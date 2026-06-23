Brazilianul din academia FCSB  Roș-albaștrii au transferat un fotbalist promițător de la FC Voluntari » Tatăl său a fost la AC Milan
Matheus Diniz FOTO: Instagram @i_am_marcdiniz
Superliga

Brazilianul din academia FCSB Roș-albaștrii au transferat un fotbalist promițător de la FC Voluntari » Tatăl său a fost la AC Milan

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 20:05
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 20:05
  • FCSB l-a transferat pe tânărul Matheus Diniz (15 ani), jucător format în academia celor de la FC Voluntari.
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Matheus Diniz va împlini 16 ani în luna decembrie. El s-a născut în Belgia, mama sa fiind româncă. Nici tatăl său nu este străin de România, Marcus Diniz fiind legitimat în trecut la două grupări din țara noastră.

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Cine este Matheus Diniz, noul jucător de la FCSB

Matheus Diniz, brazilianul din academia FCSB, s-a născut în Belgia. Mama sa, Loredana, este originară din Buzău, în timp ce tatăl său, Marcus Diniz, a evoluat la Gloria Buzău și Dunărea Călărași, în sezoanele 2023/2024 și 2024/2025.

În prezent, Marcus Diniz evoluează la Serra-Es, grupare din ligile inferioare ale Braziliei, dar în trecut acesta a fost legitimat la AC Milan, în perioadele 2004-2008 și 2009-2015, și a jucat 21 de meciuri în Serie A când juca la Livorno.

Fiul său, Matheus, noul jucător al roș-albaștrilor, a evoluat în trecut la LPS Iolanda Balaș Soter Buzău și FC Voluntari. În sezonul trecut, acesta a făcut parte din echipa U16 a ilfovenilor.

Matheus Diniz: „Uneori trebuie să ai curajul de a face următorul pas”

La despărțirea de FC Voluntari, Matheus Diniz a scris și un mesaj de adio pe Instagram:

„Uneori, pentru a crește, trebuie să ai curajul să faci următorul pas. Mulțumesc, FC Voluntari, pentru tot ce am învățat aici. Plec cu amintiri frumoase, recunoștință și motivația de a scrie un nou capitol. Ne revedem pe teren!”, a transmis tânărul fotbalist.

Într-un interviu acordat celor de la FC Voluntari în urmă cu un an, Diniz spunea că este poliglot și că îi admiră pe „galactici”.

„Vorbesc șase limbi: italiană, portugheză, română, ebraică, engleză și spaniolă. Echipa mea favorită este Real Madrid”, spunea Diniz, citat de sport.ro.

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