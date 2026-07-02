Harry Kane vrea să cucerească tot Englezul atacă recordul istoric stabilit de Lionel Messi: „Dați-i Balonul de Aur!”

Harry Kane (32 de ani) a fost eroul Angliei în partida cu RD Congo din 16-imile Campionatului Mondial, 2-1.

Atacantul lui Bayern Munchen a marcat o „dublă” și țintește recordul lui Lionel Messi (39 de ani) din sezonul 2011/2012.

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Grație reușitelor din partida desfășurată la Atlanta, Kane a ajuns la 13 goluri marcate la Campionatele Mondiale. Englezul l-a depășit în clasamentul all-time pe legendarul Pele, care are 12.

Dintre jucătorii activi, doar Mbappe (18) și Messi (19) au marcat mai multe goluri decât Kane. Cristiano Ronaldo a înscris doar 10 goluri până acum.

Harry Kane atacă realizarea istorică a lui Messi

Ajuns la 32 de ani „Uraganul”, așa cum este poreclit Harry, continuă să alerge după recorduri.

După ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Angliei la Campionatele Mondiale, depășindu-l pe Gary Lineker, Kane este la doar un gol distanță de a-l egala în ceea ce privește reușitele din fazele eliminatorii ale unui turneu mondial.

În acest moment, jucătorul lui Bayern are cinci goluri, în timp ce Lineker a bifat 6 în cariera sa.

1986 și 1990 sunt edițiile de Cupă Mondială la care a participat Gary Lineker cu naționala Angliei

Kane caută să doboare și un record istoric deținut de Lionel Messi.

În sezonul 2011-2012, starul argentinian, care evolua în acea vreme la Barcelona, a marcat 82 de goluri pentru club și echipa națională. Fostul atacant al lui Tottenham are 72 până în momentul de față:

61 de goluri pentru Bayern

11 goluri pentru Anglia

„Kane are un sezon depășit doar de Leo Messi, cel mai mare fotbalist din toate timpurile”, a declarat Anthony Gordon, care i-a oferit o pasă decisivă lui Kane la ultimele sale două goluri, potrivit marca.com.

Gary Lineker: „ Dați-i Balonul de Aur!”

Fostul mare atacant Gary Lineker l-a elogiat pe Kane. Englezul crede că vârful lui Bayern merită din plin Balonul de Aur.

„Șaptezeci și două de goluri. Suntem martorii unuia dintre cele mai impresionante sezoane individuale pe care le-a oferit fotbalul în ultimii ani, iar, cu toate acestea, mulți încă refuză să-i acorde lui Harry Kane respectul pe care îl merită.

Spuneți-mi cine a făcut mai multe. Aștept. Dacă Balonul de Aur răsplătește cel mai bun fotbalist al planetei, atunci Kane și-a câștigat locul fără drept de apel. Oricine pune în acest moment un alt nume înaintea lui trebuie să explice foarte clar de ce.

Nici măcar nu ar trebui să existe o dezbatere privind Balonul de Aur. Dați-i trofeul și mergeți mai departe.

Atenție, Mexic! «Uraganul» este în libertate”, a declarat Lineker, potrivit sursei citate.

Mexic - Anglia, duel din optimile de finală ale CM 2026, se joacă luni noaptea de la ora 3:00 (ora României).

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM

1. Lionel Messi - 19 goluri

2. Kylian Mbappe - 18 goluri

3.Miroslav Klose - 16 goluri

4. Ronaldo Nazario - 15 goluri

5. Gerd Muller - 14 goluri

6. Just Fontaine / Harry Kane - 13 goluri

7. Pele - 12 goluri

8.Sandor Kocsis / Jurgen Klinsmann - 11 goluri

9. Cristiano Ronaldo / Teofilo Cubillas / Thomas Muller / Grzegorz Lato - 10 goluri

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