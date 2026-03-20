Replică la acuzațiile de dopaj Neubert, fostul preparator fizic al FCSB, despre controversele din jurul echipei: „E o diferență”

Thomas Neubert (57 de ani), fostul preparator fizic al FCSB-ului, a vorbit despre acuzațiile de dopaj care au însoțit activitatea roș-albaștrilor în perioada în care a colaborat cu clubul.

Sezonul trecut, Marius Șumudică, pe atunci antrenorul Rapidului, a afirmat că nu înțelege cum o echipă poate susține un asemenea efort timp de 90 de minute, cum a făcut FCSB, mai ales că în acel meci a evoluat în inferioritate numerică.

Thomas Neubert: „Un preparator fizic nu dă medicamente. E o diferență între medicament și supliment”

Thomas Neubert, care s-a despărțit recent de campioană după aproape 6 ani, a vorbit despre acuzațiile lui Marius Șumudică.

„Pentru mine, asta e amuzant. În primul rând, cine e responsabil pentru doping? Doctorii! Doar doctorii! Ei semnează un protocol. Dacă Raul Rusescu (n.r. - fost jucător la FCSB), de exemplu, e răcit și folosește un spray nazal, doctorul ar trebui să i-l prescrie.

Doctorul e responsabil. El semnează, el e responsabil pentru tot ce ține de medicamente. Un preparator nu face nimic cu medicamente, absolut nimic”, a spus acesta, conform gsp.ro.

Neubert a cucerit patru titluri în Liga 1 cu FCSB și s-a calificat în grupele Champions League și primăvara Europa League.

Neubert: „Suplimentele sunt legale”

Neubert a explicat diferența între suplimente și medicamente:

„Ce am făcut eu? Am avut o discuție cu Reghe și i-am zis: «Uite, noi avem nevoie de vitaminizare, pentru refacere e nevoie de proteină». Tot ce are nevoie un sportiv profesionist.

Știam o companie din Germania cu care puteam colabora, și Bayern făcea asta, și Stuttgart, și Hamburg, Schalke, toată lumea. Dar e legal, nu sunt medicamente, sunt suplimente.

E o diferență între medicament și supliment. Suplimentele sunt legale: fiecare club poate să folosească sodiu, calciu, magneziu, electroliți. Fiecare club face asta, 100%”, a mai spus fostul preparator fizic al campioanei.

Dacă Șumudică a spus că el lucrează cu Anticârcel, OK, nu e nicio problemă. Dar și Șumi apelează la vitaminizare, e normal. E foarte amuzant pentru mine, n-am nicio problemă cu Șumudică sau cu altcineva. Din ce știu eu, doping nu există în România. La fiecare test doping, dacă e pozitiv cineva, presa face un scandal mare. Nu există așa ceva Thomas Neubert

FCSB ar fi achiziționat un aparat pentru ozonoterapie în mandatul lui Reghecampf din 2018.

Baza de date Football Leaks ar arăta tratamente pentru 18 jucători și cumpărarea aparatului Ozonosan, utilizat în principal pentru autohemoterapia majoră, o metodă considerată dopaj al sângelui în sport.

Thomas Neubert: „Dopingul nu ajută foarte mult în fotbal”

Neubert susține că dopingul în fotbal este practic inexistent sau redus, considerând că ar reprezenta un risc inutil pentru jucători.

„Dopingul în fotbal nici nu ajută foarte mult. Fotbalul e un sport cu multe elemente fizice. De exemplu, un maratonist, dacă face doping cu EPO (n.r. - eritropoetina), asta e pentru anduranță, poate să parcurgă o distanță mai lungă. Da, e doping și e interzis.

Dar un fotbalist, dacă ia EPO, el aleargă tot între 10 și 12 kilometri. Efectul e zero. El nu poate alerga 15 sau 16 kilometri doar pentru că e dopat. Un alt punct: dacă un jucător ia steroizi pentru forță, masă musculară, forța e doar un parametru fizic, nu ești automat un fotbalist mai bun.

Pentru mine, nu înțeleg de ce un fotbalist ar face doping. Există un risc mare și nici nu merită. Nu are sens, nu ajută!”.

Eu cred că 99,99% dintre jucători nu fac doping, dar probabil mai cumpără un produs de pe internet, nu vorbesc cu doctorul, iau un supliment pentru un păr mai lung sau ca să slăbească, iar acel supliment conține o substanță interzisă. Jucătorul e dopat fără să știe. Dar legea e clară: nu contează că nu știe. Dacă consumă, e dopat și suspendat Thomas Neubert

În ceea ce privește alte sporturi, Neubert a fost mult mai tranșant:

„La ciclism e altceva. Tour de France, altceva! Acolo fiecare e dopat, eu știu! Cum e cu dopingul? Se fac niște teste în laborator. Farmacia face medicamente.

E un joc: să dezvolți medicamente care să nu fie depistate. Primul care va fi testat pozitiv, pentru că apare o tehnologie nouă de testare, e ghinionist.

La un sport ca ciclismul, fiecare e dopat, clar. Nu poți face altfel, în 3 săptămâni, 5.000 de kilometri în Turul Franței, pe Alpi. N-ai cum să faci dacă nu ești dopat. Toți știu. Și Armstrong a fost, și Ullrich”, a mai spus Neubert.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport