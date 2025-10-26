Metaloglobus - U Craiova 0-0. Ștefan Baiaram (22 de ani) și-a cerut scuze pentru reacția nepotrivită dinaintea meciului cu Noah, scor 1-1.

La acel moment, Baiaram a fost nemulțumit când a aflat că nu va fi titular, ia Mirel Rădoi l-a trimis în tribună pentru atitudinea sa.

Craiova a obținut doar un punct în deplasarea de pe terenul ultimei clasate, iar Baiaram a comentat atât partida, cât și conflictul avut recent cu tehnicianul oltenilor.

Ștefan Baiaram: „Mister a luat cea mai bună decizie când m-a scos din lot”

Atacantul Craiovei regretă reacția avută și își cere scuze în fața tuturor oamenilor din jurul clubului.

„Eu am avut o reacție neadecvată, nepotrivită. Îmi pare rău. Sunt jucător profesionist și trebuia să accept decizia. Mister a avut tot dreptul și a luat cea mai bună decizie când m-a scos din lot.

Vreau să îmi cer scuze pe această cale suporterilor, colegilor și conducerii. Și lui Mister, am discutat cu el mai devreme. A fost o reacție nepotrivită din partea mea. O să mă maturizez pe viitor și nu o să mai fie astfel de momente”, a declarat Baiaram, la Digi Sport.

Cât despre remiza de la Clinceni, Baiaram a spus următoarele:

„Din păcate, nu am luat cele trei puncte și mergem acasă cu un egal. Nu există nicio problemă dacă jucăm în deplasare. Cum ați văzut și dumneavoastră, am avut foarte multe ocazii sănătoase. Trebuia să câștigăm. Ne pare rău și sperăm ca la meciul următor să câștigăm.

Mă simt bine. Sper să continui pe acest drum. Îmi pare rău că n-am înscris. Îmi doresc din tot sufletul să-mi ajut echipa la fiecare meci.

Mai ales în ultima perioadă, când s-au creat foarte multe discuții. Multe lucruri care s-au scris nu au fost adevărate și m-au afectat foarte mult. Și sper să fiu sănătos și să-mi ajut echipa”, a mai spus Baiaram.

Ștefan Baiaram, despre conflictul cu suporterii de la finalul meciului

Întrebat și despre conflictul jucători-suporteri de la finalul partidei cu Metaloglobus, Baiaram a răspuns:

„Este o discuție normală ca la fiecare meci. Vă dați seama că și ei au nervi, și noi avem nervi. Toată lumea este supărată când nu câștigăm.

Îi înțelegem, am bătut atâta drum până aici. Dar îmi doresc să fie alături de noi pentru că doar împreună putem să reușim”, a încheiat Baiaram.

