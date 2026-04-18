De Zerbi l-a speriat pe Edi Iordănescu Actualul antrenor al lui Radu Drăgușin a început să țipe la fostul selecționer: „Nimic n-ai înțeles”
Publicat: 18.04.2026, ora 20:44
Actualizat: 18.04.2026, ora 20:44
  • Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a povestit un episod tensionat care l-a avut ca protagonist pe Roberto De Zerbi (46 de ani), actualul antrenor al lui Tottenham.

Tehnicianul italian al trupei la care evoluează și Radu Drăgușin (24 de ani) nu este străin de fotbalul din Premier League.

De Zerbi a condus-o pe Brighton în perioada septembrie 2022 - iunie 2024. Edi Iordănescu a avut și el ocazia să participe la antrenamentele „pescărușilor” sub comanda fostului jucător de la CFR Cluj.

Dinamo, nou omagiu pentru Mircea Lucescu FOTO. Ce au pregătit „câinii” pentru meciul cu U Cluj
Citește și
Dinamo, nou omagiu pentru Mircea Lucescu FOTO. Ce au pregătit „câinii” pentru meciul cu U Cluj
Citește mai mult
Dinamo, nou omagiu pentru Mircea Lucescu FOTO. Ce au pregătit „câinii” pentru meciul cu U Cluj

De Zerbi l-a speriat pe Edi Iordănescu: „Țipa, înjura”

Antrenorul în vârstă de 47 de ani a vorbit la superlativ de omologul său, dar și-a adus aminte și de un episod în care a fost prins la mijloc, după un antrenament nereușit al lui Brighton.

„De Zerbi a luat Tottenham acum. Am vorbit cu Radu Drăgușin un pic despre filozofia lui. Eu l-am vizitat când era la Brighton. Avea săli întregi de analiști, cu mulți nici nu interacționa, dar ei pregăteau totul, iar produs finit ajungea la el. De acolo erau deciziile lui, concluziile lui, strategia.

Pentru mine, a fost un domn. Am stat 7-8 zile la el în birou non-stop. Antrenamente, metodică, analiză, expertiză.

Dacă îți spun ce mi-a făcut... În fiecare zi, era clar tabietul: mergeam la el, beam cafeaua împreună, vorbeam, îmi spunea ce a mai pregătit la antrenament, structura, ce-a mai văzut la analiza adversarului. Ieșeam pe teren, stăteam într-o zonă de observație, după care el îmi spunea:

«Te duci înapoi în birou, nu stai să mă aștepți, te simți ca acasă, nu sta după mine. Când mă eliberez, vin la tine».

La un moment dat, eram în birou și a intrat extrem de nervos, a aruncat totul în toate direcțiile, înjura, țipa.

Și la un moment dat, văzându-l că e nervos, am stat retras în fotoliul meu. Și se uită la mine și zice: «Ai înțeles? Ai înțeles?»”, a povestit Edi Iordănescu în primă fază, citat de iamsport.ro.

Roberto de Zerbi: „Nimic n-ai înțeles”

Fostul selecționer și-a continuat discursul:

„Era un antrenament care nu îi reușise. Participasem la el, văzusem, dar nu îi ieșea ce își dorea. Construcția de la portar, un sistem al adversarului pe care încerca să-l dejoace, dar nu ieșea: «Ai înțeles ce am lucrat? Ai înțeles ce ai lucrat?».

Am vrut să-i răspund. Nici nu m-a lăsat să răspund: «Nimic n-ai înțeles, dar nimic». Deja mă gândeam că m-a chemat, m-a primit, a fost superdeschis, iar acum mă ceartă. Bine că n-am avut nicio reacție.

Dar zice: «Știi de ce n-ai înțeles nimic?». Zic: «De ce?» / «Pentru că nici eu nu am înțeles nimic! N-a ieșit nimic. Edi, nu-ți fie frică să experimentezi.

Partea asta de tehnică, de tactică e ca un univers, trebuie să explorezi, să ai curaj, să încerci lucruri noi. Trebuie să ai puterea să înțelegi că poate greșești, nu ești inspirat, nu funcționează lucrul ăla, te repliezi și încerci ceva mai practic». Senzațional!”, a concluzionat Iordănescu.

Citește și

O vede pe U Cluj favorită la titlu Iuliu Mureșan recunoaște valoarea rivalei CFR-ului: „Nu mă deranjează” » Detalii despre Daniel Pancu
Superliga
19:35
O vede pe U Cluj favorită la titlu Iuliu Mureșan recunoaște valoarea rivalei CFR-ului: „Nu mă deranjează” » Detalii despre Daniel Pancu
Citește mai mult
O vede pe U Cluj favorită la titlu Iuliu Mureșan recunoaște valoarea rivalei CFR-ului: „Nu mă deranjează” » Detalii despre Daniel Pancu
Dilema Moruțan Săpunaru, bulversat de mutarea făcută de Rapid:  „Ești amator să aduci un fotbalist și să nu știi unde să-l pui”
Superliga
19:25
Dilema Moruțan Săpunaru, bulversat de mutarea făcută de Rapid: „Ești amator să aduci un fotbalist și să nu știi unde să-l pui”
Citește mai mult
Dilema Moruțan Săpunaru, bulversat de mutarea făcută de Rapid:  „Ești amator să aduci un fotbalist și să nu știi unde să-l pui”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Știrile zilei din sport
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Superliga
17:40
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Citește mai mult
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Superliga
14:15
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Nationala
12:48
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Citește mai mult
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Diverse
14:54
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Citește mai mult
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
16:51
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
16:35
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
17:00
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
