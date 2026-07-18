U CRAIOVA - UTA ARAD 4-0. Din Alomerovic (29 de ani) și-a trimis mingea în proprie poartă, după ce a încercat să-i paseze portarului Gorcea.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În prelungirile partidei de pe „Ion Oblemenco”, la scorul de 3-0 pentru olteni, campioana României a beneficiat de un cadou din partea lui Alomerovic.

FOTO. Alomerovic, „tontogol” în U Craiova - UTA Arad 4-0

David Matei (19 ani), tânărul jucător al Craiovei, a fost deposedat la marginea careului, iar mingea a ajuns la fundașul lateral nord-macedonean al arădenilor.

Alomerovic a încercat să-i paseze portarului Gorcea, însă nu a fost atent la poziția coechipierului său. A trimis mingea pe lângă acesta, iar balonul a ajuns în plasă.

UTA a ținut-o în șah pe U Craiova până în minutul 62, când Teles a deblocat tabela.

Oltenii s-au dezlănțuit pe final. Înainte de autogolul lui Alomerovic, Ștefan Baiaram și Simon Elisor au punctat în minutele 87, respectiv 89.

Grație victoriei la patru goluri diferență, campioana României a urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1, după patru meciuri jucate în noua stagiune.

Pentru olteni urmează meciul tur din „dubla” cu Levski Sofia, în turul doi preliminar din Liga Campionilor.

Ulterior, Craiova o va întâlni pe Dinamo, în primul derby al sezonului din Liga 1, într-o partidă programată sâmbătă, de la ora 21:30.

De partea cealaltă, UTA se pregătește pentru meciul cu Oțelul Galați, primul de pe teren propriu din noul sezon. Partida se va juca vineri, de la ora 18:30.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport