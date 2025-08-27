Ricardo Cadu (43 de ani), fostul fundaș al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre perioada nefastă a formației ardelene și plecarea lui Dan Petrescu.

CFR Cluj trece printr-o perioadă extrem de grea, iar portughezul este de părere că jucătorii sunt principalii vinovați.

Ca urmare a înfrângerii rușinoase cu suedezii de la Hacken, Dan Petrescu și-a dat demisia, locul său fiind luat de Andrea Mandorlini.

Ricardo Cadu, despre situația de la CFR Cluj: „Jucătorii nu au valoare”

Fostul fotbalist emblematic din Gruia i-a luat apărarea antrenorului Dan Petrescu. Acesta consideră că lotul actual al echipei nu este suficient de valoros pentru a atinge pretențiile mari ale clubului.

„Am crezut că CFR poate să facă o echipă mai bună, care să intre în grupe. Asta e. Nu puteam spune că o echipă din Suedia o să câștige 7-2 cu CFR. CFR nici în campionat nu a făcut bine. E ceva acolo.

Când jucam erau și jucători buni care făceau diferența oricând. Problema nu e la antrenor. E la jucători. Sunt jucători care nu au calitate să fie la CFR. Nu au valoare” , a declarat Ricardo Cadu, conform digisport.ro.

Ricardo Cadu, 7 trofee câștigate cu CFR Cluj

Fundașul portughez a jucat la CFR Cluj timp de 8 ani, între 2006 și 2014. Acesta a evoluat în 250 de meciuri pentru „feroviari”, reușind să marcheze de 30 de ori.

Cadu a câștigat nu mai puțin de 7 trofee alături de CFR Cluj: de 3 ori campionatul, de două ori Cupa și de două ori Supercupa.

De asemenea, acesta a jucat alături de CFR Cluj în grupele Ligii Campionilor.

