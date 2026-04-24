Tsitsipas șochează! VIDEO. Insulte uluitoare adresate tatălui său, chiar în timpul meciului: „Du-te dracului, imbecilule!” +11 foto
Stefanos Tsitsipas și tatăl Apostolos (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Tenis

Tsitsipas șochează! VIDEO. Insulte uluitoare adresate tatălui său, chiar în timpul meciului: „Du-te dracului, imbecilule!”

alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 11:44
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 11:44
  • Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #80 ATP) a avut o ieșire nervoasă la adresa tatălui său, joi, la Madrid Open.
  • Grecul s-a calificat în turul al doilea, după 3-6, 7-6(6), 7-6(4) cu americanul Patrick Kypson (26 de ani, #90 ATP).

Tsitsipas e departe de forma care în 2021 îl ducea pe podiumul ierarhiei mondiale. Deși a întâlnit un lucky loser, elenul a avut nevoie de 2 ore și 41 de minute pentru a câștiga primul meci de la Caja Magica.

„Idol în Vallecas” VIDEO. „Racheta Rațiu” i-a cucerit pe spanioli! Gestul superb făcut după Rayo - Espanyol + a primit cea mai mare notă
Citește și
„Idol în Vallecas” VIDEO. „Racheta Rațiu” i-a cucerit pe spanioli! Gestul superb făcut după Rayo - Espanyol + a primit cea mai mare notă
Citește mai mult
„Idol în Vallecas” VIDEO. „Racheta Rațiu” i-a cucerit pe spanioli! Gestul superb făcut după Rayo - Espanyol + a primit cea mai mare notă

Stefanos Tsitsipas l-a insultat pe tatăl său: „Du-te dracului, idiotule!”

Arbitrul de scaun Marijana Veljovic i-a aplicat lui Tsitsipas o penalizare de un punct la scorul de 2-2 în setul decisiv, din cauza intervențiilor repetate ale lui Apostolos.

Când Tsitsipas s-a apropiat pentru a contesta decizia, Veljovic i-a explicat că el și tatăl său au depășit limita permisă de comunicare între puncte. Se întâmplase și în primul set, dar și în cel secund.

Enervat de modul în care se desfășurau lucrurile pe teren, Tsitsipas a izbucnit. Într-o pauză, Stefanos a rostit mai multe insulte în limba greacă, iar publicația Tiempo de Tenis susține că aceste au fost îndreptate către tatăl său, Apostolos.

„Nenorocitule! Du-te dracului, imbecilule. Idiotule! Prostule!”, i-a spus Tsitsipas celui care îi este și antrenor.

Stefanos Tsitsipas l-a insultat pe tatăl său (FOTO: captură video x.com/tiempodetenis1)
Stefanos Tsitsipas l-a insultat pe tatăl său (FOTO: captură video x.com/tiempodetenis1)

Stefanos Tsitsipas l-a insultat pe tatăl său (FOTO: captură video x.com/tiempodetenis1)
După victoria obținută în fața lui Kypson, Tsitsipas va da în turul al doilea peste Alexander Bublik, al optulea favorit al competiției de categorie ATP Masters 1.000.

a fost cea mai bună poziție ocupată de Stefanos Tsitsipas în clasamentul ATP. Se întâmpla pe 9 august 2021

Stefanos Tsitsipas, relație tensionată cu Apostolos

În august 2024, Stefanos Tsitsipas anunța că nu va mai fi pregătit de tatăl său, cel care îl antrena încă din copilărie. Grecul se declara „foarte dezamăgit” de Apostolos și afirma „am nevoie și merit un antrenor care să mă asculte”.

Ulterior, Stefanos a fost pregătit o vreme de Goran Ivanisevic, însă nu s-a înțeles nici cu acesta. „Este dificil să lucrezi cu dictatori”, explica Tsitsipas în iulie 2025.

În aceeași zi, Stefanos dezvăluia că va fi din nou antrenat de tatăl său. Și îi cerea scuze pentru modul în care îl concediase.

VIDEO. Momentul în care Stefanos Tsitsipas îl insultă pe tatăl său

Citește și

Noul star al lui Dinamo Un fost mare fotbalist de la U Craiova îl laudă pe elevul lui Kopic: „Copilul ăsta mi-a plăcut”
Cupa Romaniei
10:08
Noul star al lui Dinamo Un fost mare fotbalist de la U Craiova îl laudă pe elevul lui Kopic: „Copilul ăsta mi-a plăcut”
Citește mai mult
Noul star al lui Dinamo Un fost mare fotbalist de la U Craiova îl laudă pe elevul lui Kopic: „Copilul ăsta mi-a plăcut”
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
Cupa Romaniei
00:13
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
Citește mai mult
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
ATP atp madrid mutua madrid open stefanos tsitsipas apostolos tsitsipas
Știrile zilei din sport
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Campionate
10:16
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Superliga
09:21
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Citește mai mult
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Superliga
10:35
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Citește mai mult
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Tenis
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Citește mai mult
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Top stiri
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Superliga
09:31
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Citește mai mult
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Superliga
09:27
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului: „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Citește mai mult
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Înot
24.04
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Citește mai mult
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
B365
24.04
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
Citește mai mult
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat

