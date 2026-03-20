Replică la acuzațiile de dopaj Neubert, fostul preparator fizic al FCSB, despre controversele din jurul echipei: „E o diferență”

Thomas Neubert FOTO: Sport Pictures
Publicat: 20.03.2026, ora 18:51
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 18:51
  • Thomas Neubert (57 de ani), fostul preparator fizic al FCSB-ului, a vorbit despre acuzațiile de dopaj care au însoțit activitatea roș-albaștrilor în perioada în care a colaborat cu clubul.

Sezonul trecut, Marius Șumudică, pe atunci antrenorul Rapidului, a afirmat că nu înțelege cum o echipă poate susține un asemenea efort timp de 90 de minute, cum a făcut FCSB, mai ales că în acel meci a evoluat în inferioritate numerică.

Craioveanu, model pentru Villarreal FOTO+VIDEO: Fostul mare internațional a prezentat echipamentul retro al „Submarinului Galben”, pentru etapa #31
Citește și
Craioveanu, model pentru Villarreal FOTO+VIDEO: Fostul mare internațional a prezentat echipamentul retro al „Submarinului Galben”, pentru etapa #31
Citește mai mult
Craioveanu, model pentru Villarreal FOTO+VIDEO: Fostul mare internațional a prezentat echipamentul retro al „Submarinului Galben”, pentru etapa #31

Thomas Neubert: „Un preparator fizic nu dă medicamente. E o diferență între medicament și supliment”

Thomas Neubert, care s-a despărțit recent de campioană după aproape 6 ani, a vorbit despre acuzațiile lui Marius Șumudică.

„Pentru mine, asta e amuzant. În primul rând, cine e responsabil pentru doping? Doctorii! Doar doctorii! Ei semnează un protocol. Dacă Raul Rusescu (n.r. - fost jucător la FCSB), de exemplu, e răcit și folosește un spray nazal, doctorul ar trebui să i-l prescrie.

Doctorul e responsabil. El semnează, el e responsabil pentru tot ce ține de medicamente. Un preparator nu face nimic cu medicamente, absolut nimic”, a spus acesta, conform gsp.ro.

  • Neubert a cucerit patru titluri în Liga 1 cu FCSB și s-a calificat în grupele Champions League și primăvara Europa League.

Neubert: „Suplimentele sunt legale”

Neubert a explicat diferența între suplimente și medicamente:

„Ce am făcut eu? Am avut o discuție cu Reghe și i-am zis: «Uite, noi avem nevoie de vitaminizare, pentru refacere e nevoie de proteină». Tot ce are nevoie un sportiv profesionist.

Știam o companie din Germania cu care puteam colabora, și Bayern făcea asta, și Stuttgart, și Hamburg, Schalke, toată lumea. Dar e legal, nu sunt medicamente, sunt suplimente.

E o diferență între medicament și supliment. Suplimentele sunt legale: fiecare club poate să folosească sodiu, calciu, magneziu, electroliți. Fiecare club face asta, 100%”, a mai spus fostul preparator fizic al campioanei.

Dacă Șumudică a spus că el lucrează cu Anticârcel, OK, nu e nicio problemă. Dar și Șumi apelează la vitaminizare, e normal. E foarte amuzant pentru mine, n-am nicio problemă cu Șumudică sau cu altcineva. Din ce știu eu, doping nu există în România. La fiecare test doping, dacă e pozitiv cineva, presa face un scandal mare. Nu există așa ceva Thomas Neubert
  • FCSB ar fi achiziționat un aparat pentru ozonoterapie în mandatul lui Reghecampf din 2018.
  • Baza de date Football Leaks ar arăta tratamente pentru 18 jucători și cumpărarea aparatului Ozonosan, utilizat în principal pentru autohemoterapia majoră, o metodă considerată dopaj al sângelui în sport.

Thomas Neubert: „Dopingul nu ajută foarte mult în fotbal”

Neubert susține că dopingul în fotbal este practic inexistent sau redus, considerând că ar reprezenta un risc inutil pentru jucători.

„Dopingul în fotbal nici nu ajută foarte mult. Fotbalul e un sport cu multe elemente fizice. De exemplu, un maratonist, dacă face doping cu EPO (n.r. - eritropoetina), asta e pentru anduranță, poate să parcurgă o distanță mai lungă. Da, e doping și e interzis.

Dar un fotbalist, dacă ia EPO, el aleargă tot între 10 și 12 kilometri. Efectul e zero. El nu poate alerga 15 sau 16 kilometri doar pentru că e dopat. Un alt punct: dacă un jucător ia steroizi pentru forță, masă musculară, forța e doar un parametru fizic, nu ești automat un fotbalist mai bun.

Pentru mine, nu înțeleg de ce un fotbalist ar face doping. Există un risc mare și nici nu merită. Nu are sens, nu ajută!”.

Eu cred că 99,99% dintre jucători nu fac doping, dar probabil mai cumpără un produs de pe internet, nu vorbesc cu doctorul, iau un supliment pentru un păr mai lung sau ca să slăbească, iar acel supliment conține o substanță interzisă. Jucătorul e dopat fără să știe. Dar legea e clară: nu contează că nu știe. Dacă consumă, e dopat și suspendat Thomas Neubert

În ceea ce privește alte sporturi, Neubert a fost mult mai tranșant:

„La ciclism e altceva. Tour de France, altceva! Acolo fiecare e dopat, eu știu! Cum e cu dopingul? Se fac niște teste în laborator. Farmacia face medicamente.

E un joc: să dezvolți medicamente care să nu fie depistate. Primul care va fi testat pozitiv, pentru că apare o tehnologie nouă de testare, e ghinionist.

La un sport ca ciclismul, fiecare e dopat, clar. Nu poți face altfel, în 3 săptămâni, 5.000 de kilometri în Turul Franței, pe Alpi. N-ai cum să faci dacă nu ești dopat. Toți știu. Și Armstrong a fost, și Ullrich”, a mai spus Neubert.

Un jucător de la Steaua, 0 de la FCSB Surprize în lotul României U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino
Citește și
Un jucător de la Steaua, 0 de la FCSB Surprize în lotul României U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino
Citește mai mult
Un jucător de la Steaua, 0 de la FCSB Surprize în lotul României U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino
Accidentare horror în Brazilia FOTO. Jucătorul lui Gremio a suferit o fractură de coșmar » Fostul star al lui Chelsea a izbucnit în lacrimi
Citește și
Accidentare horror în Brazilia FOTO. Jucătorul lui Gremio a suferit o fractură de coșmar » Fostul star al lui Chelsea a izbucnit în lacrimi
Citește mai mult
Accidentare horror în Brazilia FOTO. Jucătorul lui Gremio a suferit o fractură de coșmar » Fostul star al lui Chelsea a izbucnit în lacrimi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Știrile zilei din sport
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
19:41
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
16:56
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Campionatul Mondial
15:38
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Citește mai mult
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Nationala
17:42
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Citește mai mult
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:50
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
20:23
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
20:38
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
20:03
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Top stiri
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Superliga
11:26
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după 12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Citește mai mult
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Nationala
11:05
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia. Ce ar putea alege la mijloc
Citește mai mult
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Nationala
10:41
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Citește mai mult
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești
B365
02:00
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești
Citește mai mult
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești

