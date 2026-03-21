Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia

alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 20:50
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 20:57
  • Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul celor de la FC Argeș, a fost convocat de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciul de baraj cu Turcia.
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Portarul originar din Avrig a ajuns la FC Argeș în ultima zi de mercato, după ce piteștenii au ajuns la o înțelegere cu Hermannstadt pentru un schimb cu David Lazar (34 de ani), o mutare total neașteptată.

Cătălin Căbuz, convocat de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia

Căbuz și-a găsit rapid locul în primul „11” și a fost unul dintre jucătorii exponențiali ai formației antrenate de Bogdan Andone în lupta pentru play-off.

Chiar înaintea meciului cu U Cluj, portarul de 29 de ani a aflat că a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciul de baraj cu Turcia și al doilea joc, cu învingătoarea din duelul Slovacia - Kosovo (finala pentru CM 2026) sau învinsa din același duel de la Bratislava (amical).

Goalkeeperul lui FC Argeș îi va lua locul lui Mihai Popa (25 de ani), portarul celor de la CFR Cluj, care a acuzat o problemă medicală după meciul cu Rapid.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Popa a făcut astăzi un RMN și are o leziune la gambă.

Vestea a fost anunțață de FRF prin intermediul paginii oficiale de Facebook a echipei naționale a României.

„Modificare în lotul României pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial!

Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, se arată în comunicat.

FC Argeș n-a mai dat jucător la naționala României din iunie 2009, când Cristian Tănase (39 de ani) era o prezență constantă sub „tricolor”.

De altfel, în vara acelui an „Dodel” era transferat de FCSB, în schimbul sumei de 1.800.000 de euro.

41
de selecții a bifat Tănase la echipa națională: a marcat 6 goluri

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.
  • Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

