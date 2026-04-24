Dinamo - U Craiova 1-1 (1-4 d. pen.) Filipe Coelho a vorbit despre calificarea dramatică obținută de echipa sa, în finala Cupei României.

U Craiova s-am impus la penalty-uri în fața lui Dinamo și are prim-planul pentru event în acest sezon, însă tehnicianul portughez rămâne momentan „în gardă” legat de următoarele partide.

Filipe Coelho, griji după calificarea în finală: „Linia dintre succes și insucces este una subțire

„Suntem o echipă bună. A fost o atmosferă frumoasă. Am avut câteva ocazii, dar ne-am pierdut concentrarea în unele momente, la unele faze fixe. Am suferit. Trebuie să fim mai atenți la aceste momente. Cred că în final am meritat calificarea. Am avut mai multe ocazii decât Dinamo, care este un adversar foarte bun.

Trebuie să iei decizii. Sunt momente dificile. Screciu a jucat 90 de minute. A fost greșeala mea la golul lui Dinamo. Nu am văzut golul, dar prima dată e greșeala mea, după a echipei”, a spus Coelho, după meci, potrivit digisport.ro.

Cât despre paradele de la penalty-uri ale lui Laurențiu Popescu, Coelho a transmis:

„E un moment bun pentru el, e un băiat umil. Cred că merita astfel de lucruri. A fost foarte concentrat. E un moment emoționant. Penalty-urile le poți antrena, dar trebuie să iei în calcul și atmosfera de pe stadion”.

Întrebat despre ce ceea ce urmează și despre situația jucătorilor, tehnicianul a răspuns:

„Sunt foarte îngrijorat. Vom avea un meci peste trei zile după ce am jucat 120 de minute. Vom vedea pe ce jucători ne vom baza. Cred în jucătorii mei, iar linia dintre succes și insucces este una subțire”.

U Craiova și U Cluj se află la egalitate în Liga 1, cu 5 etape înainte de final, iar în Cupă vor disputa finala pe 13 mai, la Sibiu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport