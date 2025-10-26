Universitatea Craiova a ajuns cu întârziere la stadionul din Clinceni, pentru partida din etapa #14 a Ligii 1.

Metaloglobus - U Craiova se joacă astăzi, de la 14:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipa lui Mirel Rădoi caută succesul pe terenul ultimei clasate pentru a se menține în lupta pentru prima poziție din clasamentul Ligii 1, însă s-a confruntat cu probleme de trafic înaintea partidei.

U Craiova, întârziată de traficul cauzat de evenimentul sfințirii Catedralei Naționale

Deplasarea oltenilor s-a suprapus parțial cu un eveniment de amploare desfășurat astăzi în centrul Capitalei.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, traficul cauzat de ceremonia organizată pentru sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a încurcat formația lui Mirel Rădoi, care a ajuns cu întârziere la stadionul din Clinceni.

2.500 de invitați oficiali, ierarhi, demnitari și reprezentanți ai statului au avut acces în interiorul Catedralei.

8.000 de persoane s-au aflat în curtea Catedralei, urmărind slujba pe ecrane special montate în proximitatea treptelor de acces. A fost vorba de grupuri organizate de pelerini din eparhiile din țară, potrivit Patriarhiei

Universitatea Craiova înfruntă astăzi Metaloglobus, formația de pe ultimul loc din Liga 1, care a obținut prima victorie din acest sezon abia etapa trecută, în fața campioanei FCSB, scor 2-1.

Cu o victorie în această partidă, oltenii ar putea urca din nou pe poziția de lider, cel puțin până luni, când Botoșani și Rapid își vor disputa meciurile din această etapă.

FOTO. Craiova - Noah 1-1 , ultimul meci disputat de olteni

