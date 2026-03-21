Pintilii a dat cărțile pe față Fostul antrenor secund de la FCSB a vorbit despre imixtiunile lui Gigi Becali: „În mare parte, știam ce se întâmplă”

Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a vorbit despre imixtiunile lui Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei.

Mihai Pintilii a părăsit-o pe FCSB după înfrângerea cu U Cluj (1-3), din ultima etapă a sezonului regulat.

Conform surselor GOLAZO.ro, Pintilii a primit o ofertă din partea divizionarei secunde FC Voluntari și ar putea reveni în antrenorat.

Mihai Pintilii, despre imixtiunile lui Gigi Becali: „Nu era ceva care să nu-mi convină mie sau lui Elias”

Pintilii a vorbit despre relația cu Gigi Becali și a dezvăluit că nu au existat momente în care el sau Charalambous să nu fie de acord cu deciziile patronului, nici măcar atunci când acesta alegea să se implice și în deciziile tactice.

Fostul mijlocaș a afirmat că cei doi antrenori și patronul roș-albaștrilor discutau și stabiileau împreună primul „11”, dar și schimbările care urmau să fie făcute.

„Discutam lucrurile şi nu era ceva care să nu-mi convină mie sau lui Elias. Le discutam înainte (n.r. primul „11” și schimbările) şi, în mare parte, ştiam ce se întâmplă” , a spus Pintilii, citat de orangesport.ro.

Mihai Pintilii a fost cooptat în staff-ul lui FCSB în anul 2020, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. Acesta a fost inclusiv antrenor principal interimar pentru o scurtă perioadă, în anul 2022.

Rezultatele cuplului Charalambous-Pintilii la FCSB

Sub comanda lui Charalambous și Pintilii, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025), două Supercupe ale României (2025, 2026) și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor general 1-7.

FCSB a evoluat în preliminariile Ligii Campionilor în acest sezon, dar a obținut rezultate dezamăgitoare.

În primul tur preliminar, roș-albaștrii au dat peste Inter D'Escaldes. FCSB a câștigat prima manșă, scor 3-1, dar a pierdut în retur, scor 1-2. Totuși, a obținut calificarea în turul 2.

În următoarea fază a competiției, FCSB a jucat cu Shkendija. Nord-macedonenii s-au impus în ambele manșe, 1-0 și 2-1, iar drumul campioanei României spre grupa principală a Ligii Campionilor s-a încheiat.

FCSB a evoluat, totuși, în grupa principală din Europa League, unde a încheiat pe locul 27, cu 7 puncte acumulate în 8 partide.

