alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 15:02
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 15:02
  • Federația Rwandeză de Fotbal (FERWAFA) a acceptat trei cluburi de fotbal din Sudan să participe în campionatul intern.
  • Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), va evolua în sezonul următor în liga din Rwanda.

Din cauza războiului civil din Sudan, în sezonul precedent, Al-Hilal Omdurman a jucat în prima ligă din Madagascar.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf va juca în prima ligă din Rwanda

Federația Rwandeză de Fotbal a acceptat ca trei echipe din Sudan să participe în prima ligă din țară. Printre ele se numără rivalele din Omdurman: Al-Hilal, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, și Al-Merrikh.

Cele două cluburi au cucerit 50 din cele 54 de titluri din istoria campionatului din Sudan.

Celor două li se alătură Al Ahli Wad Madani, formație care a câștigat două ediții ale primei ligi din țara de origine, scrie New York Times.

Decizia reflectă „angajamentul nostru continuu de a promova integrarea regională, competitivitatea și creșterea globală a fotbalului printr-o colaborare internațională mai strânsă”, a precizat FERWAFA.

Cluburile așteaptă aprobarea Federației Africane de Fotbal pentru a se alătura oficial campionatului din Rwanda.

S-au disputat deja 5 etape din campionatul rwandez, iar FERWAFA așteaptă decizia forului continental pentru a schimba calendarul competițional.

Rwanda se află la 2500 de kilometri de Sudan, cele două fiind despărțite de două țări: Sudanul de Sud și Uganda.

În ultimele șase sezoane, titlul de campioană în prima ligă din Rwanda i-a revenit echipei APR FC, din capitala Kigali.

peste 150.000 de persoane
au fost ucise în războiul civil din Sudan, iar aproximativ 12 milioane au fost strămutate. Presa locală a raportat că peste 500.000 de copii au murit din cauza malnutriției

Al-Hilal Omdurman s-a calificat în Liga Campionilor Africii

Al Hilal Omdurman s-a calificat în grupele Ligii Campionilor Africii, după ce a trecut de Police FC, 4-1 la general.

Tragerea la sorți a fazei grupelor Ligii Campionilor va avea loc pe 3 noiembrie, la Johannesburg, în Africa de Sud.

Din aprilie 2023, Sudanul, țară din nord-estul Africii cu o populație de 48 de milioane de locuitori, este măcinat de un război civil între forțele armate sudaneze și forțele paramilitare de sprijin rapid.

