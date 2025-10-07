U-BT Cluj, revenire de senzație în EuroCup VIDEO. Campioana României a obținut primul succes european » Prestație de vis a „tricolorului” naturalizat

U-BT Cluj-Napoca a învins Neptunas Klaipeda , în deplasare, scor 107-102 (19-30, 29-28, 29-20, 30-24), în etapa #2 din EuroCup.

a învins , în deplasare, scor 107-102 (19-30, 29-28, 29-20, 30-24), în etapa #2 din EuroCup. Campioana României a revenit de la -19 puncte, grație prestației de excepție a lui Daron Russell (27 de ani), americanul naturalizat care va evolua pentru naționala României.

Elevii antrenați de Mihai Silvășan au dezghețat primii tabela după reușita lui Mitch Creek. Ulterior, formația din Lituania a preluat controlul jocului și s-a distanțat rapid pe tabelă.

De altfel, în sfertul doi a fost consemnată cea mai mare diferență de scor a meciului, 52-33 în favoarea gazdelor.

U-BT Cluj Napoca, revenire de senzație pentru primul succes în EuroCup

Cunoscută pentru revenirile din sezonul trecut, U-BT Cluj nu a cedat, iar înaintea ultimelor 10 minute regulamentare diferența a fost redusă la doar 3 puncte, 80-77 pentru Neptunas.

La jumătatea sfertului patru, ardelenii au preluat conducerea după o reușită semnată de Karel Guzman, 90-89.

Au urmat momente când cele două echipe s-au succedat la conducere, însă până la final, campioana României s-a distanțat decisiv pentru a obține prima victorie din această stagiune din EuroCup, 107-102.

Cel mai bun marcator al partidei a fost Daron Russell, americanul transferat în această vară la Cluj, care a primit între timp cetățenia română.

Conducătorul de joc a avut o prestație excelentă, cu 37 de puncte marcate, o recuperare și 5 pase decisive.

În primul meci al grupei A, U-BT Cluj a fost învinsă pe teren propriu, scor 90-98 de turcii de la Bahceșehir Istanbul, una din favoritele la câștigarea competiției.

Rezumat VIDEO. Neptunas Klaipeda - U-BT Cluj 102-107

