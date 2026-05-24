Un fost internațional grec, în stare critică Se zbate între viață și moarte, după un accident de motocicletă

Marios Oikonomou (33 de ani), fostul internațional grec, se află în stare critică, după un accident grav de motocicletă în orașul său natal, Ioannina.

Conform primelor informații de la fața locului, motocicleta lui Oikonomou s-ar fi izbit de mașina unui bărbat în vârstă de 63 de ani chiar în fața spitalului din Hatzikosta.

Fostul fundaș grec a suferit leziuni cranio-encefalice grave și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.

Ulterior, a fost transferat la terapie intensivă, informează corrieredellosport.it.

„Marios Oikonomou a fost internat de urgență la secția de chirurgie cu un traumatism cranian sever, i s-au efectuat două craniectomii pentru a reduce edemul și presiunea asupra creierului, a declarat comandantul spitalului Universitar din Ioannina, citat de sport24.gr

Medicii doresc să-i monitorizeze evoluția postoperatorie în urma intervenției chirurgicale efectuate ieri, pentru a vedea care sunt primele rezultate ale acestei proceduri.

„În orice caz, însă, și conform informațiilor primite de la medici în această dimineață, când am vorbit cu medicul de gardă de la secția de terapie intensivă, starea lui rămâne extrem de critică” , a adăugat comandatul potrivit sursei citate antrerior.

Marios Oikonomou a primit mesaj de susținere de la fostele echipe

De-a lungul carierei, fostul internațional cu 6 selecții în naționala Greciei a evoluat pentru Copenhaga, AEK Atena, Bologna sau Sampdoria.

„Familia AEK Atena este alături de Marios și familia sa, cu speranța că va putea ieși victorios din cea mai dificilă bătălie a vieții sale”, au transmis grecii.

„Haide, Marios, suntem cu toții alături de tine”, a fost și mesajul Bolognei.

