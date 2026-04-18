De Zerbi l-a speriat pe Edi Iordănescu Actualul antrenor al lui Radu Drăgușin a început să țipe la fostul selecționer: „Nimic n-ai înțeles”

Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a povestit un episod tensionat care l-a avut ca protagonist pe Roberto De Zerbi (46 de ani), actualul antrenor al lui Tottenham.

Tehnicianul italian al trupei la care evoluează și Radu Drăgușin (24 de ani) nu este străin de fotbalul din Premier League.

De Zerbi a condus-o pe Brighton în perioada septembrie 2022 - iunie 2024. Edi Iordănescu a avut și el ocazia să participe la antrenamentele „pescărușilor” sub comanda fostului jucător de la CFR Cluj.

De Zerbi l-a speriat pe Edi Iordănescu: „Țipa, înjura”

Antrenorul în vârstă de 47 de ani a vorbit la superlativ de omologul său, dar și-a adus aminte și de un episod în care a fost prins la mijloc, după un antrenament nereușit al lui Brighton.

„De Zerbi a luat Tottenham acum. Am vorbit cu Radu Drăgușin un pic despre filozofia lui. Eu l-am vizitat când era la Brighton. Avea săli întregi de analiști, cu mulți nici nu interacționa, dar ei pregăteau totul, iar produs finit ajungea la el. De acolo erau deciziile lui, concluziile lui, strategia.

Pentru mine, a fost un domn. Am stat 7-8 zile la el în birou non-stop. Antrenamente, metodică, analiză, expertiză.

Roberto De Zerbi, la ultimul său meci ca antrenor pentru Brighton/ Foto: IMAGO

Dacă îți spun ce mi-a făcut... În fiecare zi, era clar tabietul: mergeam la el, beam cafeaua împreună, vorbeam, îmi spunea ce a mai pregătit la antrenament, structura, ce-a mai văzut la analiza adversarului. Ieșeam pe teren, stăteam într-o zonă de observație, după care el îmi spunea:

«Te duci înapoi în birou, nu stai să mă aștepți, te simți ca acasă, nu sta după mine. Când mă eliberez, vin la tine».

La un moment dat, eram în birou și a intrat extrem de nervos, a aruncat totul în toate direcțiile, înjura, țipa.

Și la un moment dat, văzându-l că e nervos, am stat retras în fotoliul meu. Și se uită la mine și zice: «Ai înțeles? Ai înțeles?»”, a povestit Edi Iordănescu în primă fază, citat de iamsport.ro.

Roberto de Zerbi: „Nimic n-ai înțeles”

Fostul selecționer și-a continuat discursul:

„Era un antrenament care nu îi reușise. Participasem la el, văzusem, dar nu îi ieșea ce își dorea. Construcția de la portar, un sistem al adversarului pe care încerca să-l dejoace, dar nu ieșea: «Ai înțeles ce am lucrat? Ai înțeles ce ai lucrat?».

Am vrut să-i răspund. Nici nu m-a lăsat să răspund: «Nimic n-ai înțeles, dar nimic». Deja mă gândeam că m-a chemat, m-a primit, a fost superdeschis, iar acum mă ceartă. Bine că n-am avut nicio reacție.

Dar zice: «Știi de ce n-ai înțeles nimic?». Zic: «De ce?» / «Pentru că nici eu nu am înțeles nimic! N-a ieșit nimic. Edi, nu-ți fie frică să experimentezi.

Partea asta de tehnică, de tactică e ca un univers, trebuie să explorezi, să ai curaj, să încerci lucruri noi. Trebuie să ai puterea să înțelegi că poate greșești, nu ești inspirat, nu funcționează lucrul ăla, te repliezi și încerci ceva mai practic». Senzațional!”, a concluzionat Iordănescu.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport