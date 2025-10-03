Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO. Fanii lui Dinamo au pregătit o scenografie specială în memoria „unicului căpitan”, decedat în urmă cu 25 de ani

Suporterii lui Dinamo au pregătit o coregrafie specială la partida cu Unirea Slobozia, în memoria lui fostului căpitan Cătălin Hîldan.

Cătălin Hîldan s-a stins din viață pe 5 octombrie 2000, la vârsta de 24 de ani, în timpul unui meci amical disputat de Dinamo pe stadionul din Oltenița, în urma unui accident vascular cerebral.

Fanii lui Dinamo, scenografie în memoria lui Cătălin Hîldan

Duminica aceasta, pe 5 octombrie, se vor împlini 25 de ani de la tragica dispariție a „unicului căpitan”. Suporterii dinamoviști au pregătit o scenografie specială în memoria sa.

Pe stadionul din Clinceni, „câinii” din tribună au afișat trei bannere cu chipul lui Cătălin Hîldan, dar și cu fețele a doi foști membri ai galeriei care au decedat.

„Anii trec, dar spiritul rămâne, Hîldan pe teren, Cătău în tribune”, a fost mesajul afișat de suporterii dinamoviști. De-a lungul timpului, fanii dinamoviști i-au dedicat mai multe coregrafii și mesaje „unicului căpitan”.

Dinamo a trecut prin mai multe momente tragice. Primul a fost cel în care Hîldan s-a stins din viață. Ulterior, în 2016, Patrick Ekeng a murit pe gazonul din „Ștefan cel Mare” în timpul unei partide dintre Dinamo și Viitorul.

De asemenea, Cătălin Mihai Zarian, „Cătău”, așa cum era cunoscut în peluză, a încetat din viață pe 5 octombrie 2020, din cauza cancerului.

Cu patru ani înainte, în 2016, un fan dinamovist în vârstă de 18 ani a fost ucis în plină stradă ca urmare a unei altercații iscate după un derby FCSB - Dinamo.

