit la finalul competiției nu ar fi fost posibil fără contribuția colegilor săi.

„Le mulțumesc colegilor. Fără munca lor, sprinturile, pasele, fără spiritul de echipă care ne-a purtat de la primul până la ultimul meci, n-aș fi putut marca atâtea goluri. Acest premiu aparține întregii echipe.

Când eram copil, visam să joc la un Mondial, măcar unul. Am jucat în trei, am câștigat unul, iar anul acesta, am fost mândru să port și banderola de căpitan. Nu voi uita niciodată asta”, a mai scris atacantul.

22 de goluri a marcat Kylian Mbappe la cele trei ediții ale Campionatului Mondial la care a participat, în 2018, 2022 și 2026

Căpitanul francez le-a mulțumit celor care au urmărit echipa de acasă, dar și fanilor care au călătorit în America de Nord pentru a asista la meciuri.

„Nu v-ați culcat, ați stat uneori și cu noaptea în cap, în funcție de unde locuiți, pentru a ne vedea jucând în cealaltă parte a lumii. V-ați strâns acasă, în baruri, cu familia sau prietenii, în toată Franța și dincolo de granițe.

Alții au fost chiar acolo alături de noi, pe stadion, cu steagul pe umeri. Copii cu ochii sclipitori, bărbați și femei de toate etniile și de toate generațiile împreună, uniți pentru aceeași pasiune, de a împărți acele momente. Asta e puterea acestui sport.

Și nu ne-ați dezamăgit, nici măcar în cele mai grele momente, nici măcar când meritam mai puțin. Povestea asta a fost scrisă cu milioane de mâini, nu doar cu 11 jucători pe teren”, a mai transmis atacantul.

Mesaj pentru Didier Deschamps: „Mulțumesc lui și întregului staff”

Mbappe a avut un mesaj și pentru Didier Deschamps, care și-a încheiat mandatul pe banca Franței după turneul final.

„Lui Didier i-am spus deja tot ce aveam de spus, știe. Îi mulțumesc lui, întregului staff, preparatorilor, bucătarilor, antrenorilor, șoferilor, toți cei pe care nimeni nu îi vede și fără de care nimic n-ar fi posibil. Și celor care ne-au primit în SUA de-a lungul turneului.

Fotbalul, la bază, rămâne un joc. Un joc pe care îl tratăm serios, pentru care muncim toată viața ca să îl stăpâni, dar e totuși doar un joc cu reguli simple care nu s-au schimbat de când am început să-l practicăm: minge, gol, dorința de a înscrie. De asta ne aduce împreună cu aceeași pasiune”.

Atacantul și-a încheiat scrisoarea cu o promisiune: „Mondialul acesta s-a terminat, dar povestea continuă. Vor fi alte meciuri, alte seri de vară sau iarnă când vom fi din nou împreună în fața aceluiași joc, cu aceeași dorință. Încă mai avem de jucat împreună. Vă mulțumesc pentru tot, Kylian Mbappe”.

Mesajul publicat de Mbappe. Foto. Captură „X”

Mesajul a apărut, printre altele, în L’Equipe, Le Parisien, Ouest-France, La Provence, La Depeche du Midi și La Voix du Nord.

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