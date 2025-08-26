Pierdere uriașă Ștefan Baiaram, șanse mici să joace cu Bașakșehir! Ultimele detalii

Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, nu va putea juca în partida retur cu Bașakșehir, din play-off-ul Conference League.

Baiaram s-a accidentat la partida de campionat cu Petrolul Ploiești, după ce a călcat pe minge, în urma unui duel cu Ricardinho.

Ștefan Baiaram, OUT pentru returul cu Bașakșehir

După ce a acuzat probleme medicale la partida cu Petrolul, Ștefan Baiaram a fost transportat la spital.

Conform gsp.ro, la controlul RMN nu s-ar fi văzut nimic, însă fotbalistul ar avea în continuare dureri, fiind indisponibil pentru partida de joi.

Baiaram nu a făcut antrenamentul de marți, astfel că staff-ul medical împreună cu Mirel Rădoi ar fi luat decizia ca acesta să nu facă parte din lot la partida cu Bașakșehir.

Fotbalistul fusese anunțat la conferința de presă premergătoare partidei, însă, ca urmare a deciziei staff-ului, acesta va fi înlocuit cu Nicușor Bancu.

Ștefan Baiaram, la finalul meciului cu Petrolul: „Nu știu cum sunt, am simțit că îmi fuge genunchiul”

„Nu știu cum sunt, mă doare genunchiul, nu știu cum am călcat pe minge, am simțit cum fuge genunchiul. Sper să fiu bine.

Mă bucur că am câștigat, a fost un meci greu, ne așteptam, mai ales după deplasarea din Turcia, o deplasare care ne-a consumat mult”, a declarat fotbalistul la finalul meciului de duminică.

