„Nu a vrut să plece” Steven Nsimba putea ajunge în China în această iarnă, dar a refuzat oferta » Care este motivul 

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a dezvăluit că gruparea olteană a avut o ofertă pentru a-l vinde pe Steven Nsimba (29 de ani).

Motivul pentru care jucătorul a refuzat să plece de la U Craiova, în rândurile de mai jos.

Sorin Cârțu a declarat că Steven Nsimba a ales să continue la Universitatea Craiova, chiar dacă a avut o ofertă în această iarnă.

Sorin Cârțu, despre Steven Nsimba: „El nu a vrut să plece”

Oficialul Craiovei a dezvăluit că Nsimba nu a dorit să se transfere în China în această iarnă. Motivul? Atacantul vrea să joace alături de selecționata din Congo la Campionatul Mondial.

Astfel, Nsimba a ales să rămână la Craiova pentru a avea șanse mai mari de a fi convocat la turneul final din vara acestui an.

„Noi am avut ofertă pentru Nsimba, dar nu a vrut el să plece. Era din China. A zis că vrea să joace în Europa, că vrea să prindă lotul naționalei din Congo pentru Mondial.

Datele pe care le avem acum despre pregătirea lui sunt că a fost primul. Lumea e foarte mulţumită de el. E puţin introvertit, aşa se pare”, a declarat Sorin Cârțu, conform primasport.ro.

800.000 de euro este cota lui Steven Nsimba, conform Transfermarkt

Ajuns liber de contract la Craiova în vara anului trecut, Steven Nsimba a jucat 27 de meciuri pentru olteni în toate competițiile și a reușit să marcheze 9 goluri, trei dintre acestea în cupele europene.

La finalul anului trecut, Steven Nsimba a fost aproape de o despărțire de Universitatea Craiova, după doar câteva luni petrecute în tricoul oltenilor.

Atacantul a fost în conflict cu conducerea clubului după meciul cu AEK Atena, scor 2-3.

Atacantul ar fi refuzat să intre pe finalul meciului, la cerința lui Filipe Coelho, fiind nemulțumit de minutele puține care i-au fost acordate în ultima vreme , potrivit prosport.ro.

Între timp, lucrurile s-au reglat, iar Nsimba a rămas în Bănie.

