Echipa lui Laurențiu Reghecampf va juca în prima ligă din Rwanda
Federația Rwandeză de Fotbal a acceptat ca trei echipe din Sudan să participe în prima ligă din țară. Printre ele se numără rivalele din Omdurman: Al-Hilal, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, și Al-Merrikh.
Cele două cluburi au cucerit 50 din cele 54 de titluri din istoria campionatului din Sudan.
Celor două li se alătură Al Ahli Wad Madani, formație care a câștigat două ediții ale primei ligi din țara de origine, scrie New York Times.
Decizia reflectă „angajamentul nostru continuu de a promova integrarea regională, competitivitatea și creșterea globală a fotbalului printr-o colaborare internațională mai strânsă”, a precizat FERWAFA.
Cluburile așteaptă aprobarea Federației Africane de Fotbal pentru a se alătura oficial campionatului din Rwanda.
S-au disputat deja 5 etape din campionatul rwandez, iar FERWAFA așteaptă decizia forului continental pentru a schimba calendarul competițional.
Rwanda se află la 2500 de kilometri de Sudan, cele două fiind despărțite de două țări: Sudanul de Sud și Uganda.
În ultimele șase sezoane, titlul de campioană în prima ligă din Rwanda i-a revenit echipei APR FC, din capitala Kigali.
Al-Hilal Omdurman s-a calificat în Liga Campionilor Africii
Al Hilal Omdurman s-a calificat în grupele Ligii Campionilor Africii, după ce a trecut de Police FC, 4-1 la general.
Tragerea la sorți a fazei grupelor Ligii Campionilor va avea loc pe 3 noiembrie, la Johannesburg, în Africa de Sud.
Din aprilie 2023, Sudanul, țară din nord-estul Africii cu o populație de 48 de milioane de locuitori, este măcinat de un război civil între forțele armate sudaneze și forțele paramilitare de sprijin rapid.