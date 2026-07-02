Harry Kane vrea să cucerească tot Englezul atacă recordul istoric stabilit de Lionel Messi: „Dați-i Balonul de Aur!”
Harry Kane - Gary Lineker/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Harry Kane vrea să cucerească tot Englezul atacă recordul istoric stabilit de Lionel Messi: „Dați-i Balonul de Aur!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 15:55
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 15:55
  • Harry Kane (32 de ani) a fost eroul Angliei în partida cu RD Congo din 16-imile Campionatului Mondial, 2-1.
  • Atacantul lui Bayern Munchen a marcat o „dublă” și țintește recordul lui Lionel Messi (39 de ani) din sezonul 2011/2012.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Grație reușitelor din partida desfășurată la Atlanta, Kane a ajuns la 13 goluri marcate la Campionatele Mondiale. Englezul l-a depășit în clasamentul all-time pe legendarul Pele, care are 12.

Dintre jucătorii activi, doar Mbappe (18) și Messi (19) au marcat mai multe goluri decât Kane. Cristiano Ronaldo a înscris doar 10 goluri până acum.

Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote
Citește și
Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote
Citește mai mult
Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote

Harry Kane atacă realizarea istorică a lui Messi

Ajuns la 32 de ani „Uraganul”, așa cum este poreclit Harry, continuă să alerge după recorduri.

După ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Angliei la Campionatele Mondiale, depășindu-l pe Gary Lineker, Kane este la doar un gol distanță de a-l egala în ceea ce privește reușitele din fazele eliminatorii ale unui turneu mondial.

În acest moment, jucătorul lui Bayern are cinci goluri, în timp ce Lineker a bifat 6 în cariera sa.

1986 și 1990
sunt edițiile de Cupă Mondială la care a participat Gary Lineker cu naționala Angliei

Kane caută să doboare și un record istoric deținut de Lionel Messi.

În sezonul 2011-2012, starul argentinian, care evolua în acea vreme la Barcelona, a marcat 82 de goluri pentru club și echipa națională. Fostul atacant al lui Tottenham are 72 până în momentul de față:

  • 61 de goluri pentru Bayern
  • 11 goluri pentru Anglia

„Kane are un sezon depășit doar de Leo Messi, cel mai mare fotbalist din toate timpurile”, a declarat Anthony Gordon, care i-a oferit o pasă decisivă lui Kane la ultimele sale două goluri, potrivit marca.com.

Gary Lineker: „Dați-i Balonul de Aur!”

Fostul mare atacant Gary Lineker l-a elogiat pe Kane. Englezul crede că vârful lui Bayern merită din plin Balonul de Aur.

„Șaptezeci și două de goluri. Suntem martorii unuia dintre cele mai impresionante sezoane individuale pe care le-a oferit fotbalul în ultimii ani, iar, cu toate acestea, mulți încă refuză să-i acorde lui Harry Kane respectul pe care îl merită.

Spuneți-mi cine a făcut mai multe. Aștept. Dacă Balonul de Aur răsplătește cel mai bun fotbalist al planetei, atunci Kane și-a câștigat locul fără drept de apel. Oricine pune în acest moment un alt nume înaintea lui trebuie să explice foarte clar de ce.

Nici măcar nu ar trebui să existe o dezbatere privind Balonul de Aur. Dați-i trofeul și mergeți mai departe.

Atenție, Mexic! «Uraganul» este în libertate”, a declarat Lineker, potrivit sursei citate.

Mexic - Anglia, duel din optimile de finală ale CM 2026, se joacă luni noaptea de la ora 3:00 (ora României).

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM

  • 1. Lionel Messi - 19 goluri
  • 2. Kylian Mbappe - 18 goluri
  • 3.Miroslav Klose - 16 goluri
  • 4. Ronaldo Nazario - 15 goluri
  • 5. Gerd Muller - 14 goluri
  • 6. Just Fontaine / Harry Kane - 13 goluri
  • 7. Pele - 12 goluri
  • 8.Sandor Kocsis / Jurgen Klinsmann - 11 goluri
  • 9. Cristiano Ronaldo / Teofilo Cubillas / Thomas Muller / Grzegorz Lato - 10 goluri

Citește și

Rareș Ilie a spus „NU” Așteptat să revină la Rapid, fotbalistul și-ar fi decis viitorul. Ce echipă a ales
Superliga
14:50
Rareș Ilie a spus „NU” Așteptat să revină la Rapid, fotbalistul și-ar fi decis viitorul. Ce echipă a ales
Citește mai mult
Rareș Ilie a spus „NU” Așteptat să revină la Rapid, fotbalistul și-ar fi decis viitorul. Ce echipă a ales
Vine Klopp?! Germania speră. Ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann, ce vrea federația și care e planul lui Jurgen Klopp
Campionatul Mondial
13:46
Vine Klopp?! Germania speră. Ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann, ce vrea federația și care e planul lui Jurgen Klopp
Citește mai mult
Vine Klopp?! Germania speră. Ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann, ce vrea federația și care e planul lui Jurgen Klopp

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
balonul de aur lionel messi gary lineker harry kane cm 2026
Știrile zilei din sport
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Campionatul Mondial
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Citește mai mult
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Campionatul Mondial
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Citește mai mult
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Campionatul Mondial
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Citește mai mult
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Special
02.07
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Citește mai mult
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
03:27
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Top stiri
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Campionatul Mondial
02.07
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Citește mai mult
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Tenis
02.07
Cîrstea avansează la Wimbledon Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Citește mai mult
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
Baschet
02.07
România, victorie imensă FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia în preliminariile Mondialului de baschet
Citește mai mult
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
B365
02.07
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
Citește mai mult
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 21 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share