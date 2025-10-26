Baiaram și-a cerut scuze Jucătorul Craiovei regretă conflictul cu Mirel Rădoi: „A luat cea mai bună decizie să mă scoată din lot” +16 foto
Ștefan Baiaram foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Baiaram și-a cerut scuze Jucătorul Craiovei regretă conflictul cu Mirel Rădoi: „A luat cea mai bună decizie să mă scoată din lot”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 17:04
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 17:04
  • Metaloglobus - U Craiova 0-0. Ștefan Baiaram (22 de ani) și-a cerut scuze pentru reacția nepotrivită dinaintea meciului cu Noah, scor 1-1.
  • La acel moment, Baiaram a fost nemulțumit când a aflat că nu va fi titular, ia Mirel Rădoi l-a trimis în tribună pentru atitudinea sa.

Craiova a obținut doar un punct în deplasarea de pe terenul ultimei clasate, iar Baiaram a comentat atât partida, cât și conflictul avut recent cu tehnicianul oltenilor.

„Puțin fotbal”  Stoichiță și Anghel Iordănescu, dezamăgiți de Universitatea Craiova, încântați de  Metaloglobus
Citește și
„Puțin fotbal” Stoichiță și Anghel Iordănescu, dezamăgiți de Universitatea Craiova, încântați de Metaloglobus
Citește mai mult
„Puțin fotbal”  Stoichiță și Anghel Iordănescu, dezamăgiți de Universitatea Craiova, încântați de  Metaloglobus

Ștefan Baiaram: „Mister a luat cea mai bună decizie când m-a scos din lot”

Atacantul Craiovei regretă reacția avută și își cere scuze în fața tuturor oamenilor din jurul clubului.

„Eu am avut o reacție neadecvată, nepotrivită. Îmi pare rău. Sunt jucător profesionist și trebuia să accept decizia. Mister a avut tot dreptul și a luat cea mai bună decizie când m-a scos din lot.

Vreau să îmi cer scuze pe această cale suporterilor, colegilor și conducerii. Și lui Mister, am discutat cu el mai devreme. A fost o reacție nepotrivită din partea mea. O să mă maturizez pe viitor și nu o să mai fie astfel de momente”, a declarat Baiaram, la Digi Sport.

Cât despre remiza de la Clinceni, Baiaram a spus următoarele:

„Din păcate, nu am luat cele trei puncte și mergem acasă cu un egal. Nu există nicio problemă dacă jucăm în deplasare. Cum ați văzut și dumneavoastră, am avut foarte multe ocazii sănătoase. Trebuia să câștigăm. Ne pare rău și sperăm ca la meciul următor să câștigăm.

Mă simt bine. Sper să continui pe acest drum. Îmi pare rău că n-am înscris. Îmi doresc din tot sufletul să-mi ajut echipa la fiecare meci.

Mai ales în ultima perioadă, când s-au creat foarte multe discuții. Multe lucruri care s-au scris nu au fost adevărate și m-au afectat foarte mult. Și sper să fiu sănătos și să-mi ajut echipa”, a mai spus Baiaram.

Metaloglobus - U Craiova
Metaloglobus - U Craiova

Galerie foto (16 imagini)

Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova
+16 Foto
labels.photo-gallery

Ștefan Baiaram, despre conflictul cu suporterii de la finalul meciului

Întrebat și despre conflictul jucători-suporteri de la finalul partidei cu Metaloglobus, Baiaram a răspuns:

„Este o discuție normală ca la fiecare meci. Vă dați seama că și ei au nervi, și noi avem nervi. Toată lumea este supărată când nu câștigăm.

Îi înțelegem, am bătut atâta drum până aici. Dar îmi doresc să fie alături de noi pentru că doar împreună putem să reușim”, a încheiat Baiaram.

Conflict suporteri-jucători Craiova
Conflict suporteri-jucători Craiova

Galerie foto (7 imagini)

Conflict suporteri-jucători Craiova Conflict suporteri-jucători Craiova Conflict suporteri-jucători Craiova Conflict suporteri-jucători Craiova Conflict suporteri-jucători Craiova
+7 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Scandal între olteni! FOTO: Tensiuni între suporterii și jucătorii Craiovei, la Clinceni. Mirel Rădoi a intervenit
Superliga
16:50
Scandal între olteni! FOTO: Tensiuni între suporterii și jucătorii Craiovei, la Clinceni. Mirel Rădoi a intervenit
Citește mai mult
Scandal între olteni! FOTO: Tensiuni între suporterii și jucătorii Craiovei, la Clinceni. Mirel Rădoi a intervenit
Nsimba, dublă ratare! FOTO: Atacantul Craiovei a irosit o șansă incredibilă în partida cu Metaloglobus + Nici Baiaram nu a fost mai inspirat
Superliga
16:14
Nsimba, dublă ratare! FOTO: Atacantul Craiovei a irosit o șansă incredibilă în partida cu Metaloglobus + Nici Baiaram nu a fost mai inspirat
Citește mai mult
Nsimba, dublă ratare! FOTO: Atacantul Craiovei a irosit o șansă incredibilă în partida cu Metaloglobus + Nici Baiaram nu a fost mai inspirat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Universitatea Craiova Mirel Radoi conflict metaloglobus stefan baiaram
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share