Calificarea Angliei în semifinalele Cupei Mondiale 2026 l-a adus pe Thomas Tuchel (52 de ani) la două meciuri de o performanță fără precedent.

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Dacă va conduce reprezentativa „Three Lions” spre titlul mondial, germanul va deveni primul selecționer străin care cucerește Cupa Mondială.

De la înființarea competiției, în 1930, trofeul a fost câștigat numai de antrenori aflați pe banca propriei naționale.

Thomas Tuchel forțează istoria: primul selecționer străin campion mondial

Federația Engleză a făcut un pariu curajos atunci când l-a numit pe Thomas Tuchel. Fostul antrenor al lui Borussia Dortmund, PSG, Chelsea și Bayern München a fost ales pentru un singur obiectiv: câștigarea Cupei Mondiale.

Până acum, tehnicianul german și-a îndeplinit misiunea. Anglia a câștigat grupa, a eliminat RD Congo în șaisprezecimi (2-1), Mexicul în optimi (3-2) și Norvegia în sferturi (2-1), iar acum este la un singur pas de finală.

În față se află însă cel mai dificil adversar de până acum, Argentina lui Lionel Messi, deținătoarea trofeului. Semifinala Anglia-Argentina este programată miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, la Atlanta.

Un succes i-ar califica pe englezi în finală, unde vor întâlni Franța sau Spania.

Dacă va câștiga și ultimul act, Thomas Tuchel nu va aduce doar primul titlu mondial al Angliei după 1966, ci va deveni și primul selecționer străin care cucerește Cupa Mondială.

Tuchel, singurul selecționer străin rămas în competiție

Dintre cele patru semifinaliste, Anglia este singura pregătită de un antrenor străin.

Argentina îl are pe Lionel Scaloni, campion mondial în 2022, Franța este condusă de Didier Deschamps, triumfător la ediția CM 2018, iar Spania de Luis de la Fuente, câștigător al EURO 2024.

Thomas Tuchel, adus pentru un singur obiectiv: Cupa Mondială

În cazul Angliei, Thomas Tuchel este al treilea selecționer străin din istorie, după suedezul Sven-Goran Eriksson și italianul Fabio Capello, însă este primul care reușește să ducă reprezentativa atât de aproape de trofeul mondial.

Thomas Tuchel nu a fost adus pentru a reconstrui naționala Angliei, ci pentru a o duce acolo unde Gareth Southgate nu a reușit.

După două finale de Campionat European și o semifinală la Cupa Mondială în mandatul predecesorului său, Federația Engleză i-a încredințat germanului misiunea de a cuceri trofeul mondial.

5,9 milioane de euro este salariul anual pe care îl încasează antrenorul german Thomas Tuchel de la Federația Engleză de Fotbal. Tuchel a preluat naționala Angliei la 1 ianuarie 2025 și a semnat un contract pe 18 luni.

CM 2026, ediția cu cei mai mulți selecționeri străini din istorie

La startul Cupei Mondiale 2026, 27 dintre cele 48 de reprezentative participante au fost conduse de selecționeri străini, de trei ori mai multe decât la ediția din 2022, când doar nouă naționale mizau pe antrenori din afara țării.

Printre favoritele care au mizat pe tehnicieni străini la acest turneu s-au numărat:

Anglia - Thomas Tuchel (Germania): calificare semifinale

- Thomas Tuchel (Germania): calificare semifinale Belgia - Rudi Garcia (Franța): eliminare sferturi

- Rudi Garcia (Franța): eliminare sferturi Brazilia - Carlo Ancelotti (Italia) - eliminare optimi

- Carlo Ancelotti (Italia) - eliminare optimi Portugalia - Roberto Martinez (Spania) - eliminare optimi

- Roberto Martinez (Spania) - eliminare optimi Uruguay - Marcelo Bielsa (Argentina) - eliminare grupe

