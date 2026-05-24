Nicușor Bancu (33 de ani), liderul vestiarului de la Universitatea Craiova, ar fi putut ajunge la două echipe importante din afara țării, însă transferurile nu s-au concretizat.

Din 2014 la Universitatea Craiova, Nicușor Bancu a devenit în acest sezon campion al României alături de gruparea olteană.

Nicușor Bancu ar fi putut la Feyenoord și PAOK

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a dezvăluit că Bancu ar fi putut pleca de la echipă, având în trecut oferte de la Feyenoord și PAOK, dar a refuzat să îl vândă.

Rotaru susține că a greșit față de căpitanul său și a spus că, în cazul unei viitoare oferte, decizia lui Bancu va conta mult mai mult.

„Din păcate eu am fost de vină că a rămas aici. Prima ofertă cred că am avut-o de la Feyenoord pentru el, undeva la 2 milioane de euro. La vremea respectivă era un jucător tânăr, un jucător de perspectivă. Chiar făcea mai mulți bani, dar a rămas.

Au mai fost 2-3 oferte de la PAOK. Dar acolo au fost niște neînțelegeri vizavi de structura tranzacției și așa mai departe.

Cumva, am greșit față de el la vremea respectivă dar n-am greșit față de Universitatea Craiova. Dacă va veni acum o ofertă, va conta decizia lui!” , a declarat Rotaru, potrivit fanatik.ro.

434 de meciuri a jucat Nicușor Bancu în tricoul Universității Craiova

Finanțatorul campioanei a povestit și cum l-a transferat pe Nicușor Bancu de la Slatina, în anul 2014:

„Este căpitanul Universității Craiova. A plecat nu de jos, ci de foarte, foarte jos. El practic nu a făcut fotbal până la 18 ani. Este un produs al clubului Universitatea Craiova.

Și acum mai glumesc cu el, «Băi, Nicușoare», îi zic, «Dacă îți ziceam atunci că stai toată viața pe 2000 de euro salariu la Universitatea când te-am luat de la Slatina, ce făceai?», la care el, «Păi, veneam pe jos și rămâneam toată viața pe 2000».

Acum sigur că nu mai are 2000 de euro salariu, are mai mult. Știu că am plătit pe el vreo 80.000 de euro. Dar a fost o înțelegere verbală cu Slatina. El a venit cu noi în cantonament în Slovenia.

În țară erau Silviu Bogdan, Cârțu, și le-am zis să vorbească cu Slatina că-l cumpărăm, adică îi dăm 80.000. Numai că Slatina a început să zică că vor mai mult. L-am întrebat pe Jerry Gane, care era antrenor. El a zis că îl bagă titular, că e cel mai bun.

I-am zis să se ducă la Bancu și să-i spună că ăștia s-au răzgândit și că în seara asta pleacă înapoi în România, dar să stea liniștit că nu pleacă, că îl țin eu aici. Bancu a început să facă ca trenul în gară, i-a sunat pe ăia că el se lasă de fotbal. L-am cumpărat în cele din urmă cu 80.000.

După a avut o accidentare, prima accidentare foarte, foarte serioasă, fractură de tibie și peroneu. A revenit mai puternic și ușor, ușor a ajuns căpitanul Universității Craiova”.

Este căpitanul nostru și automat căpitanul este un simbol, reprezintă un simbol al clubului. Despre asta este vorba. Titularul echipei naționale de drept. Cred că este singurul om la echipa națională care este sigur de postul lui. Nu cred că mai este altul. Este un caracter extraordinar! Mihai Rotaru

În cei 12 ani petrecuți la U Craiova, Nicușor Bancu a câștigat patru trofee: un campionat și trei Cupe ale României.

