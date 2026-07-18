Scandal evitat în ultimul moment Motivul incredibil pentru care UTA Arad ar fi putut pierde la „masa verde” meciul cu U Craiova

UTA Arad risca să piardă meciul cu Universitatea Craiova la „masa verde” dintr-un motiv incredibil. Detalii, mai jos.

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În prima etapă a noului sezon din Liga 1, UTA Arad s-a deplasat pe stadionul „Ion Oblemenco” pentru a da piept cu U Craiova, campioana României, însă meciul a fost la un pas să nu se mai dispute.

UTA Arad putea pierde meciul cu U Craiova la „masa verde”

Formația antrenată de Adrian Mihalcea a venit la Craiova cu un singur rând de echipamente, iar la ședința tehnică s-a ajuns la concluzia că acesta că nu respectă condițiile pentru disputarea meciului.

Motivul? Spatele tricoului era alb, similar cu cel al oltenilor de pe teren propriu, scrie gsp.ro.

Echipamentul Craiovei de pe teren propriu în 2026/2027/ FOTO shop.ucv1948.ro

Mai mult decât atât, situația a fost complicată și de faptul că UTA nu dispunea de un al doilea echipament de joc, în ciuda prevederilor regulamentare care obligă oaspeții să aibă la dispoziție două rânduri de tricouri.

Ca situația să nu degenereze într-un adevărat scandal, U Craiova a decis să evolueze în echipamentul de deplasare.

Nici echipamentul de deplasare al UTA nu ar fi fost acceptat

Chiar dacă UTA ar fi avut un al doilea rând de echipamente la dispoziție, problema ar fi persistat.

Acesta era gri, iar, potrivit sursei citate, nici acesta nu ar fi fost acceptat.

Echipamentul gri de deplasare al celor de la UTA Arad/ Foto: sportarad.ro

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