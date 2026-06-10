„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor

Ioan Suciu, 48 de ani, nu e de acord cu Camelia Voinea când aceasta declară că „vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina”.

Șeful FRG, în interviul acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, face referire și la notificările făcute de federație în «cazul Anei Bărbosu»

Suciu laudă prestațiile unor tinere gimnaste, ca Alexia Blănaru, Daria Tănasă și Ariana Coțu, la primul lor an de seniorat în competiții importante. Toate detalii, în rândurile care urmează.

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Fostul vicecampion mondial Ioan Suciu, actualul președinte al Federației Române de Gimnastică, nu a avut un început ușor de mandat în fruntea Federației Române de Gimnastică.

„Scandalul Camelia Voinea”, care a agresat-o verbal și fizic pe fiica ei, Sabrina, precum și mai multe foste eleve, rezultatele inițiale nu tocmai grozave de la competițiile gimnasticii mondiale, problemele cu banii pentru procesul medaliei olimpice de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, toate și-au lăsat amprenta pe primul an al acestuia petrecut în fruntea FRG.

Ioan Suciu: „O etapă firească”

Însă Ioan Suciu crede și speră că vor veni și zile mai luminoase pentru gimnastica feminină românească. „Rezultate recente ne arată că există perspective reale pentru viitorul gimnasticii artistice românești”, a declarat șeful FRG într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro.

De asemenea, el s-a mai referit și la problemele create de Sabrina și Camelia Voinea, precum și la cazul Anei Bărbosu, care a ratat de 3 ori întâlnirile cu ofițerii anti-doping și acum riscă o suspendare de maxim 2 ani.

Bună ziua, domnule Suciu. Avem atâtea de discutat.

Bună ziua. Sigur, cu plăcere.

Aș începe cu Amalia Ghigoarță și Lilia Cosman. Au semnat cu Universitatea din Nebraska. Pornind de aici, ce părere aveți despre plecările gimnastelor noastre în SUA? Ajută sau nu echipa națională a României în perspectiva LA 2028?

Plecarea unor sportivi către universități din Statele Unite, sau din orice altă țară, trebuie privită în primul rând ca o oportunitate pentru tânărul din spatele sportivului. Au acces la educație, condiții foarte bune de pregătire, competiții constante și un mediu sportiv organizat.



Pe de altă parte, pentru echipa națională a României este esențial ca această tranziție să fie gestionată foarte bine. Dacă există comunicare, planificare și disponibilitate din partea tuturor, experiența internațională, implicit cea din SUA, poate ajuta echipa națională. Dacă însă se pierde legătura cu programul național, cu obiectivele României și cu calendarul internațional FIG, atunci pot apărea dificultăți.



Din perspectiva LA 2028, obiectivul Federației este să păstreze toate sportivele valoroase conectate la echipa națională, indiferent unde se pregătesc. România are nevoie de fiecare gimnastă, iar rolul nostru este să menținem legătura cu toți sportivii care pleacă în exterior, nu să închidem uși.

Pentru un sportiv acest lucru poate însemna dezvoltare personală, academică și sportivă. Un alt beneficiu al practicării gimnasticii este că deschide perspective de pregătire și educație la universități de prestigiu din Occident, unde acest sport este foarte apreciat și căutat. Ioan Suciu, președintele FRG

Știți dacă mai sunt și alte sportive care își doresc să plece? Ce credeți că le determină să facă acest pas?

Este firesc ca sportivii tineri să ia în calcul astfel de opțiuni, mai ales într-un context internațional în care sistemul universitar occidental, cu atât mai mult cel american a devenit foarte atractiv pentru toți tinerii, nu numai pentru sportivi.



Au posibilitatea de a combina sportul cu educația, bursele universitare, infrastructura, siguranța unui parcurs academic și un mediu competițional foarte bine organizat. Federația nu privește aceste plecări ca pe o ruptură, ci ca pe o realitate a sportului modern. Nu putem și nici nu trebuie să ne împotrivim. O vedem ca pe o etapă firească în dezvoltarea lor.



Important este ca sportivele să rămână eligibile, disponibile și conectate la obiectivele României. Din acest punct de vedere, dialogul dintre sportivă, familie, universitate, antrenori și Federație este esențial.

Ioan Suciu: „Nu trebuie privită ca o tragedie”

Ajungem și la „cazul Camelia Voinea”. Doamna nu a primit prea bine vestea suspendării temporare, susținând că „sunt persoane care au vrut să-mi fure munca” și că „vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina”. Credeți că există cineva care vrea să o „fure” pe Sabrina de lângă mama ei?

Nu cred că este recomandat să discutăm un caz atât de sensibil în astfel de termeni. Nu este vorba despre a „lua” pe cineva de lângă alt cineva și nu cred că o sportivă de valoarea Sabrinei trebuie transformată într-un subiect de dispută publică.



Sub nicio formă „copilul” Sabrina nu va putea fi luată de lângă „mama” Camelia. Cât despre suspendarea antrenorului Camelia Voinea, după cum știți, este o măsură temporară. Nu trebuie să o privim ca pe o tragedie. Vă asigur că există soluții astfel încât Sabrina să poată să se antreneze în continuare.



Nu trebuie să ne încrâncenăm. Vrem, nu vrem, trebuie să facem distincția între roluri. Cel de părinte și cel de antrenor. Iar părintele trebuie să-și susțină copilul indiferent de problemele cu care el se poate confrunta la un moment dat. Nu trebuie să-l folosești drept scut sau instrument de șantaj.

Sabrina este o gimnastă extrem de valoroasă pentru România. Tocmai de aceea, orice decizie trebuie luată cu grijă, cu responsabilitate și cu respect față de sportivă, față de cariera ei și față de viitorul ei. Ioan Suciu, președintele FRG

Credeți că, în cazul în care doamna Voinea va fi suspendată, Sabrina, una dintre cele mai valoroase gimnaste ale României, va continua sportul de performanță? Ați discutat cu ea despre această posibilitate?

