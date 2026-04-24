Filipe Coelho. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 00:13
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 00:13

U Craiova s-am impus la penalty-uri în fața lui Dinamo și are prim-planul pentru event în acest sezon, însă tehnicianul portughez rămâne momentan „în gardă” legat de următoarele partide.

Citește și
Citește mai mult
„Suntem o echipă bună. A fost o atmosferă frumoasă. Am avut câteva ocazii, dar ne-am pierdut concentrarea în unele momente, la unele faze fixe. Am suferit. Trebuie să fim mai atenți la aceste momente. Cred că în final am meritat calificarea. Am avut mai multe ocazii decât Dinamo, care este un adversar foarte bun.

Trebuie să iei decizii. Sunt momente dificile. Screciu a jucat 90 de minute. A fost greșeala mea la golul lui Dinamo. Nu am văzut golul, dar prima dată e greșeala mea, după a echipei”, a spus Coelho, după meci, potrivit digisport.ro.

Cât despre paradele de la penalty-uri ale lui Laurențiu Popescu, Coelho a transmis:

„E un moment bun pentru el, e un băiat umil. Cred că merita astfel de lucruri. A fost foarte concentrat. E un moment emoționant. Penalty-urile le poți antrena, dar trebuie să iei în calcul și atmosfera de pe stadion”.

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Galerie foto (33 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+33 Foto
Întrebat despre ce ceea ce urmează și despre situația jucătorilor, tehnicianul a răspuns:

„Sunt foarte îngrijorat. Vom avea un meci peste trei zile după ce am jucat 120 de minute. Vom vedea pe ce jucători ne vom baza. Cred în jucătorii mei, iar linia dintre succes și insucces este una subțire”.

U Craiova și U Cluj se află la egalitate în Liga 1, cu 5 etape înainte de final, iar în Cupă vor disputa finala pe 13 mai, la Sibiu.

Citește și

Cupa Romaniei
23:34
Citește mai mult
Cupa Romaniei
23:22
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
Cupa Romaniei
23.04
Citește mai mult
Cupa Romaniei
23.04
Citește mai mult
Superliga
23.04
Citește mai mult
Superliga
23.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
00:08
00:13
23:22
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
23.04
Citește mai mult
Special
23.04
Citește mai mult
Cupa Romaniei
23.04
Citește mai mult
B365
22.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share