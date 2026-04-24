Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #80 ATP) a avut o ieșire nervoasă la adresa tatălui său, joi, la Madrid Open.

Grecul s-a calificat în turul al doilea, după 3-6, 7-6(6), 7-6(4) cu americanul Patrick Kypson (26 de ani, #90 ATP).

Tsitsipas e departe de forma care în 2021 îl ducea pe podiumul ierarhiei mondiale. Deși a întâlnit un lucky loser, elenul a avut nevoie de 2 ore și 41 de minute pentru a câștiga primul meci de la Caja Magica.

Stefanos Tsitsipas l-a insultat pe tatăl său: „ Du-te dracului, idiotule!”

Arbitrul de scaun Marijana Veljovic i-a aplicat lui Tsitsipas o penalizare de un punct la scorul de 2-2 în setul decisiv, din cauza intervențiilor repetate ale lui Apostolos.

Când Tsitsipas s-a apropiat pentru a contesta decizia, Veljovic i-a explicat că el și tatăl său au depășit limita permisă de comunicare între puncte. Se întâmplase și în primul set, dar și în cel secund.

Enervat de modul în care se desfășurau lucrurile pe teren, Tsitsipas a izbucnit. Într-o pauză, Stefanos a rostit mai multe insulte în limba greacă, iar publicația Tiempo de Tenis susține că aceste au fost îndreptate către tatăl său, Apostolos.

„Nenorocitule! Du-te dracului, imbecilule. Idiotule! Prostule!”, i-a spus Tsitsipas celui care îi este și antrenor.

După victoria obținută în fața lui Kypson, Tsitsipas va da în turul al doilea peste Alexander Bublik, al optulea favorit al competiției de categorie ATP Masters 1.000.

3 a fost cea mai bună poziție ocupată de Stefanos Tsitsipas în clasamentul ATP. Se întâmpla pe 9 august 2021

Stefanos Tsitsipas, relație tensionată cu Apostolos

În august 2024, Stefanos Tsitsipas anunța că nu va mai fi pregătit de tatăl său, cel care îl antrena încă din copilărie. Grecul se declara „foarte dezamăgit” de Apostolos și afirma „am nevoie și merit un antrenor care să mă asculte”.

Ulterior, Stefanos a fost pregătit o vreme de Goran Ivanisevic, însă nu s-a înțeles nici cu acesta. „Este dificil să lucrezi cu dictatori”, explica Tsitsipas în iulie 2025.

În aceeași zi, Stefanos dezvăluia că va fi din nou antrenat de tatăl său. Și îi cerea scuze pentru modul în care îl concediase.

VIDEO. Momentul în care Stefanos Tsitsipas îl insultă pe tatăl său

🤬 LOS INSULTOS DE STEFANOS TSITSIPAS A SU PADRE.



🗣 "Bastardo, pedazo de bastardo"

🗣 "Vete a la mierda, imbecil"

🗣 "Que te jodan, idiota"

🗣 "Estúpido"

pic.twitter.com/qQSaSfIAlS — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 23, 2026