Ne dorim foarte mult ca Sabrina să continue sportul de performanță. Este una dintre gimnastele importante ale României și are în față un potențial sportiv pe care credem că trebuie să îl încurajăm. În același timp, astfel de discuții trebuie purtate cu foarte multă delicatețe.



Nu este indicat ca Federația să exercite presiune asupra unei sportive, într-o direcție sau alta. Decizia este personală. Părerea mea este că va continua. Dacă situația o va impune, Federația va analiza toate variantele regulamentare și sportive posibile, astfel încât Sabrina să poată avea continuitate în pregătire și competiții.

Ioan Suciu: „FRG nu a fost indiferentă sau pasivă”

Ați declarat, poate pornind de la declarațiile domnului Covaliu, care spunea că FRG putea face mai multe în cazul Anei Bărbosu, că „Federația a transmis din nou avertizări și mesaje privind gravitatea situației și necesitatea respectării stricte a obligațiilor prevăzute de regulamentele internaționale anti-doping”. Concret, în ce au constat aceste avertizări?

După cum am mai precizat, Federația Română de Gimnastică nu a intervenit doar în momentul în care cazul a devenit public. Au existat demersuri de comunicare încă de la prima ratare de localizare.



Nu vreau să fac un proces de vinovăție sau nevinovăție. Sau să vin cu explicații suplimentare care să-mi argumenteze afirmațiile, pentru că nu acest lucru este important acum. Dar nu aș fi vrut ca opinia publică să perceapă faptul că FRG a fost indiferentă sau pasivă. Este o situație pe care o regretăm și este o lecție pentru toată lumea. Prioritatea noastră rămâne ca situația să fie clarificată corect, echilibrat și în cadrul procedural.

Litigiul aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, pentru medalia olimpică de bronz de la JO Paris 2024, implică costuri semnificative, estimate la aproximativ 250.000 CHF. Această sumă reprezintă o estimare orientativă a avocaților, realizată pe baza elementelor disponibile la acest moment, valoarea finală urmând să fie influențată de evoluția procedurii și de complexitatea demersurilor juridice. Ioan Suciu, președintele FRG

Să vorbim și despre lucrurile pozitive care se petrec în gimnastica noastră. Alexia Blănaru a luat aurul, la bârnă, în competiția World Challenge Cup Koper. Un nou talent al acestui sport?

Avem mai multe sportive talentate, fără îndoială. Și cred că este important să remarcăm evoluțiile foarte bune ale sportivelor noastre aflate în primul an de seniorat. Întrecerea de care ai pomenit e una dintre competițiile importante ale sezonului, iar România a avut o prezență foarte bună în finale.



Alexia Blănaru a luat aurul cu un exercițiu valoros și o evoluție care confirmă potențialul pe care îl vedem de mai mult timp la această sportivă. În aceeași finală, Daria Tănasă s-a clasat pe locul 4, un rezultat foarte promițător pentru o gimnastă aflată la începutul carierei de senior. Există în continuare marjă de creștere atât la nivelul dificultății, cât și al execuției, iar evoluția sa ne oferă motive reale de optimism. De asemenea, Ariana Coțu a ocupat locul 4 în finala de la paralele.

120 de ani aniversează, în 2026, FRG, fiind prima federație sportivă înființată în România

Ioan Suciu: „Suntem într-un proces de construcție”

Se anunță un nou val de gimnaste valoroase dintre care, eventual, se vor alege câteva și pentru JO Los Angeles 2028?

Noi așa sperăm. Dincolo de medalii, ceea ce ne încurajează este faptul că România a avut mai multe sportive calificate în finale și clasări constante în partea superioară a ierarhiei. Mai ales ca vorbim despre sportive aflate în primul an de seniorat, care au concurat împotriva unor gimnaste consacrate la nivel internațional.



În acest context, medalia de aur obținută de Alexia Blănaru și cele două clasări pe locul 4 ale Dariei Tănasă și Arianei Coțu reprezintă rezultate foarte bune și confirmă potențialul noii generații de gimnaste ale României. Suntem într-un proces de construcție pentru următorii ani, iar astfel de rezultate ne arată că există perspective reale pentru viitorul gimnasticii artistice românești.



De asemenea, ne bucură în mod special rezultatele obținute în gimnastica acrobatică, o disciplină în plină dezvoltare în România. Echipele care au reprezentat România la Burgas International Acro Cup au obținut în premieră medalii, argint și bronz, la o competiție internațională de acest nivel.

Din 2023, România beneficiază de un program de mentorat al European Gymnastics, cărora le mulțumim pentru sprijinul constant acordat dezvoltării gimnasticii acrobatice românești. Ioan Suciu, președintele FRG

Federația Română de Gimnastică aniversează 12 decenii de existență. Ce reprezintă această bornă?

Este un moment special pentru sportul românesc. Federația Română de Gimnastică este prima federație sportivă înființată în România și una dintre instituțiile care au contribuit decisiv la performanța și imaginea țării noastre în lume. 120 de ani înseamnă generații întregi de copii care au intrat pentru prima dată într-o sală de gimnastică, au învățat să muncească, să se ridice după eșecuri și să creadă în propriile forțe.



Ne dorim ca această aniversare să fie despre despre cei care au făcut performanță, despre cei care susțin gimnastica astăzi și despre copiii care vor deveni campionii de mâine. Dacă vom reuși să aducem mai mulți copii către sport și să le oferim motive să viseze, atunci aceasta va fi cea mai frumoasă celebrare a celor 120 de ani ai Federației Române de Gimnastică.

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