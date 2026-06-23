Brazilianul din academia FCSB  Roș-albaștrii au transferat un fotbalist promițător de la FC Voluntari » Tatăl său a fost la AC Milan

FCSB l-a transferat pe tânărul Matheus Diniz (15 ani), jucător format în academia celor de la FC Voluntari.

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Matheus Diniz va împlini 16 ani în luna decembrie. El s-a născut în Belgia, mama sa fiind româncă. Nici tatăl său nu este străin de România, Marcus Diniz fiind legitimat în trecut la două grupări din țara noastră.

Cine este Matheus Diniz, noul jucător de la FCSB

Matheus Diniz, brazilianul din academia FCSB, s-a născut în Belgia. Mama sa, Loredana, este originară din Buzău, în timp ce tatăl său, Marcus Diniz, a evoluat la Gloria Buzău și Dunărea Călărași, în sezoanele 2023/2024 și 2024/2025.

În prezent, Marcus Diniz evoluează la Serra-Es, grupare din ligile inferioare ale Braziliei, dar în trecut acesta a fost legitimat la AC Milan, în perioadele 2004-2008 și 2009-2015, și a jucat 21 de meciuri în Serie A când juca la Livorno.

Fiul său, Matheus, noul jucător al roș-albaștrilor, a evoluat în trecut la LPS Iolanda Balaș Soter Buzău și FC Voluntari. În sezonul trecut, acesta a făcut parte din echipa U16 a ilfovenilor.

Matheus Diniz: „Uneori trebuie să ai curajul de a face următorul pas”

La despărțirea de FC Voluntari, Matheus Diniz a scris și un mesaj de adio pe Instagram:

„Uneori, pentru a crește, trebuie să ai curajul să faci următorul pas. Mulțumesc, FC Voluntari, pentru tot ce am învățat aici. Plec cu amintiri frumoase, recunoștință și motivația de a scrie un nou capitol. Ne revedem pe teren!”, a transmis tânărul fotbalist.

Într-un interviu acordat celor de la FC Voluntari în urmă cu un an, Diniz spunea că este poliglot și că îi admiră pe „galactici”.

„Vorbesc șase limbi: italiană, portugheză, română, ebraică, engleză și spaniolă. Echipa mea favorită este Real Madrid”, spunea Diniz, citat de sport.ro.

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