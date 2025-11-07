Pariu respectat Vicecampionii europeni s-au făcut blonzi, ca Generația de Aur la CM ’98!

Vicecampionii europeni la tenis de masă s-au făcut blonzi, inspirați de fotbaliștii din Generația de Aur!

Componenții reprezentativei de tenis de masă a România, medaliați cu argint la CE 2025 desfășurate luna trecută, s-au ținut de cuvânt! După performanța istorică de la Zadar, tricolorii s-au vopsit blonzi, respectând pariul pus în vestiar, exact ca în poveștile mari din sportul românesc.

Vicecampionii europeni la tenis de masă s-au vopsit blonzi, ca Generația de Aur la CM ’98

Și, cum istoria are mereu un mod frumos de a se repeta, gestul băieților aduce inevitabil aminte de celebrul episod din 1998, când fotbaliștii echipei naționale, Gică Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu și compania, s-au făcut blonzi după ce au câștigat grupa de la Campionatul Mondial din Franța.

Atunci, „Generația de Aur” învinsese Columbia (1-0) și Anglia (2-1) și remizase cu Tunisia (1-1), calificându-se spectaculos în optimi.

La aproape trei decenii distanță, spiritul acelui moment pare să renască. În frunte cu veteranul Ovidiu Ionescu, echipa de tenis de masă a României a decis să respecte pariul pus în vestiar: dacă iau o medalie, se vopsesc!

Provocare lansată de Eduard Ionescu

Ideea i-a venit lui Eduard Ionescu (20 de ani) la Campionatul European de la Zadar când, pentru prima dată în istorie, echipa națională a ocupat a doua treaptă a podiumului. El a fost cel care i-a aruncat mânușa căpitanul Ovidiu Ionescu (36 de ani).

„Întotdeauna Edi mă provoacă și mi-a zis «Dacă luăm o medalie, te vopsești și tu!» Am zis ok, să o facem. Speram, dar iată că s-a întâmplat și am zis că mă vopsesc doar eu, dar colegii mei sunt băieți de echipă și de cuvânt și au spus «Ne vopsim împreună»”, dezvăluie Ovidiu Ionescu.

Au vrut să-și vopseacă părul în nuanță de gri

Planul inițial era o nuanță de gri, însă după discuțiile cu hair stiliștii, băieții au trecut pe tonuri de blond, un look care a atras imediat comparațiile cu legendarul „episod blond” al tricolorilor din ’98.

„Am stabilit să ne facem gri. Am mai fost vopsit acum 4 ani, dar acum e o ocazie specială și eu am puține emoții. Noi pentru Ovi am făcut-o, i-am propus, nu ne așteptam să accepte, dar după ce a acceptat am zis «Nu poți singur, ne băgăm toți»”, a explicat Eduard Ionescu.

Iulian Chiriță, look nou la Campionatul Mondial de junirori de la Cluj-Napoca

Rezultatul? Cinci „tricolori” cu șuvițe blonde și un moral la cote maxime.

„A fost prima dată când m-am vopsit, nu știam la ce să mă aștept, dar băieții m-au îmbărbătat, mi-au oferit multe sfaturi și mi-au spus că în final va fi bine și sunt foarte mulțumit de ce a ieșit.

Mă simt mai norocos cu noul look și fericit că am făcut lucrul acesta împreună cu colegii mei”, spune Ovidiu.

Tânărul Iulian Chiriță (19 ani) speră ca noul look să-i poarte noroc la Campionatul Mondial de Juniori de la Cluj-Napoca:

„Îmi doresc să fie look-ul norocos! E prima oară când m-am vopsit. Îmi place cum îmi stă și sper să îmi aducă noroc. Cea mai mare schimbare e la Ovi și îi sta foarte bine, nu mă așteptam”, mărturisește Iulian Chiriță.

Visul aurului european s-a oprit în finală, dar performanța rămâne una istorică! Echipa masculină a României a cedat cu 0-3 în fața puternicei reprezentative a Franței, în ultimul act al Campionatelor Europene de la Zadar, însă în palmares rămâne strălucirea argintului, cea mai valoroasă medalie din istoria naționalei.

Stilist: „Au fost puțin timorați”

Și, la fel ca în 1998, când Gică Hagi și colegii săi din Generația de Aur au arătat lumii că România are stil și curaj, și acești vicecampioni europeni demonstrează că performanța se face cu inimă și unitate.

„A fost o plăcere să îi avem pe băieți la noi în salon, au mult bun simț, sunt foarte bine educați. Schimbarea lor e în bine.

În primă fază au fost puțin timorați, nu știau la ce să se aștepte, e normal, dar am vorbit cu ei, le-am explicat situația, într-un final au zis «Să o facem»”, spune unul dintre stiliștii care le-au schimbat look-ul vicecampionilor europenii.

Fotbaliștii naționalei României s-au vopsit blonzi la CM 1998 din Franța (foto: Getty)

Cât costă biletele la CM de junori de la Cluj-Napoca

După performanțele remarcabile obținute la Campionatul European de la Zadar, Federația Română de Tenis de Masă se află acum în plină efervescență, pregătind unul dintre cele mai importante momente din calendarul mondial al acestui sport.

Între 23 și 30 noiembrie, Cluj-Napoca va găzdui Campionatul Mondial de Juniori, o competiție de anvergură care va aduce în România sute de sportivi de pe toate continentele, pregătiți să lupte pentru medalii și glorie.

Biletele s-au pus de ieri în vânzare. Prețurile:

20 de lei - acces general zilnic

70 de lei - abonament (23-30 noiembrie)

50 de lei - abonament elevi, studenți, pensionari (23-30 noiembrie)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport