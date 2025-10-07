„Am fost niște ratați egoiști” Declarațiile lui Steven Gerrard au iscat un scandal uriaș în Anglia : „Am urât să merg la națională”

Steven Gerrard (45 de ani), fostul jucător al celor de la Liverpool, a vorbit despre perioada petrecută la naționala Angliei.

Fostul căpitan al „cormoranilor” crede că „generația de aur” a Angliei nu a reușit să câștige niciun trofeu din cauza rivalităților dintre jucători la echipele de club.

Invitat la podcast-ul lui Rio Ferdinand, fost adversar de la Manchester United și coleg la echipa națională, Gerrard a analizat perioada în care Anglia a arătat impecabil „pe hârtie”, însă pe teren nu s-a impus în momentele importante.

Steven Gerrard: „Am fost niște ratați egoiști”

Legenda lui Liverpool e de părere că orgoliile și cultura fotbalului englezesc sunt de vină pentru lipsa de colaborare dintre jucătorii de la națională.

„În opinia mea, la naționala Angliei era o problemă mai mare. Cred că am fost cu toții niște ratați egoiști.

Pentru că mă uit la televizor acum și îl văd pe Carragher stând lângă Paul Scholes și arată de parcă sunt cei mai buni prieteni de 20 de ani.

Văd relația lui Carragher cu Gary Neville și par să fie prieteni de 20 de ani. Probabil că sunt mai apropiat de tine acum decât am fost atunci când am jucat cu tine timp de 15 ani.

De ce nu ne-am conectat când aveam 20, 21, 22, 23 de ani? Au fost orgolii? A fost rivalitate? De ce suntem cu toții suficient de maturi acum și suntem mai apropiați și mai conectați? De ce nu ne puteam conecta ca jucători ai Angliei atunci?

Cred că din cauza culturii din Anglia nu ne-am conectat niciodată. Stăteam prea mult cu toții în camerele noastre. Nu eram prietenoși sau conectați. Nu eram o echipă. Nu am devenit niciodată o echipă cu adevărat puternică”, a declarat Steven Gerrad, potrivit dailymail.co.uk.

În ciuda faptului că a bifat 114 selecții și că a fost căpitanul Angliei, Gerrard spune că uneori detesta să fie meargă la națională.

„Am urât atmosfera. Nu mi-a plăcut. Am urât camerele de hotel. La început, aveam zile în care eram foarte deprimat.

Mă gândeam: «Stau în cameră de șapte ore, ce o să fac? Nu existau rețele sociale, nu aveam un DVD player sau altceva.

Mi-a plăcut să joc pentru Anglia. Am fost foarte mândru. Îmi plăceau antrenamentele, dar erau 90 de minute pe zi.

Apoi rămâneam singur. Nu mă simțeam parte din echipă. Nu mă simțeam conectat cu colegii mei de la națională. Voiam doar meciurile și antrenamentele, apoi să plec.”

Steven Gerrard: „La Liverpool nu am simțit asta”

Gerrad a făcut o paralelă cu vestiarul de la Liverpool și cum se simțea alături de colegii de la club.

„Nu am simțit asta la Liverpool, au fost cele mai frumoase zile din viața mea. Când mergeam în străinătate cu Liverpool sau mergeam la un meci în deplasare în Premier League, mă simțeam parte a unei echipe.

Am simțit că personalul se uita la mine, mă simțeam special. Abia așteptam să ajung acolo. Cu Anglia, îmi doream doar să vină meciurile și antrenamentele și apoi să plec.

Am văzut că în ultimele două zile din cele 10 puteai simți cum se formează o conexiune, dar apoi meciurile se terminau și gata”, a mai spus Gerrard.

114 selecții a bifat Steven Gerrard la naționala Angliei, în care a reușit 21 de goluri

