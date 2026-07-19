Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho

U CRAIOVA - UTA ARAD 4-0. Steven Nsimba (30 de ani) a făcut o criză de nervi în momentul în care a fost schimbat de Filipe Coelho (45 de ani).

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Titular în atacul Craiovei, francezul a fost înlocuit după o oră de joc. Simon Elisor, compatriotul său, l-a înlocuit și a reușit să și marcheze.

FOTO. Steven Nsimba, criză de nervi după ce a fost schimbat în U Craiova - UTA Arad 4-0

Nsimba nu a primit bine vestea schimbării. După ce a dat mâna cu Filipe Coelho și cu mai mulți oameni din staff-ul Craiovei, atacantul în vârstă de 30 de ani a șutat puternic într-o sticlă aflată la marginea terenului.

Imaginile îl surprind pe francez în timp ce se întoarce cu fața spre suprafața de joc și începe să reproșeze ceva fie arbitrului, fie coechipierilor, potrivit digisport.ro.

Ulterior, Nsimba și-a salutat colegii, și-a scos tricoul, vizibil nervos, apoi a luat loc pe banca de rezervă.

Filipe Coelho: „Trebuie să analizăm ieșirea lui Nsimba”

Tehnicianul portughez al formației din Bănie a fost întrebat de ieșirea lui Nsimba și a dezvăluit că va avea o discuție cu fotbalistul francez.

„Trebuie să analizăm și să discutăm între noi aceste lucruri. Cred că trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți”, a Coelho la Prima Sport.

În acest sezon, Nsimba a marcat două goluri în trei meciuri.

A punctat în meciul tur al „dublei” cu ML Vitebsk (4-1), în turul I preliminar al Ligii Campionilor, cât și în Supercupa României, 1-1 (5-3 d.pen) cu U Cluj.

1.000.000 de euro este cota lui nsimba, potrivit transfermark.ro.

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