- Marcelo Bielsa (Argentina) - eliminare grupe SUA - Mauricio Pochettino (Argentina) - eliminare optimi

- Mauricio Pochettino (Argentina) - eliminare optimi Canada - Jesse Marsch (SUA) - eliminare optimi

- Jesse Marsch (SUA) - eliminare optimi Turcia - Vincenzo Montella (Italia) - eliminare grupe

- Vincenzo Montella (Italia) - eliminare grupe Columbia - Nestor Lorenzo (Argentina) - eliminare optimi

De ce marile federații au început să aleagă selecționeri străini

Potrivit unei analize Reuters, reticența federațiilor față de selecționerii străini a avut mult timp mai degrabă cauze culturale decât sportive.

Echipa națională este percepută ca un simbol al identității unei țări, iar numirea unui tehnician din afara granițelor era privită drept un semn că școala proprie de antrenori nu mai produce lideri capabili să câștige trofee.

Jurnalistul britanic Simon Kuper, coautor al bestsellerului Soccernomics, rezumă această mentalitate într-o frază sugestivă:

„Să dai echipa națională unui străin este aproape o insultă pentru cei mai buni antrenori ai propriei țări”.

Aceeași analiză arată însă că această percepție începe să se schimbe. Globalizarea fotbalului a estompat diferențele dintre școlile naționale de antrenorat, iar metodele de pregătire și principiile tactice sunt astăzi tot mai apropiate.

În acest context, tot mai multe federații au renunțat la tradiția de a numi doar selecționeri autohtoni și au început să caute soluții peste hotare.

Ernst Happel a fost cel mai aproape: finală cu Olanda în 1978

Istoria Cupei Mondiale este plină de selecționeri străini care au schimbat destinele unor naționale, însă niciunul nu a reușit să ridice trofeul.

Cel mai aproape a ajuns legendarul antrenor austriac Ernst Happel, care a condus Olanda până în finala Cupei Mondiale din 1978.

„Portocala mecanică” a fost învinsă de Argentina cu 3-1, după prelungiri, la Buenos Aires. Mario Kempes a deschis scorul (38), Dick Nanninga a egalat pentru Olanda (82), însă același Kempes a readus Argentina în avantaj (105), iar Daniel Bertoni a stabilit scorul final în minutul 116.

De atunci, niciun selecționer străin nu a mai ajuns în ultimul act al competiției.

Tuchel, al patrulea selecționer străin ajuns în semifinalele Cupei Mondiale

Au urmat alte parcursuri remarcabile, însă toate s-au oprit în semifinale.

Guus Hiddink a scris istorie cu Coreea de Sud, pe care a condus-o până în semifinalele Cupei Mondiale din 2002.

Patru ani mai târziu, Luiz Felipe Scolari a repetat performanța cu Portugalia, iar în 2018 Roberto Martinez a calificat Belgia între primele patru echipe ale lumii.

Thomas Tuchel este acum al patrulea selecționer străin care ajunge în semifinalele Cupei Mondiale.

Un record care rezistă din 1930: niciun selecționer străin campion mondial

Campioană mondială Selecționeri campioni mondiali Uruguay (2) Alberto Suppici (1930), Juan López (1950) Italia (3) Vittorio Pozzo (1934, 1938), Enzo Bearzot (1982), Marcello Lippi (2006) Germania (4) Sepp Herberger (1954), Helmut Schön (1974), Franz Beckenbauer (1990), Joachim Löw (2014) Brazilia (5) Vicente Feola (1958), Aymoré Moreira (1962), Mário Zagallo (1970), Carlos Alberto Parreira (1994), Luiz Felipe Scolari (2002) Anglia (1) Sir Alf Ramsey (1966) Argentina (3) César Luis Menotti (1978), Carlos Bilardo (1986), Lionel Scaloni (2022) Franța (2) Aimé Jacquet (1998), Didier Deschamps (2018) Spania (1) Vicente del Bosque (2010)

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