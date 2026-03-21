„Care națională a pierdut-o?!" MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi"
alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 21:52
  • Scos din echipa de start a lui FCSB de patronul Gigi Becali, în schimbul tânărului Matei Popa (18 de ani), Ștefan Târnovanu a ajuns la 10 meciuri consecutive ca rezervă
  • Lipsa de minute l-a determinat pe Mircea Lucescu să nu-l convoace pentru barajul cu Turcia

Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, a vorbit despre situația portarului de 25 de ani, care a fost comentată de mai mulți oameni de fotbal. Aceștia au considerat că i s-a făcut o nedreptate și că a pierdut naționala din cauza schimbării sale cu Popa.

„Nu se pune problema să plece Târnovanu”

„Faptul că noi n-am reușit să ne calificăm e dintr-un singur motiv, pentru că am avut startul ăla dezastruos de campionat, când Târnovanu apăra. Nu apăra copilul ăsta.

Deci faptul că pe noi, în primele 10 etape, numai cine n-a vrut nu ne-a bătut n-are nicio legătură cu decizia luată în 2026 (n.r. de a-l titulariza pe Matei Popa, foto jos).

Nu se pune problema să plece decât dacă există o ofertă care să-i convină clubului. Deocamdată nu există nicio ofertă și n-a existat până acum.

Nu s-a plâns. Care echipă națională a pierdut-o?! A pierdut convocarea pentru banca echipei naționale.

Pentru un portar e important să meargă să apere la echipa națională, nu să care sacul de mingi. Iar el, până acum, n-a apărat la echipa națională. Cum a început să apere unul afară, a apărat în fața lui.

Nu se pune problema ca el să fi pierdut echipa națională, pentru că n-a fost la echipa națională. A fost doar convocat.

După cum nici Olaru n-a fost un jucător important la națională, chiar dacă suferă. Orice jucător care a fost suferă. Dar noi nu ne așteptam să avem 4 jucători convocați. Eram convinși că vor fi cei 3 (n.r. Bîrligea, Miculescu, Tănase)”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

